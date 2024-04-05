تحليل: ما الذي تعلمناه حول تحديثات ريد بُل في اليابان

في حين أنّ المراجعات لم تتضمّن أيّة تغييرات على التصميم العام العدائيّ للجانب، والذي يُمثّل ابتعادًا عن أيّ شيء كشف عنه منافسو الفريق حتّى الآن، فإنّ هناك بعض التعديلات التي طرأت على المكوّنات المحيطة بقمرة القيادة.

إذ أضاف الفريق فتحة أخرى في موقعٍ متقدّمٍ أكثر في اليابان، مثلما يظهر عند السهم الأبيض في الصورة أسفله.

التفاصيل التقنيّة لسيارة ريد بُل "آر.بي20" الصورة من قبل: جورجيو بيولا

وضمن وثائق اعتماد التحديثات التي يجب على الفرق بعثها إلى "فيا" قبل كلّ عطلة نهاية أسبوع، شرحت ريد بُل بأنّ هذا التعديل يعود تقنيًا إلى "مبدّلات الحرارة الأساسيّة المثبّتة في الجانب".

ويتزامن اعتماد هذه الفتحة الإضافيّة مع غلق الفريق بالكامل لبعض الفتحات الأخرى للمساعدة على تعزيز كفاءة السيارة وتحقيق المزيد من المكاسب الانسيابيّة.

وبحديثه حول الغرض من هذا التغيير، قال بول موناغان كبير مهندسي ريد بُل أنّ الكثير من العمل كُرّس لتحديد موقع الفتحة، كونه كان من المهمّ إيجاد الموقع الأمثل.

الأرضيّة الجديدة والمكابح المعدّلة

التفاصيل التقنيّة لسيارة ريد بُل "آر.بي20" الصورة من قبل: جون نوبل

إلى جانب فتحات الجانب، أجرت ريد بُل تعديلات على الأرضيّة، وشملت بعض التغييرات الطفيفة على الأسطح وزيادة في زاوية الميلان من أجل المساعدة على تحسين تدفّق الهواء نحو جناح حافة الأرضيّة.

وستعمل هذه التغييرات مجتمعة على المساعدة على توفير المزيد من الارتكازيّة إلى جانب زيادة مستويات الثبات.

وقال موناغان: "إنّه تغييرٌ بارز، وعلى صعيد حجم الترقيات، فإنّه ربّما ما دفعنا لاعتماد هذا التحديث".

كما أقدمت ريد بُل على تقليل حجم فتحة ومخرج قناة تهوية المكابح الأماميّة.

وكان ذلك ممكنًا نتيجة المتطلّبات المنخفضة على صعيد المكابح لحلبة سوزوكا، ويُوفّر اعتماد حزمة أصغر كفاءة أفضل من غلق القناة مثلما فعل الفريق سابقًا.