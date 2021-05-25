تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / ألونسو: المركز الثاني كان يُؤدّي إلى أجواء "جنائزيّة"
فورمولا 1 تحليل

ماهو محور عمود الدفع وكيف تأثّر في حادث لوكلير

تسبّب حادث شارل لوكلير في تصفيات جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد في إلحاق ضررٍ بمحور عمود الدفع ما حرمه من الانطلاق من المركز الأوّل.

ماهو محور عمود الدفع وكيف تأثّر في حادث لوكلير

أوردت فيراري أنّ محور عمود الدفع الأيسر انكسر على سيارة لوكلير، ولم يكتشف الفريق ذلك إلّا خلال لفّة لوكلير الاستطلاعيّة قبل توجّهه إلى شبكة الانطلاق في موناكو.

ولم يكن ذلك المكوّن جزءًا من قائمة فحوصات فيراري التي تسبق السباق، لذا بقيت المشكلة مخفيّة إلى أن أجرى الفريق فحصًا كاملًا دقيقًا لعلبة التروس والمكوّنات الأخرى المحيطة بها على إثر عدم قدرة لوكلير على المشاركة.

ويُعدّ عمود الدفع المكوّن الذي يُترجم الجهد الميكانيكيّ الذي تُنتجه وحدة الطاقة إلى دفعٍ في العجلات الخلفيّة. ويتمّ ذلك عن طريق علبة التروس والترس التفاضلي.

اقرأ أيضاً:

ويتّصل الترس التفاضلي بمحور عمود الدفع، بينما تنتج علبة التروس قدر الدفع المناسب بناءً على عدد دورات المحرّك وعزم الدوران، ومن ثمّ يُوفّر الترس التفاضلي لعمودَي الدفع فرصة نقل الحركة بسرعة دوران مختلفة عند الانعطاف.

وبالنظر إلى أنّ المحور هو جزء عمود الدفع الذي يُوفّر الحركة للإطارَين الخلفيين، فإنّ أيّ ضررٍ يلحق به سيضمن تباينًا كبيرًا في الدفع الصادر عن وحدة الطاقة.

وشعر لوكلير بذلك أثناء لفّته الاستطلاعيّة، وهو ما أجبره على العودة إلى خطّ الحظائر، لكن تبيّن أنّ المشكلة لا يُمكن تصليحها في الوقت المناسب كي يتمكّن من المشاركة في السباق.

ويُسمح لمحور عمود الدفع بالتحرّك باحتكاكٍ طفيف من خلال استخدام المحامل، وأيّ ضررٍ هناك سيتسبّب في المزيد من الاحتكاك في النظام ما يعني تسارعًا أقلّ سلاسة.

تفاصيل نظام تعليق سيارة فيراري اس.اف21

تفاصيل نظام تعليق سيارة فيراري اس.اف21

تصوير: جورجيو بيولا

كما يُمكن لذلك الإضرار بعمود الدفع كونه سيبدأ بالتموّج مع ازدياد الاهتزازات. وبالرغم من أنّ قيادة سيارة لوكلير ستكون صعبة جدًا، فإنّ هناك خطرًا عاليًا كذلك لتعطّلها.

لكنّ السؤال يبقى حول كيفيّة تضرّر محور عمود الدفع الأيسر في الوقت الذي جاء فيه ضرر الحادث على الجانب الأيمن من سيارة فيراري.

وللإجابة على ذلك فإنّ طبيعة الحادث الجانبيّة أرسلت موجة في كامل السيارة نتيجة للحادث، ما يعني أنّ تلك الموجة أحدثت صدمة عبورًا بالترس التفاضلي في محور عمود الدفع الأيسر، بالرغم من أنّه لا يزال من غير الواضح أيّ أجزائه تضرّر.

فهناك عددٌ من نقاط الوصل المتواجدة بين عمود الدفع من أجل السماح له بالتموضع بزاوية مائلة قليلًا بالتزامن مع مواصلة توفير الدفع الصحيح للعجلتَين، ومن النادر تصميمه ليتحمّل اصطدامًا من تلك الوجهة.

ولم تتفطّن فيراري لذلك الضرر كونها لم تتوقّع أن يكون الجانب الأيسر من السيارة متضرّرًا، لكنّ تغيير علبة التروس كان ليكشفها ربّما – حتى لو خطّت لتركيب ذات عمود الدفع – كون ميكانيكيي الفريق كانوا ليحصلوا على فرصة لتفقّد المكوّن.

واعترفت فيراري منذ ذلك الحين بأنّها ستُغيّر إجراءاتها الداخليّة في حال تكرار حادث مشابه من أجل التفطّن لأيّة مشاكل مماثلة.

المشاركات
التعليقات
ألونسو: المركز الثاني كان يُؤدّي إلى أجواء "جنائزيّة"

المقال السابق

ألونسو: المركز الثاني كان يُؤدّي إلى أجواء "جنائزيّة"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين شارل لوكلير

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ألونسو: المركز الثاني كان يُؤدّي إلى أجواء "جنائزيّة"

2
فورمولا 1

من هم أغنى الأشخاص في الفورمولا واحد؟

3
فورمولا 1

ماهو محور عمود الدفع وكيف تأثّر في حادث لوكلير

4
فورمولا 1

نوريس "زرع التوتر في نفوس مهندسيه" بعد استنزاف فرصتي حدود المسار مبكرًا في موناكو

5
فورمولا 1

مرسيدس اعتقدت أن استراتيجية هاميلتون "كانت تحمل فرصة كبيرة" في موناكو

أحدث الأخبار
ماهو محور عمود الدفع وكيف تأثّر في حادث لوكلير
فورمولا 1

ماهو محور عمود الدفع وكيف تأثّر في حادث لوكلير

ألونسو: المركز الثاني كان يُؤدّي إلى أجواء "جنائزيّة"
فورمولا 1

ألونسو: المركز الثاني كان يُؤدّي إلى أجواء "جنائزيّة"

نوريس "زرع التوتر في نفوس مهندسيه" بعد استنزاف فرصتي حدود المسار مبكرًا في موناكو
فورمولا 1

نوريس "زرع التوتر في نفوس مهندسيه" بعد استنزاف فرصتي حدود المسار مبكرًا في موناكو

غراهام ستوكر يطلق حملة ترشح لرئاسة "فيا" مع توم كريستنسن كنائب للشؤون الرياضية
فورمولا 1

غراهام ستوكر يطلق حملة ترشح لرئاسة "فيا" مع توم كريستنسن كنائب للشؤون الرياضية

فيراري تتوصّل إلى سبب عطل عمود دفع سيارة لوكلير في موناكو
فورمولا 1

فيراري تتوصّل إلى سبب عطل عمود دفع سيارة لوكلير في موناكو

أحدث ملفات الفيديو
وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1
08-05-2021

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون يتلقى جائزة 00:32
فورمولا 1
08-05-2021

هاميلتون يتلقى جائزة "لاوروس" للمرة الثالثة

شارل لوكلير More from
شارل لوكلير
فيراري تتوصّل إلى سبب عطل عمود دفع سيارة لوكلير في موناكو
فورمولا 1

فيراري تتوصّل إلى سبب عطل عمود دفع سيارة لوكلير في موناكو

فيراري تريد حلولاً بسيطة لمشاكل حدود المسار في الفورمولا واحد جائزة موناكو الكبرى
فورمولا 1

فيراري تريد حلولاً بسيطة لمشاكل حدود المسار في الفورمولا واحد

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تجارب برشلونة في مارس برايم
فورمولا 1

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

الأكثر شعبية اليوم

ألونسو: المركز الثاني كان يُؤدّي إلى أجواء "جنائزيّة"
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو: المركز الثاني كان يُؤدّي إلى أجواء "جنائزيّة"

من هم أغنى الأشخاص في الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

من هم أغنى الأشخاص في الفورمولا واحد؟

ماهو محور عمود الدفع وكيف تأثّر في حادث لوكلير
فورمولا 1 فورمولا 1

ماهو محور عمود الدفع وكيف تأثّر في حادث لوكلير

فيراري تتوصّل إلى سبب عطل عمود دفع سيارة لوكلير في موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري تتوصّل إلى سبب عطل عمود دفع سيارة لوكلير في موناكو

ريد بُل: أخطاء مرسيدس في موناكو تثبت أهمية مواصلة الضغط المكثّف
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل: أخطاء مرسيدس في موناكو تثبت أهمية مواصلة الضغط المكثّف

بوتاس يتحسّر على "الخطأ الكبير" في وقفة الصيانة بعد انسحابه في موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس يتحسّر على "الخطأ الكبير" في وقفة الصيانة بعد انسحابه في موناكو

هاميلتون يتفوق على فيرشتابن في تصويت مدراء فرق الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يتفوق على فيرشتابن في تصويت مدراء فرق الفورمولا واحد

هاميلتون: مرسيدس لا يُمكنها تحمّل عطلة نهاية أسبوع أخرى مثل موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: مرسيدس لا يُمكنها تحمّل عطلة نهاية أسبوع أخرى مثل موناكو

أحدث الأخبار

ماهو محور عمود الدفع وكيف تأثّر في حادث لوكلير
فورمولا 1 فورمولا 1

ماهو محور عمود الدفع وكيف تأثّر في حادث لوكلير

ألونسو: المركز الثاني كان يُؤدّي إلى أجواء "جنائزيّة"
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو: المركز الثاني كان يُؤدّي إلى أجواء "جنائزيّة"

نوريس "زرع التوتر في نفوس مهندسيه" بعد استنزاف فرصتي حدود المسار مبكرًا في موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

نوريس "زرع التوتر في نفوس مهندسيه" بعد استنزاف فرصتي حدود المسار مبكرًا في موناكو

غراهام ستوكر يطلق حملة ترشح لرئاسة "فيا" مع توم كريستنسن كنائب للشؤون الرياضية
فورمولا 1 فورمولا 1

غراهام ستوكر يطلق حملة ترشح لرئاسة "فيا" مع توم كريستنسن كنائب للشؤون الرياضية

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.