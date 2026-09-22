تنظم إس آر أو موتورسبورتس أستراليا بطولة تحدي جي تي العالمي في أستراليا، والتي تشكل جزءًا من سلسلة شانونز سبيد سيريز.

وفي منصبه الجديد، سيكون ماسي مسؤولًا عن القوانين واللوائح الرياضية، والإشراف على مسؤولي السباقات بمن فيهم الحكّام، وضمان عمل إس آر أو موتورسبورتس أستراليا بما يتوافق مع العمليات والإجراءات وأفضل الممارسات العامة لمجموعة إس آر أو العالمية.

وكجزء من عملية تسليم المهام، سيشارك مايكل ماسي في آخر عطلة نهاية أسبوع لسباقين من موسم 2026 في سيدني وأديلايد.

وسيحل ماسي محل آبي هاي، الذي سيعود إلى أوروبا للتركيز على أدواره كمدير لسلسلة التحدي العالمي للقارات، ومدير علاقات الشركات المصنّعة في إس آر أو، ومدير أكاديمية إس آر أو جي تي.

وقال ماسي بعد تعيينه: "أن أكون جزءًا من الفصل الجديد لإس آر أو موتورسبورتس أستراليا يمثل فرصة مثيرة للغاية. أتطلع إلى مواصلة العمل الرائع الذي أنجزه الفريق، وخصوصًا آبي، حتى الآن".

"تنمو سباقات جي تي في أستراليا بشكل مطرد، وأعتقد أن هناك العديد من الفرص لمواصلة البناء على الأسس القوية التي تم إرساؤها بالفعل".

مايكل ماسي، مدير السباقات الصورة من قبل: Simon Galloway / Motorsport Images

ووصف بين مكملان، الرئيس التنفيذي لإس آر أو موتورسبورتس أستراليا، تعيين ماسي بأنه "انتقال رائع".

وأكد مكملان أن ماسي "يجلب خبرة هائلة اكتسبها خلال عقود قضاها في أعلى المناصب في رياضة المحركات"، وأنه يعتقد أن خبرته "ستساعد في الارتقاء بسباقات جي تي في أستراليا إلى المستوى التالي".

تولى مايكل ماسي منصب مدير سباقات الفورمولا 1 بعد وفاة الراحل تشارلي وايتينغ عام 2019، وشغل المنصب لمدة ثلاثة مواسم.

وترك ماسي بصمة كبيرة، خصوصًا في الجولة الختامية لبطولة العالم في أبوظبي عام 2021. فقد أثرت قراراته في السباق الأخير من الصراع على اللقب بين ماكس فيرستابن ولويس هاميلتون بشكل مباشر على نتيجة السباق، وبالتالي على البطولة.

وأدى الجدل المحيط بقرارات ماسي إلى إبعاده عن منصبه كمدير للسباقات في بداية عام 2022.

غادر ماسي الاتحاد الدولي للسيارات في يوليو/تموز 2022 للعودة إلى أستراليا والبقاء بالقرب من عائلته.

وكان أحدث منصب له في سلسلة سباقات مقاعد أحادية مقرها نيوزيلندا. ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس كارتينغ أستراليا، كما يشغل منصب عضو في مجلس إدارة هيئة رياضة المحركات في جنوب أستراليا.

يعيد منصب ماسي الجديد في إس آر أو موتورسبورتس أستراليا المسؤول التنفيذي الأسترالي إلى منصب رياضي رفيع المستوى.

وبعد ما يقرب من خمس سنوات على اتخاذه قرارات شكّلت مسيرته المهنية في أبوظبي، سيشرف ماسي على مسؤولي السباقات وسيكون مسؤولًا عن تطبيق اللوائح الرياضية.