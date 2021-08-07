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ما الذي توصّلت إليه ألبين لقلب ركود أداء أوكون

من الصعب الاعتقاد بأنّ انتصار إستيبان أوكون في جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد جاء بعد سباقَين منذ خروجه من القسم الأوّل من التصفيات في مناسبتين متتاليتين.

ما الذي توصّلت إليه ألبين لقلب ركود أداء أوكون

بعد أن بدأ موسم 2021 كزائرٍ متواترٍ للقسم الثالث من التصفيات، واجه أوكون سلسلة سباقات صعبة في مسيرته.

إذ بعد أن بلغت تأدياته ذروتها عبر تأهّله خامسًا في إسبانيا، فشل الفرنسي في تجاوز القسم الثاني في موناكو، وأذربيجان وفرنسا.

وازداد الوضع سوءًا في جولتَي النمسا بعد أن واجه صعوبات على سيارته "آي521" وبدا أنّه تائهٌ في ظلّ عدم قدرته على استخراج الأداء من السيارة.

وانطلق سائق ألبين من المركز الـ 17 في سباقَي ريد بُل رينغ وفشل في تحقيق النقاط في كلٍ منهما.

وفي ظلّ عدم وجود شرحٍ واضحٍ لسبب تدهور الوضع هكذا، اتّخذت ألبين قرارها لجائزة بريطانيا الكبرى بإجراء تغييرٍ كامل للسيارة تقريبًا.

ومع حصوله على هيكلٍ جديد وعدّة مكوّنات أخرى، شعر أوكون بالارتياح بعد أن استعاد شعوره القويّ داخل السيارة فورًا.

وعاد الفرنسي بالفعل إلى الظهور في القسم الثالث مجدّدًا في سيلفرستون مُحقّقًا بضع نقاط وأتبع ذلك بانتصاره المدهش في المجر.

لكن في حين كانت ألبين ممتنّة لتحسّن وضع أوكون بحلول الوقت الذي سنحت فيه تلك الفرصة في المجر، إلّا أنّها لا تزال غير متأكّدة من سبب سير الأمور على ذلك النحو المتدهور في المقام الأوّل.

فبالرغم من أنّها توصّلت إلى مشكلة صغيرة في مكوّن نظام التعليق الأمامي، إلّا أنّ ذلك المكوّن الصغير لا يشرح بالكامل تقلّب الأداء على ذلك النحو الكبير.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا اكتشفته ألبين على سيارة أوكون، قال مارشين بودكوفسكي المدير التنفيذي للفريق: "من المنصف القول أنّنا لم نعلم بالضبط ما كانت المشكلة".

وأضاف: "كانت هناك مشكلة في السيارة، وكذلك مع إستيبان، لم تكن توليفة السائق والسيارة تُقدّم الأداء المطلوب".

وأكمل: "لذا اتّخذنا القرار بتغيير الكثير من الأشياء قدر المستطاع على السيارة، لأنّك عندما لا تعلم سبب المشكلة وبوسعك تغيير المكوّنات، فلم لا تفعل ذلك؟".

وواصل شرحه بالقول: "عندما غيّرنا الهيكل فقد أجرينا بعض الاختبارات عليه، لكنّنا لم نُشاهد أيّ شيء بارز على صعيد صلابته أو أشياء تظهر عادة في حال كانت هناك مشاكل في الهيكل. وجدنا مشكلة صغيرة في مكوّنٍ من نظام التعليق الأمامي، لكنّها كانت طفيفة. لكنّ بعض الأشياء التي كانت لتتسبّب بها كانت من بين الأعراض التي وصفها إستيبان".

وأضاف: "هل كان ذلك يُساوي كلّ تلك الخسارة في زمن اللفّة فلا أعتقد ذلك. لكن في الحقيقة لو كان هناك شيء صغير يُزعز السائق وبالتالي خسارته للثقة، فقد يتسبّب ذلك في خسارة بضعة أعشار".

وأكمل: "لا يُمكنني منحك إجابة كاملة لأنّنا لا نعلم مكمن الخلل. لكنّنا وجدنا شيئًا غير طبيعي".

وبالرغم من الغموض المتواصل حول الظروف التي تسبّبت في مشاكل أوكون، فإنّ الفريق قال أنّ ما يهمّ هو استعادة الفرنسي لأفضل مستوياته.

وقال بودكوفسكي حيال ذلك: "تشكيلة الإقدام على هذه التغييرات واستعادة إستيبان للثقة في السيارة سمحت بتعافيه واستعادته لمستوى تنافسيّة جيّد".

واختتم بالقول: "أعتقد بأنّ ذلك هو الأهمّ بالتقدّم إلى الأمام. كان سعيدًا جدًا داخل السيارة منذ التجارب الحرّة الأولى في سيلفرستون. في الحقيقة شعر أنّ السيارة لم تعد فيها المشاكل التي كان يصفها سابقًا".

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