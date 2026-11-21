فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

ما الذي تعلمه فلافيو برياتوري من مكلارين بعد "كارثة" فرناندو ألونسو؟

يعتقد فلافيو برياتوري، مدير فريق ألبين، أن فريقه قادر على اتباع مسار تعافٍ مشابه لما حققه مكلارين في المواسم الأخيرة، رغم انطلاقه من مستوى متدنٍ للغاية.

ستيوارت كودلينغ

منشور: 21-11-2026

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فلافيو بيرياتوري، المدير الإداري لفريق ألبين

الصورة من قبل: سام باجنال





موتورسبورت.كوم "برايم"



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خيبات الأمل والصراعات الداخلية والتغييرات المتواصلة في المناصب الإدارية العليا، جميعها عوامل طبعت "العقد الضائع" لفريق ألبين، منذ استحواذ رينو على الفريق الذي يتخذ من إنستون مقرًا له في نهاية عام 2015.

ويؤكد مدير الفريق الحالي فلافيو برياتوري أن ألبين قادرة على استلهام بعض الدروس من مكلارين، الفريق الذي تُوّج بلقب بطولة الصانعين في عامي 2024 و2025، وساعد لاندو نوريس على الفوز بلقب بطولة السائقين العام الماضي.

وكان فريق مكلارين قد مرّ بفترة طويلة من التراجع خلال العقد الثاني من الألفية، إذ أمضى ثمانية مواسم من دون أي انتصار، وأنهى بطولة الصانعين في المركز التاسع مرتين.

وأنهت ألبين موسم 2025 في قاع الترتيب، بعد عدة مواسم بقيت خلالها تتأرجح في وسط شبكة الانطلاق. بينما يحتل الفريق حاليًا المركز السادس.

وقال برياتوري: "نعم ولا"، مستخدمًا كلمة "ني" التي تجمع بين الإجابتين، عندما سُئل خلال المؤتمر الصحفي للاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، في لاس فيغاس عما إذا كان راضيًا عن هذا المركز.

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وأوضح: "هذا يعني لا، ويعني نعم، أي أننا في المنتصف، ونحن نخسر الكثير من النقاط في القسم الأخير من الموسم. لقد قاتل الفريق، وقاتل السائق، لكننا نخسر الكثير من النقاط في مختلف الظروف، لأننا في الوضع الطبيعي كنا سننهي الموسم في المركز الخامس".

وأكمل: "بهذه الطريقة، أعتقد أننا وضعنا ميزانيتنا على أساس إنهاء الموسم في المركز السادس. كانت هذه ميزانيتنا، لكننا في الواقع قريبون جدًا من المركز الخامس".

وأضاف: "على أي حال، مقارنة بما كان لدي في بداية عام 2024، فقد حققنا قفزة كبيرة، والآن أصبح الفريق متماسكًا. يعمل القسم الهندسي والجانب التقني معًا إلى حد كبير. لقد عدنا لنكون فريق سباقات حقيقيًا. وهذا هو الأمر الأكثر أهمية".

وتابع: "لدينا راعٍ رائع للموسم المقبل، وبصراحة، إذا سألتموني عما إذا كنت سعيدًا، فالإجابة نعم. لست في غاية السعادة، لكن الفريق أصبح أفضل بكثير. وهذا ما أراه كل يوم".

تحقق الفوز الوحيد لفريق "إنستون" تحت اسم "ألبين" في عام 2021، حين استغل إستيبان أوكون الفوضى التي شهدها المنعطف الأول ليحسّن مركزه على الحلبة.

الصورة من قبل: Getty Images

وسبق لبرياتوري أن أدار الفريق الذي يُعرف حاليًا باسم ألبين مرتين تحت مسميات مختلفة، قبل تعيينه في منصب "المستشار التنفيذي" في يونيو 2024، ليصبح المدير الفعلي للفريق منذ استقالة مديره السابق أوليفر أوكس العام الماضي.

وخلال فتراته السابقة، فاز الفريق بلقب بطولة الصانعين ثلاث مرات، وحقق أربعة ألقاب في بطولة السائقين، لكنه واجه أيضًا العديد من الجدل والخلافات.

ومنذ استحواذ رينو على الفريق استعدادًا لموسم 2016، قبل إعادة تسميته إلى ألبين في عام 2021، شهد الفريق معدلًا لافتًا من التغييرات في المناصب الإدارية والهندسية.

وباستثناء الانتصار الذي حققه إستيبان أوكون بفضل ظروف مواتية، وإنهاء بطولة الصانعين في المركز الرابع عام 2022، لم يتمكن الفريق حتى الآن من منافسة فرق المقدمة بصورة جدية، رغم أن علاقات برياتوري ساعدت على استقطاب رعاية مديرية بارزة من غوتشي للموسم المقبل.

وعلى الرغم من أن اللحاق بفريق ريسينغ بُلز، صاحب المركز الخامس، قبل نهاية الموسم الحالي سيتطلب تحولًا استثنائيًا، فإن برياتوري يؤمن بإمكانية اللحاق بفرق المقدمة.

وقال: "هذا ممكن. لقد فعلنا ذلك في عام 1994، وفعلناه في 2006 و2008 و2007. وزاك [براون، المدير التنفيذي لمكلارين] فعل ذلك أيضًا".

وتابع برياتوري: "أتذكر مكلارين في فترة فرناندو [ألونسو]، فقد كان الفريق كارثيًا أيضًا. لكنهم نجحوا في ترتيب جميع الأمور. أنت بحاجة إلى بعض الوقت. بالتأكيد، عليك أن تسير في الاتجاه الصحيح، لكن الفورمولا 1 تعتمد في الواقع على التوقيت وتنظيم عمل السائقين".

وأضاف: "الأمر لا يتعلق بالسائق وحده، ولا بالفريق وحده. بل بكل شيء. يجب أن تكون توقفات الصيانة صحيحة، والاستراتيجية صحيحة، والعمل الهندسي صحيحًا. يمكن أن تكون السيارة جيدة، لكن على السائق أن يؤدي مهمته. هذا ما نحتاج إلى تحقيقه".

وأردف: "إذا سار كل شيء على ما يرام، فلا أعتقد أن الأمر سهل، لكن أن نكون في العام المقبل متأخرين بفارق عُشرين أو ثلاثة أعشار من الثانية عن مكلارين، فسيكون ذلك نجاحًا كبيرًا بحد ذاته... فنحن نستخدم المحرك نفسه".

مرّ فريق مكلارين وألونسو بفترة عصيبة للغاية خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، اتسمت بفوضى تنظيمية وسيارات ووحدات طاقة تفتقر إلى القدرة على المنافسة.

الصورة من قبل: Getty Images

ومن الصعب أن يختلف كثيرون مع وصف "الكارثة" عند الحديث عن وضع مكلارين خلال الفترة الثانية لفرناندو ألونسو مع الفريق بين عامي 2015 و2018. فقد دخل بطل العالم مرتين تلك المرحلة بتوقعات كبيرة، خصوصًا مع عودة هوندا شريكًا لتزويد الفريق بالمحركات، لكن العلاقة انهارت وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين.

وفي حين كان من الواضح أن هوندا قد استهانت بحجم التحديات المرتبطة بتطوير وحدة طاقة هجينة مزودة بشاحن توربيني، فإن انتقال مكلارين لاحقًا إلى محركات رينو ثم مرسيدس كشف عن أوجه قصور في تصميم الهيكل. كما ظهرت ثقافة إدارية سامة داخل الفريق خلال حادثة "فريدو غيت" الشهيرة عام 2018.

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وبعد انضمام زاك براون إلى الفريق مديرًا تنفيذيًا في عام 2016، أطلق أولى عمليات إعادة الهيكلة ضمن سلسلة من التغييرات التي قادت مكلارين في نهاية المطاف إلى استعادة مستواه التنافسي والعودة إلى مقدمة الترتيب.

وتثير إشارات برياتوري إلى فترات التعافي السابقة لفريق ألبين الاهتمام. ففي عام 1994، عندما كان الفريق يحمل اسم بينيتون، فاز بلقب بطولة السائقين مع مايكل شوماخر، لكن الموسم شهد جدلًا تقنيًا بشأن أنظمة غير قانونية للتحكم بالجر، كان يمكن الوصول إليها عبر قائمة مخفية في برمجيات الفريق، إضافة إلى حريق في منطقة الصيانة نجم عن إزالة مرشح من نظام التزود بالوقود بهدف تسريع تدفقه.

وأبعدت عائلة بينيتون برياتوري عن الفريق في عام 1997، بعدما دخل في مرحلة من التراجع التنافسي عقب رحيل شوماخر، قبل أن تعيده رينو بعد استحواذها على الفريق في عام 2001.

وشهدت تلك الحقبة تحقيق لقبين في بطولة السائقين ولقب في بطولة الصانعين عام 2006، قبل أن يتراجع الأداء التنافسي مجددًا في العام التالي.

وتزامن ذلك التراجع مع رحيل ألونسو وانسحاب ميشلان، مزود الإطارات، من الفورمولا 1. وكشف الانتقال إلى إطارات بريدجستون عن أوجه قصور في نفق الهواء، فيما واجهت تشكيلة السائقين متوسطة المستوى صعوبات مع سيارة تعاني من نقاط ضعف.

أصبحت اللقطة التي التقطها ستيفن تي لميكانيكي فريق "بينيتون"، بول سيبي، وهو محاطٌ باللهب في حلبة "هوكنهايم" عام 1994، لقطةً أيقونية.

الصورة من قبل: LAT Images

وعاد ألونسو في عام 2008، لكن السيارة بقيت تفتقر نسبيًا إلى القدرة التنافسية في بداية الموسم. وأدى ذلك إلى تصاعد الضغوط من الإدارة العليا، ما دفع برياتوري إلى تدبير التلاعب الشهير بنتيجة جائزة سنغافورة الكبرى، عندما تلقى نيلسون بيكيه الابن تعليمات بالاصطدام عمدًا، ما تسبب في دخول سيارة الأمان إلى الحلبة ومنح ألونسو أفضلية على صعيد موقعه في السباق.

والمفارقة أن ألونسو فاز بالسباق التالي في اليابان بجدارة، ما جعل التلاعب بنتيجة سباق سنغافورة غير ضروري. وعندما انكشفت الواقعة في العام التالي، تعرض برياتوري لحظر مؤقت من المشاركة في الفورمولا 1.

إعداد وترجمة / خلدون يونس

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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