فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

ما الذي أظهره عطل الاتصال اللاسلكي لدى ماكس فيرستابن في سنغافورة عن ذكاء بطل العالم أربع مرات

أشادت مسؤولة الاستراتيجية السابقة في الفورمولا 1 بذكاء فيرستابن وقدرته على إدارة السباقات، بعدما فرض سيطرته على جائزة سنغافورة الكبرى رغم تعطل الاتصال اللاسلكي.

منشور: 16-10-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: كلايف روز

أشادت بيرني كولينز، كبيرة الاستراتيجيين السابقة في الفورمولا 1 والمحللة لدى سكاي سبورتس، بقدرة ماكس فيرستابن على فرض سيطرته على جائزة سنغافورة الكبرى، رغم تعرض الاتصال اللاسلكي بينه وبين فريقه لعطل حال دون تمكنه من الرد على الرسائل.

وبعد انطلاقه من البول بوزيشن وفوزه بالسباق القصير على حلبة مارينا باي، نجح فيرستابن في حصد البول بوزيشن لسباق الجائزة الكبرى أيضًا. لكن بعد دفاعه بنجاح أمام شارل لوكلير عند الانطلاقة، واجه السائق الهولندي سباقًا صعبًا.

وتعقدت مهمته بسبب مشكلة خطيرة في الاتصالات، إذ كان مهندس سباقه جانبييرو لامبياسي قادرًا على إرسال الرسائل إلى بطل العالم أربع مرات، لكن فيرستابن لم يكن قادرًا على الرد عليها. ونتيجة لذلك، قرر لامبياسي الاكتفاء بطرح أسئلة تتطلب إجابة بنعم أو لا، وطلب من السائق الرد عبر الضغط على زر الاتصال اللاسلكي أو عدم الضغط عليه.

وخلال حديثها في برنامج الفورمولا 1 على سكاي سبورتس، رأت كولينز أن هذه الظروف أظهرت ذكاء فيرستابن وقدرته على خوض السباق دون التوجيهات المستمرة التي نسمعها أحيانًا عبر اتصالات الفرق مع سائقيها.

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وقالت كولينز: "تحدث مثل هذه الأمور خلال السباقات عندما يتعطل الاتصال اللاسلكي، ويصبح من الصعب للغاية على جدار الحظائر تحديد ما إذا كان ماكس قادرًا على سماع الرسائل. من الواضح أن الأمر كان واضحًا لنا، وأعتقد أن أحدهم كان يشاهد السباق عبر التلفاز أيضًا، ويمكنه سماع رسائل جي بي التي كانت تصل في اتجاه واحد، دون أن يسمع الردود القادمة من ماكس".

وأضافت: "لكن الأمر لا يعكس فقط ذكاء جي بي بصفته مهندس سباق، عندما فكر في كيفية الحصول على إجابة من دون أن يتحدث إليه ماكس، وقرر أن الحل هو طرح أسئلة واضحة تتطلب إجابة بنعم أو لا. بل يعكس أيضًا مستوى ذكاء ماكس، والطريقة التي قاد بها ذلك السباق، لأنه لم يكن يحصل على كل تلك التوجيهات التي نسمع أحيانًا سائقين آخرين يتلقونها".

وتابعت: "لم يكن يحصل على الكثير من المعلومات، ولم يكن قادرًا على السؤال عن مراكز المنافسين أو استراتيجية السباق، أو استخدام أي من وسائل الاتصال التي نسمع سائقين آخرين يلجؤون إليها. لم تكن هذه الإمكانية متاحة لماكس خلال ذلك السباق، ولذلك كان عليه أن يستنتج الأمور بنفسه".

واختتمت: "أن يقدم سباقًا بهذه القوة، وأن يحدد بنفسه متى يحتاج إلى إدارة الوتيرة ومتى عليه الضغط، وأن يقيّم حالة الإطارات ويفهم الاستراتيجية، وكل ذلك من دون الاتصال اللاسلكي، يؤكد مدى قوته كسائق".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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