ما الخطوة التالية لأوكون بعد مغادرة ألبين

أنتجت شراكة الفرنسي مع الحظيرة المتمركزة في إنستون لخمسة أعوام فوزًا بسباق ومنصّتي تتويجٍ إضافيّتين، وهي إنجازات ستضمن سعي عددٍ من الفرق وراء خدماته للموسم المقبل.

وبحديثه ضمن جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، قبل الإعلان عن مغادرته لألبين، قال أوكون أنّ "الأمر الأهمّ هو تأمين مستقبله في أبكر وقتٍ ممكن"، حيث يحرص على عدم تكرار ما حدث معه في 2019، عندما تُرك جانبًا على إثر تعويض ريسينغ بوينت / فورس إنديا له بلانس سترول.

وأكمل: "لا أريد دفع الثمن مرّة ثانية، مثلما حدث في نهاية 2018، ولا تُعدّ تلك ذكريات جيّدة ولم يكن ذلك بسبب الأداء".

وأردف: "أعتقد بأنّني أقوم بعملٍ جيّد مرّة أخرى هذا العام وكذلك الأمر طوال عدّة أعوامٍ في الفورمولا 1، أستحقّ مقعدًا في البطولة".

وعلى عكس ما حدث معه في نهاية 2018، يملك أوكون الوقت لتأمين مقعده في البطولة للعام المقبل. وهناك بعض المقاعد المفتوحة المرجّحة أكثر من غيرها.

هاس – جزء من تشكيلة جديدة بالكامل مع بيرمان؟

إستيبان أوكون، ألبين وكيفين ماغنوسين، هاس ولوغان سارجنت، ويليامز الصورة من قبل: صور موتورسبورت

يُعرف أنّ أوكون على رادار هاس لموسم 2025، وذلك في ظلّ تقييم الحظيرة الامريكيّة لخياراتها على إثر إعلان نيكو هلكنبرغ مغادرته نحو ساوبر. ومن المتوقّع أن يحصل أوليفر بيرمان السائق الاحتياطي لفيراري على المقعد الآخر على إثر إثارته إعجاب آياو كوماتسو مدير الفريق.

ولا تحرص هاس على تكرار التشكيلة الناشئة بالكامل التي أقدمت على اعتمادها في 2021 عبر الثنائي ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين.

سيترك ذلك أوكون في معركة مباشرة مع ماغنوسن على المقعد الثاني. تفوّق هلكنبرغ بشكلٍ كبير على الدنماركي على مدار الموسم والنصف تقريبًا، كما واجه ماغنوسن العديد من نقاط الاستفهام بشأن ثبات أدائه، وحتّى معايير قيادته.

سيعتمد الاحتفاظ بخدمات ماغنوسن على إن كان كوماتسو يُقدّر الاستمراريّة بالدخول إلى 2025. إن كان عمل بيرمان مع الفريق يُعتبر كافيًا، فإنّ أوكون قد يحصل على المقعد مباشرة. وبالنظر إلى تحسّن أداء هاس هذا العام، فسيكون الفريق وجهة جذّابة أكثر لأوكون أكثر ممّا كان عليه.

ساوبر/آودي، خيار مصنّعي لكنّه يعتمد على خطوة ساينز

غوانيو جو، كيك ساوبر الصورة من قبل: صور موتورسبورت

سيعتمد مقعد ساوبر، التي ستُصبح آودي في 2026، بشكلٍ كامل على قرار كارلوس ساينز بشأن وجهته التالية بعد فيراري. يدرس الإسباني حاليًا عرضين من ساوبر وويليامز، وسيلعب قراره دور تأثير أحجار الدومينو بالنسبة لبقيّة السائقين.

سيكون أوكون جاهزًا للانضمام إلى فريقٍ مصنعي، ومجاورة هلكنبرغ ستضمن تمتّع آودي بتشكيلة قويّة عند دخولها المصنعي الكامل للفورمولا 1. لكن سيتعيّن عليه ربّما الانتظار لمعرفة توافر هذا المقعد، وهو ما سيتركه مكشوفًا على صعيد إمكانيّة تبخّر بقيّة المقاعد.

مرسيدس – فرصة مستبعدة جدًا، لكنّها مبنيّة على روابط

لويس هاميلتون، مرسيدس وإستيبان أوكون، ألبين الصورة من قبل: صور موتورسبورت

يبدو أنّ مرسيدس تضع كلّ تركيزها على أندريا كيمي أنطونيلي لموسم 2025، وهو سبب إخضاعه لبرنامج تجارب خاصة. وبعد تفريطها في خدمات ماكس فيرستابن لصالح فريق مرسيدس للشبان في 2014 كونها لم تكن تملك مقعدًا لعرضه عليه، لا يريد توتو وولف تكرار ذات الأمر مع أنطونيلي.

يملك الإيطالي نقاط رخصة القيادة الخاصة الكافية لمنحه الترقية إلى صفوف مرسيدس لأخذ مقعد لويس هاميلتون المغادر.

لكن في حال كانت هناك أيّة شكوك حول أنطونيلي، فإنّ أوكون سيكون جاهزًا. يُدير وولف أعماله، ولا تزال تربطه علاقة جيّدة ببرنامج مرسيدس للناشئين الذي انضمّ إليه قرب نهاية 2015.

ويُتفهّم أنّ ويليامز لا تسعى حاليًا وراء خدمات أوكون، ويبدو ساينز وبوتاس على أعلى قائمة الحظيرة البريطانيّة لمجاورة أليكسندر ألبون. أمّا لانس سترول فمن المتوقّع أن يبقى مع أستون مارتن.