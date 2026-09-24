ما الذي تعلمه أنتونيللي من فيرستابن؟

في سن العشرين فقط، بلغ كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس عمرًا يرى فيه كثيرون أنهم لا يملكون شيئًا ليتعلموه من أصحاب الخبرة الأكبر منهم. وبعد فوزه بثماني جوائز كبرى هذا العام، من بينها خمسة سباقات متتالية من الصين إلى موناكو، يمكن تفهّم أن يتبنى هذا الرأي تقريبًا.

يتصدر أنتونيللي حاليًا الترتيب أمام زميله في الفريق جورج راسل برصيد 292 نقطة مقابل 211 نقطة. أما ماكس فيرستابن، الذي يحتل المركز السادس في ترتيب البطولة برصيد 145 نقطة، فقد استبعد الأسبوع الماضي خوض عودة من النوع الذي أوصله إلى مشارف الفوز بلقب السائقين في الموسم الماضي.

وقال فيرستابن عندما سُئل عما إذا كانت لديه أي نصيحة لأنتونيللي: "على كيمي فقط أن يواصل فعل ما يفعله. لا يزال شابًا ولا يزال في مرحلة مبكرة جدًا من مسيرته، لكنه يحلّق بالفعل. الأمور تسير على ما يرام."

وقبيل جائزة أذربيجان الكبرى، كشف أنتونيللي أنه لا يزال يتعلم من خلال مراقبة مهارات بطل العالم أربع مرات في إدارة السباقات.

وقال أنتونيللي: "لدى ماكس أيضًا رؤية مذهلة حقًا للسباق، وكيفية وضع السيارة".

وأضاف: "على سبيل المثال، في مدريد، عند المنعطف المزدوج الثاني ، عندما حاولت المرور من الجهة الخارجية للاندو ثم تراجعت وتركته يمر، كان خطئي هناك هو أنني تركته يمر مباشرة، لأنني كنت أعلم أن ماكس كان سيتجه إلى الجهة الخارجية في المنعطف التالي".

وأردف: "بالطبع، لا بد أنه رأى الفرصة واستغلّها. هذا الأمر دائمًا ما يكون مثيرًا للاهتمام، لأنه يستطيع خلال فترة زمنية قصيرة جدًا قراءة الوضع بشكل جيد، ودائمًا ما يتمكن في مثل هذا السيناريو من إيجاد مساحة لانتزاع مركز."

وفي المنعطف الأول في مدريد، اختصر كل من أنتونيللي وفيرستابن المرور عبر المنعطف المزدوج، إذ فعل أنتونيللي ذلك بعدما فقد الزخم عقب رأس المنعطف الأول، بينما كان صاحب قطب الانطلاق الأول لاندو نوريس قد اتخذ بالفعل خط التسابق نحو رأس المنعطف الثاني. أما فيرستابن، فشعر بأن لويس هاميلتون حاصره قبل رأس المنعطف الثاني ولم يكن أمامه خيار آخر سوى الخروج عن المسار".

وعاد أنتونيللي إلى الحلبة أمام نوريس، بينما عاد فيرستابن إلى المسار أمام هاميلتون. وكان ذلك السبب الذي دفع إدارة ريد بُل إلى توجيه تعليمات إلى فيرستابن لإعادة المركز إلى هاميلتون في وقت لاحق من اللفة، بينما سمح أنتونيللي لنوريس بالمرور فورًا ليستعيد الصدارة.

وعند القسم الثاني من المنعطف المزدوج، خرج أنتونيللي عن المسار مجددًا أثناء محاولته الهجوم، وعاد إلى الحلبة في الصدارة. ومرة أخرى، تحرك مباشرة لإفساح المجال أمام نوريس، ما مكّن فيرستابن من محاصرته عند الاقتراب من المنعطف الأيمن في المنعطف السابع، ليتراجع سائق مرسيدس مؤقتًا إلى المركز الثالث.

ورغم أن فيرستابن سمح لأنتونيللي بالمرور لاحقًا أثناء إفساحه المجال أمام هاميلتون لاستعادة المركز، فإن ذلك كان إلى حد كبير أمرًا نظريًا فيما يتعلق بالنتيجة النهائية للسباق، لأن مرسيدس كانت السيارة الأسرع على أي حال. وكان الدرس الذي تعلمه أنتونيللي هو أنه لو حافظ على الصدارة، حتى لو لفترة لفة واحدة أو نحو ذلك قبل التخلي عنها لنوريس، ليتمكن السائقان من بناء فارق عن السيارات التي تلاحقهما، ومن ثم تنفيذ تبديل المراكز من دون التعرض لتهديد.

وأكمل أنتونيللي: "أعتقد أن رؤيته عن قرب على الحلبة أيضًا تعلمني كيف يمكنه قلب الأوضاع حتى عندما لا تبدو الأمور في صالحه".

وأردف: "أتذكر موناكو هذا العام في الحصّة التجريبية الحرة الثالثة، إذ بدا أنهم [ريد بُل] متأخرون بفارق كبير، ثم في التصفيات كاد يضع السيارة على قطب الانطلاق الأول. ومن الأمور الرائعة أيضًا مع ماكس أنه في بعض الأحيان يكون هناك عنصر من المجهول، خصوصًا خلال التجارب الحرة، فأنت لا تعرف حقًا كامل قدرته، لأنه عندما يحين الوقت الحاسم تجد دائمًا أنه يستخرج شيئًا إضافيًا، ومن المثير جدًا رؤية ذلك".