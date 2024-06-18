تحليل: ما الذي تقوله القوانين حول خيارات ألبين للمحركات في 2026؟

يفتح احتمال تخلي ألبين عن محركات رينو في 2026 مجموعة من الاحتمالات المثيرة فيما يتعلق بالمحركات التي سيستعملها الفريق الفرنسي.

وفي حال حصل ذلك بالفعل، فستضطر ألبين للبحث عن مزوّد للمحركات من بين المصنعين الحاليين.

لكن وبغض النظر عن كيفية سير الأمور، فإن الفريق لن يبقى دون محركات، لأنه سيحصل وبالتأكيد على مزوّد بدءاً من حقبة المحركات الجديدة في 2026، إن لم يتم التوصل لصفقة بحلول 15 مايو العام المقبل.

وذلك بناء على القوانين الرياضية للبطولة، حيث سيتم إلزام المصنّع الأقل تزويداً للفرق، بتزويد أيّ فريق لا يمتلك شريكاً للمحركات.

ووفقاً لتلك القوانين، فإن العدد الأقصى من الفرق الزبونة لكل مصنّع - مع الأخذ بعين الاعتبار انضمام آودي وكذلك هوندا كمصنّع، وكذلك عدد الفرق - هو 3 فرق.

حالياً، مرسيدس هي المصنع الوحيد الذي يقوم بذلك: فريقها المصنعي وكذلك ويليامز ومكلارين.

وتنص القوانين على أن المصنّع الذي يزوّد أقل عدد من الفرق، سيكون ملزماً بتزويد أي فريق لا يمتلك شريكاً للمحركات.

بيير غاسلي، ألبين الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وفي 2026، فإن فيراري ستزود هاس، وريد بُل ستزود آربي، ما يترك آودي وهوندا.

لكن هناك بنداً في القوانين ينص على أن أي مصنّع جديد لن يُلزم بتزويد فرقٍ بالمحركات في البداية.

ما يعني أن آودي لن تكون ملزمة بتزويد المحركات، وبالتالي فإن هوندا هي الخيار الوحيد المُلزم بتزويد وحدات الطاقة إلى ألبين بجانب أستون مارتن.

وكل هذا سيحصل في حال لم تنجح ألبين بتأمين شراكة للمحركات قبل الموعد المحدد، خاصة وأن هناك تكهنات بأن مرسيدس قد تزوّد الفريق الفرنسي بالمحركات رغم أن الصانع الألماني يزود العدد الأقصى من الفرق وفقاً للقوانين والوضع الراهن.

لكن في حال انسحبت رينو من تزويد المحركات في الحقبة الحالية، فإنه مجدداً ووفقاً للقوانين فإن العدد الأقصى المسموح لعدد الفرق التي تتزود بمحركات مصنّع واحد سيرتفع إلى 4.

وبالتالي فإن الأعين مصوّبة نحو ألبين ورينو وقراراتهما المستقبلية التي ستنعكس على صورة البطولة بوجه عام.