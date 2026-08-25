أوضح فريدريك فاسور مدير فريق فيراري، ما الذي أدى إلى تصريحات لويس هاميلتون النارية عبر الراديو خلال عطلة نهاية أسبوع صعبة لفريق الفورمولا 1 في جائزة هولندا الكبرى.

حيث أنهى الفريق الإيطالي السباق خارج منصة التتويج للسباق الثاني على التوالي، بعدما احتل هاميلتون المركز الرابع وزميله في الفريق شارل لوكلير المركز الخامس، في عكس ترتيب سباق بودابست، ومن الواضح أنه كانت هناك لحظات حاسمة بالنسبة إلى فيراري خلال السباق الذي امتد 72 لفة يوم الأحد.

حدثت الأولى في منتصف السباق، عندما كان هاميلتون قد تجاوز للتو سائق مكلارين أوسكار بياستري ليحتل المركز الخامس، وبدأ في تقليص الفارق مع لوكلير الذي كان أبطأ بكثير.

لكن بسبب طبيعة حلبة زاندفورت الضيقة، وجد بطل العالم سبع مرات صعوبة في التجاوز، ولذلك بدأ يطالب بأوامر الفريق التي لم تصدر، ما سمح للاندو نوريس، بالإضافة إلى ثنائي مرسيدس كيمي أنتونيللي وجورج راسل، بتوسيع أفضليتهم في المقدمة.

لويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: Eric Le Galliot

"طريقة رائعة لإضاعة الوقت يا رفاق، عمل رائع!" قال هاميلتون بسخرية، قبل أن يحصل في النهاية على المركز الرابع عندما أجرى لوكلير توقفه الثاني في منطقة الصيانة في اللفة 43، أي بعد لفة واحدة من الموعد الذي كان مقررًا له في البداية.

وكان من المتوقع أن يدخل البريطاني إلى منطقة الصيانة للحصول على إطارات جديدة بعد ذلك بوقت قصير، بالنظر إلى أن السيارات المحيطة بسيارتي فيراري فعلت الشيء نفسه، لكن الفريق الإيطالي اختار إبقاء هاميلتون على الحلبة لفترة أطول بكثير، ما يعني أنه تصدر السباق في النهاية.

لكن نوريس وأنتونيللي سرعان ما قلصا الفارق بإطارات أحدث، وبحلول اللفة 53 كان الثلاثة جميعًا في غضون ثانية واحدة من بعضهم بعضًا.

"هل تستخدمونني كفأر تجارب؟" قال هاميلتون ساخرًا، بينما كان عمليًا هدفًا سهلًا، إذ تجاوزته مكلارين ومرسيدس على التوالي في اللفتين 54 و55.

وبقي سائق فيراري في الظلام إلى حد كبير بشأن سبب إطالة مرحلته الثانية إلى هذا الحد، إذ امتدت لـ30 لفة، واضطر في اللفة 55، مع خروج سيارة الأمان الافتراضية بسبب إستيبان أوكون، إلى التخلي عن إطاراته القاسية واستبدالها بمجموعة جديدة من الإطارات اللينة.

حيث قال فاسور: "لم نكن نرغب في إخباره بالاستراتيجية في هذه المرحلة لأننا لم نكن نريد الكشف عنها للمنافسين. كنا نريد إبقاءه على الحلبة حتى النهاية، وأعتقد أن ذلك كان سيكون القرار الصحيح".

وأكمل: "كان من المفترض أن يتوقف شارل. مددنا الأمر لفة واحدة وكان هناك نوع من الارتباك. أنا لست قلقًا بشأن ذلك. سيعود الجميع إلى الاجتماع وسيكون لديهم تصور واضح بشأن السباق".

وأردف: "كان شارل محبطًا بعض الشيء في مرحلة ما بشأن نوع الإطارات. أعتقد أن الجميع كانوا مرتبكين قليلًا بشأن نوع الإطارات. بدأ نوريس بالإطارات المتوسطة في الانطلاقة الأولى [قبل العلم الأحمر]، ثم انتقل إلى الإطارات اللينة".

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري الصورة من قبل: Eric Le Galliot

واسترسل: "كان الفارق بين أنواع الإطارات الثلاثة هامشيًا جدًا اليوم. كان من الصعب تكوين صورة واضحة بشأن الاستراتيجية. أحيانًا يتعين علينا تغيير الاستراتيجية أو التكيف، لأننا نحاول التعلم من الآخرين. وهذا أمر محبط قليلًا بالنسبة إليهم".

لذلك من الواضح ما الذي هيمن على النقاشات في الجلسة الإعلامية لهاميلتون بعد السباق، والتي طالب خلالها فيراري بـ"تنفيذ أفضل".

واستشهد بفريقه السابق مرسيدس كمصدر إلهام، مشيرًا إلى أوامر الفريق المتأخرة التي نفذتها السهام الفضية بسرعة، عندما تخلى راسل عن المركز الثاني لصالح أنتونيللي في اللفة 65 بعد أن حصل متصدر البطولة على إطارات لينة خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية، بينما بقي البريطاني على الإطارات القاسية.

وقال راسل في البداية لمهندس سباقه ماركوس دادلي: "لقد خسرنا ثنائية منصة التتويج"، مع اقتراب هاميلتون من زميله السابق في الفريق، لكن سائق مرسيدس تمسك بالمركز الثالث.

وقال بعد السباق أن التبديل كان القرار الصحيح. ويرى هاميلتون أنه لو لم تحدث الفوضى السابقة مع لوكلير، لكانت لديه فرصة أفضل للمنافسة على منصة التتويج في وقت متأخر، ووافق فاسور على هذه التصريحات، قائلًا: "لم يكن التنفيذ جيدًا بما يكفي اليوم".

وأضاف الفرنسي: "يمكن دائمًا القول بعد السباق أنه كان من الأفضل القيام بذلك في اللفة 46. الفكرة أنه عندما عاد لويس إلى جانب شارل، كنا نتوقع منه أن يتوقف".

وأكمل: "ثم طلبنا منه أن يقوم بلفة إضافية. لا يمكنك أن تطلب منه القيام بلفة إضافية وتبديل المراكز في الخط المستقيم. الأمر ليس سهلًا إلى هذا الحد. إذا نظرت إلى السباق الآن، يمكنني رؤية الفارق. المشكلة الرئيسية هي أننا لم نخبر لويس بأننا كنا نتوقع منه الوصول إلى النهاية. لم يكن الأمر متعلقًا بالضغط".

وتترك هذه النتيجة فيراري متأخرة بفارق 87 نقطة عن الفريق المتصدر مرسيدس، ومتقدمة بفارق 75 نقطة على مكلارين صاحبة المركز الثالث، والتي حققت انتصارين متتاليين من مركز الانطلاق الأول عن طريق نوريس، مع تبقي 11 جولة.