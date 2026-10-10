ما الذي سيغيّره فيرستابن بعد انطلاقات ريد بُل السيئة في ماليزيا وسنغافورة؟

اتّبع فيرستابن نصيحة الفريق بالانطلاق باستخدام الغيار الثاني في الظروف الممطرة. وإذا تكرّر الموقف نفسه في سنغافورة، فإنه يخطط لاتباع نهج مختلف، رغم أن سائق ريد بُل يأمل بالدرجة الأولى في انطلاقة جيدة في الأجواء الجافة.

تمثّل عطلة نهاية الأسبوع في سنغافورة محطة مهمة في مسيرة ماكس فيرستابن. إذ يخوض الهولندي هذا الأسبوع سباقه رقم 250 في بطولة العالم للفورمولا 1، ونجح في الوقت نفسه في حصد قطب الانطلاق الأول رقم 50 في مسيرته.

ينضم فيرستابن بذلك إلى مجموعة حصرية لا تضم سوى خمسة سائقين، هم لويس هاميلتون ومايكل شوماخر وأيرتون سينا وسيباستيان فيتيل، ممن حققوا 50 قطب انطلاق أول أو أكثر. لكن الهولندي يؤكد أنه لا يولي هذه الإنجازات اهتمامًا كبيرًا.

وقال: "ليس هذا هو السبب الذي يدفعني إلى ممارسة ما أفعله. أتعامل مع كل عطلة نهاية أسبوع على حدة، وأحاول دائمًا استخراج أقصى ما يمكنني تحقيقه. سواء كان قطب الانطلاق الأول رقم 50 أو 55 أو 45... كلما زاد العدد كان ذلك أفضل بالطبع، لكنني لن أشغل نفسي بهذا الأمر أو أتباهى بما حققته، وأقول لنفسي: 'هذا إنجاز رائع حقًا'. لا، إطلاقًا".

ومع ذلك، حمل اليومان الأولان في سنغافورة طابعًا مميزًا. فقد تصدّر فيرستابن جميع الحصص المهمة حتى الآن، وهي تصفيات السباق القصير والسباق القصير والتصفيات الاعتيادية، رغم أن حلبة الشوارع غالبًا ما شكّلت نقطة ضعف لفريق ريد بُل خلال السنوات الأخيرة.

قد يبدو أن ذلك كافٍ لإرضائه، لكن فيرستابن لم يكن راضيًا تمامًا عندما تحدّث إلى وسائل الإعلام الهولندية في منطقة الفرق.

وردّ فيرستابن عندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن سبب عدم ظهوره راضيًا بنسبة 100%، قائلًا: "لا، لأن الأمور ليست مثالية بالطبع. هناك دائمًا المزيد الذي يمكن استخراجه، وأنا أرغب دائمًا في تحقيق المزيد. وهذا ما سنواصل العمل عليه".

تركيز إضافي على الانطلاقة في سنغافورة

لم يكن جانبان عند المستوى المثالي بالنسبة إلى فيرستابن يوم السبت في سنغافورة، وهما خفض الغيارات، والأهم من ذلك بكثير، انطلاقته في السباق القصير.

وصف فيرستابن انطلاقته بأنها "مروّعة" مباشرة بعد انتهاء أقصر سباقات عطلة نهاية الأسبوع، محذرًا من أن تكرارها يوم الأحد قد يكلّف ريد بُل الفوز بالسباق.

يكشف التمعّن في مشكلات الانطلاق عن وجود مشكلتين منفصلتين. صحيح أن فيرستابن عانى مرارًا هذا العام من انطلاقات سيئة وغير ثابتة، لكن في الظروف الممطرة في سيبانغ وسنغافورة، ارتبطت المشكلة أيضًا جزئيًا بتوصية الفريق بشأن الغيار الذي ينبغي استخدامه.

لويس هاميلتون، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وجورج راسل، مرسيدس الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

انطلق فيرستابن باستخدام الغيار الثاني في المناسبتين، وهو خيار شائع نسبيًا في الفورمولا 1 عند الانطلاق في الأجواء الممطرة. لكن عددًا من منافسيه، بمن فيهم جورج راسل، اختاروا الغيار الأول في المرتين، ما ساعدهم على رفع سرعة دوران الشاحن التوربيني والانطلاق بفاعلية أكبر باستخدام وحدات الطاقة لعام 2026.

وأوضح فيرستابن: "في ماليزيا، كانت المشكلة مختلفة. فقد أضيفت تلك المشكلة إلى كل ما كان يحدث أصلًا، ما يعني أن الانطلاق باستخدام الغيار الثاني لم ينجح كما ينبغي هناك".

وأردف: "بعد ذلك، اعتقد الفريق أنه إذا لم تتكرر تلك المشكلة هنا، فمن المفترض أن يكون الانطلاق بالغيار الثاني مناسبًا هذه المرة. لكن النتيجة لم تكن جيدة بما يكفي أيضًا. كانت انطلاقتي في الواقع مقبولة إلى حد كبير مقارنة بمعظم السائقين الآخرين، لكنها لم تكن كذلك مقارنة بجورج ولويس".

لذلك، ستكون الانطلاقة موضع تدقيق خاص مجددًا يوم الأحد، لا سيما أن سيارتي فيراري ستنطلقان مباشرة خلف فيرستابن، وهما السيارتان اللتان حققتا في المتوسط أفضل انطلاقات هذا الموسم.

وقال: "نعم، فأنت تعلم أنهما ستنطلقان بشكل جيد. لقد كان أداؤهما على هذا النحو طوال الموسم. الانطلاقة عامل مهم دائمًا في سنغافورة، وإذا كنت قد عانيت بعض الانطلاقات السيئة، فمن الطبيعي أن ينصبّ عليها تركيز أكبر".

وعندما سأل موقعنا "موتورسبورت.كوم" فيرستابن عمّا إذا كان سيتعامل بطريقة مختلفة مع انطلاقة قد تُقام في أجواء ممطرة غدًا، أوضح أولًا أنه لا يأمل بالضرورة في مواجهة مثل هذه الظروف.

وقال: "آمل أولًا أن تكون الأجواء جافة غدًا. وإلا، فسيتعين علينا الانتظار لنرى ما إذا كان أداؤنا سيكون جيدًا بما يكفي".

لكن فيرستابن ألمح إلى أنه سيغيّر اختياره للغيار هذه المرة إذا كانت الأجواء ممطرة.

وأضاف بطل العالم أربع مرات ضاحكًا: "أعتقد أنه من الواضح تمامًا أن الغيار الثاني ليس الغيار المناسب لنا في الوقت الحالي!".

كيف يمكن لريسينغ بولز تحقيق انطلاقات أفضل من ريد بُل؟

من اللافت أن الفريق الشقيق ريسينغ بولز حقق في كثير من الأحيان انطلاقات أفضل من الفريق الأول هذا العام، رغم تأكيد فيرستابن أن المعدات والبرمجيات متطابقة تمامًا.

وأوضح: "كل شيء متطابق، لكن لديك بالطبع مهندسون يستطيعون استخدام إعدادات مختلفة للقابض والمحرك، إلى جانب اتباع إجراءات مختلفة لتسخين الإطارات وما إلى ذلك. لذا، يوجد اختلاف هنا بين الأشخاص المختلفين والطريقة التي يتعامل بها كل منهم مع هذه الأمور".

ويرى فيرستابن أن هذا تحديدًا هو الجانب الذي يتعين على ريد بُل تحسينه، لكنه شدّد على أن الوضع لم يعد كارثيًا كما كان في بداية العام.

وقال: "لا، ففي البداية واجهت مشكلات كثيرة حقًا. كانت هناك مشكلات عشوائية عديدة تظهر باستمرار، كما أنها كانت تتكرر في جانبي من المرآب".

أصبحت المسألة الآن مرتبطة بالتفاصيل بدرجة أكبر، لكن فيرستابن يدرك أكثر من أي شخص آخر أن هذه التفاصيل قد تصنع الفارق بين الفوز والهزيمة، بينما يسعى لتحقيق انتصاره الأول على حلبة مارينا باي للشوارع.

وأضاف: "أنت تعلم أن هناك فرصة جيدة للفوز بهذا السباق إذا حققت انطلاقة جيدة. لكن نعم، إذا خسرت السباق بسبب ذلك، فسيكون الأمر مؤلمًا بالطبع، لكن عليك أيضًا تقبّل ما حدث. هكذا تسير الأمور. وبالطبع، سنبذل كل ما في وسعنا يوم الأحد".