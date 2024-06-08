ما الذي علمناه من تجارب الجمعة في كندا

تخللت الأمطار الغزيرة حصّتي التجارب الحرّة، مما أنتج ما يقرب عن نصف ساعة فقط من الطلعات على الإطارات الجافة على مدار اليوم.

ومع تأثّر الحصتين بالمطر، كان هناك الحد الأدنى من المعلومات التي يمكن استخلاصها من الأحداث على المسار، إذ أنّ هناك دائمًا شيء يجب تعلمه، حتى لو كانت حصّتا يوم الجمعة غير ممثلة تمامًا لبقية عطلة نهاية الأسبوع. لكن من المحتمل أن الأمطار ستستمر، بناءً على التوقعات المحلية...

قصة اليوم

ساعدت الشمس في تجفيف سطح المسار بحلول نهاية الحصّة الافتتاحية. شعر السائقون بالثقة الكافية للتخلي عن مجموعة إطارات الطقس الرطب واستكشاف الحلبة باستخدام إطارات الطقس الجاف، وبعد ذلك استحوذ لاندو نوريس الصدارة بزمن قدره 1:24.435 دقيقة.

لاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: صور موتورسبورت

جاء زمن نوريس ذلك بعد فترة من الطلعات على إطارات الطقس الماطر ومن ثمّ فترة علمٍ أحمر. انزلق جو غوانيو عند المنعطف الخامس واصطدم إطاره الأماميّ الأيسر بالجدار، ما تسبّب في ضررٍ في نظام تعليقه واضطراره للتوقّف في المنعطف التالي.

لكنّ تهديدات الأمطار استمرّت في فترة ما بعد الظهر، بالرغم من أنّ الحلبة كانت جافة في معظمها عند بداية الحصّة الثانية. سمح ذلك للسائقين بتسجيل بعض الأزمنة على إطارات "سوفت" قبل أن تسوء الظروف مجدّدًا بعد ظهور الأمطار القادمة على الرادارات.

سيطر حضور فرناندو ألونسو على قمّة الأزمنة، في الوقت الذي بدت فيه أستون مارتن قادرة على توليد حرارة كافية في الإطارات في تلك الظروف منخفضة التماسك. أصبح الإسباني أوّل سائقٍ يدخل عتبة الـ 1:19 دقيقة، وواصل تحسين زمنه إلى أن أكمل الحصّة بـ 1:15.810 دقيقة، متقدّمًا بقرابة نصف ثانية تقريبًا عن جورج راسل سائق مرسيدس.

واصل ألونسو القيادة على ذات مجموعة إطارات "سوفت"، وذلك في ظلّ إشارة مهندسه إلى حاجته للحفاظ على مجموعة إطارات إضافيّة لمحاكاة التصفيات في التجارب الحرّة الثالثة صباح السبت.

عادة ما يتمّ تخصيص النصف الثاني من التجارب الحرّة الثانية لمحاكاة المسافات الطويلة على إطارات أكثر قساوة، لكن عوضًا عن ذلك وبسبب ازدياد الطقس سوءًا، فقد تطلّب الأمر استخدام إطارات "انترميديت".

أمّا ماكس فيرستابن سائق ريد بُل ومتصدّر البطولة فقد عانى من مشكلة في وحدة الطاقة في الحصّة الثانية، ما اضطرّه لإلغاء لفّته والعودة إلى مرآب فريقه والدخان يتصاعد، ليتبيّن لاحقًا أنّ المشكلة كانت عطلًا في نظام "إيرز".

وقال الهولندي: "ليس وضعًا مثاليًا. وددت لو قدت للفّات أكثر وحظي الآخرون بلفّات جافة إضافيّة، والآن لفّات إضافيّة في الأجواء الممطرة. لكنّني أعتقد بأنّ الأمر الأكثر أهميّة هو أن نعرف ما حدث وتبعات ذلك على ما سنحظى به في بقيّة عطلة نهاية الأسبوع أو بقيّة العام".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: صور موتورسبورت

المزيد من الأمطار من شأنها توفير المزيد من الفرص والمفاجآت

تُشير معظم التوقّعات الجويّة إلى أنّ الأمطار والعواصف الرعديّة متوقّعة اليوم السبت في مونتريال، خاصة في فترة ما بعد الظهر، وستُواصل إطارات "انترميديت" و"فول ويت" حضورها في التجارب الحرّة الثالثة والتصفيات. وبناءً على ترتيب التجارب الحرّة الثانية، قد يمنح ذلك فرصة لأستون مارتن ومرسيدس للبزوغ في الواجهة، كما أنّ فيراري في دائرة المنافسة كذلك في ظلّ مجاراة لوكلير لراسل ولانس سترول في تلك الظروف المتغيّرة.

كما أظهرت مكلارين أداءً جيّدًا أثناء انتقال الحصّة الأولى للأجواء الجافة، بالرغم من أن ذلك يعود إلى التواجد على المسار في الوقت المناسب. تُعدّ تحمية الإطارات في الأجواء الممطرة تحديًا، وتطلّب من السائقين نشاطًا إضافيًا خلف المقود من دون التسبّب في الكثير من الانزلاقات التي قد تدفع بهم نحو الحائط. بصرف النظر عن ذلك فإنّ أداء مكلارين في الوقت الحاضر دفع أوسكار بياستري للقول أنّ الفرق يخسر أكثر في الأجواء الممطرة في الوقت الذي تُحاول فيه مجاراة أدائها في الأجواء الجافة. ينطبق الأمر ذاته على ريد بُل.

في حال كانت التصفيات ممطرة، فمن المرجّح أن يكون كلّ سائقٍ قادرًا على الاقتصار على مجموعة إطارات واحدة في كلّ قسم وتسجيل عددٍ كبيرٍ من الأزمنة بكميّة وقود أعلى من المعتاد.

وعندما تُصبح الحلبة جاهزة لإطارات الطقس الجاف، فإنّ سطح المسار الجديد قد يُساهم في جعل الإطارات تنزلق أكثر في ظلّ عدم تشكّل طبقة مطاط في هذه الظروف. لم تحصل بيريللي على قدرٍ كافٍ من الطلعات الطويلة لتقييم توقّعاتها لمستويات تآكل الإطارات بدقّة، بالرغم من أنّ هناك بعض التقارير التي تفيد بأنّ الإطارات بدأت بالتحبّب في الفترة الأولى من التجارب الحرّة الثانية.

لكن مثلما هو الحال دائمًا فمن الصعب توقّع كيف سيكون الترتيب عندما تتهاطل الأمطار.

وقال ألونسو متصدّر ترتيب الأزمنة: "سيكون الأمر أشبه بمقامرة على صعيد أيّ الإطارات التي يجب استخدامها في كلّ لحظة. سنرى إن كنّا سنُحسن الاختيار. كان يوم جمعة صعبًا على الجميع. لم نقطع الكثير من اللفّات في الحصّة الأولى، ولا في الثانية، ولم نحصل على لفّات نظيفة في الأجواء الجافة ولا في الأجواء الممطرة. كنّا في وسط المجهول".

وأردف: "لكن قد تتكرّر ذات الظروف في التصفيات والسباق، لذا هذه معلومات مفيدة جدًا. نحتاج لتحليل بعض البيانات وأن نكون متجهّزين. أعتقد بأنّ القرار الصحيح بوسعه منحك خمس ثوانٍ. والقرار الخاطئ قد يجعلك خارج السباق".