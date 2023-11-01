مايك إيليوت كبير القسم التقني يترك فريق مرسيدس للفورمولا واحد

إيليوت، الذي انضم إلى مرسيدس في 2012، كرئيس قسم الانسيابية بعد فترة قضاها مع فريقي مكلارين ورينو/لوتس، لعب دوراً هاماً في نجاحات مرسيدس خلال حقبة المحركات الهجينة.

لكن ومع اقتراب عقده الحالي على الانتهاء هذا العام، وابتعاده عن منصب المدير التقني في وقت سابق من الموسم عقب تبديل المراكز بينه وبين جايمس أليسون، قرر إيليوت أن الوقت مناسب لترك الفريق.

وأعلن إيليوت هذا القرار للعاملين في المصنع مساء يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يُمضي استراحة إلزامية قبل تقرير خطوته التالية.

وضمن معرض الكلام حول هذا القرار، أوضح إيليوت أنه أراد بعض الوقت بعيداً عن ضغوطات الفورمولا واحد، بعد 23 عاماً أمضاها يعمل بشكل متواصل.

فقال: "أشعر بأكثر لحظات مسيرتي امتناناً بكوني جزءاً من فريق مرسيدس".

وأكمل: "خلال هذه الفترة، رأيت الفريق يكبر ويتقدم للفوز بالسباقات، ومن ثم تحقيق أول بطولة، حتى الفوز بثمانية ألقاب - وأنا فخور بمساهمتي طوال هذه الرحلة".

وأردف: "رغم أن آخر موسمين لم نفز بالسباقات كما كنا نطمح، لكنها فترة شكلت اختباراً لنا من عدة نواحٍ، وأجبرتنا على التشكيك بأساسيات التصميم حيال كيفية تقديم الأداء".

وأضاف: "خلال الأشهر الستة الماضية، كنت أستمتع بتطوير الاستراتيجية التقنية التي نأمل أن تقدم أساسيات النجاحات المقبلة للفريق".

واسترسل: "قررت أن الوقت قد حان كي أتخذ خطوتي التالية بعد مرسيدس، بداية توقف لفترة قصيرة، بعد 23 عاماً من العمل المتواصل في هذه الرياضة، قبل الانتقال للتحدي التالي".

واستطرد: "أود توجيه الشكر لجميع زملائي على المواسم الـ 12 المذهلة، وأتمنى للجميع تحقيق النجاحات في السنوات المقبلة".

من جهته، كان توتو وولف مدير الفريق أول من أثنى على جهود إيليوت.

فقال: "لطالما كان مايك أحد أعمدة نجاحات الفريق خلال العقد الماضي، نحن نودعه بمشاعر مختلطة حقاً".

وأكمل: "يمتلك مايك ذهناً تقنياً غاية في الذكاء، وهو يمتلك روح الفريق كذلك، لقد ساهم بشكل قوي ليس فقط في فوزنا بالسباقات، بل كذلك في بناء ثقافة العمل ضمن فريقنا".

واختتم: "يترك الفريق اليوم مع شكرنا له على جميع جهوده والتزامه وخبراته التي جلبها على مدار السنوات الـ 11 الماضية. تمنياتنا له بمستقبل مشرق".