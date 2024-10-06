جميع البطولات

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

مانسل: هاميلتون سينافس على لقب 2025 بعد الانتقال "السحري" إلى فيراري

قدّم نايجل مانسل بطل العالم السابق في الفورمولا واحد، الدعم إلى لويس هاميلتون في خطوة انتقاله الصادمة إلى فيراري بدءاً من موسم 2025 المقبل.

لويس هاميلتون، مرسيدس

سينضم بطل العالم سبع مرات إلى صفوف الحصان الجامح بدءاً من موسم 2025 المقبل، ضمن سعيه لإحراز لقبه الثامن الذي طال انتظاره، وكسر الرقم القياسي الحالي الذي يحمله بالتوازي مع البارون الأحمر مايكل شوماخر.

وسيصبح هاميلتون أول بريطاني يقود لصالح القلعة الحمراء منذ مانسل الذي قاد مع الفريق بين موسمي 1989 - 1990.

وفاز مانسل بثلاثة سباقات لصالح فيراري قبل الانتقال إلى ويليامز في 1991، وتحقيق لقبه الوحيد في الموسم التالي.

لكنه وصف خطوة انتقال هاميلتون إلى الحصان الجامح "بالسحرية".

اقرأ أيضاً:

فقال في تصريح لـ "Top Offshore Sportsbooks": "لطالما كنت من المعجبين بـ هاميلتون، وتوقعت أنه سيكون من بين الأعظم في التاريخ".

وأكمل: "لقد حقق ذلك بالفعل. أعتقد أنها خطوة سحرية، أن يُنهي مسيرته في الفورمولا واحد مع فيراري".

وتابع: "لو حصل لويس على السيارة المناسبة، فإنه سيقوم بالعمل المطلوب. لهذا السبب أعتقد أنه سيحظى بوقت رائع مع فيراري".

وأردف: "سيصبح متحفزاً من جديد، وأعتقد أنه سينافس على اللقب في 2025".

واختتم: "إنه سائق من الطراز الرفيع. لا أحد قادر على التقليل من قيمة إنجازاته".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق ماسا: فيرستابن سيتفوق على نوريس في معركة اللقب رغم صراعات ريد بُل الداخلية

أبرز التعليقات

لويس هاميلتون
المزيد من
لويس هاميلتون
هاميلتون: ما كنت لأتواجد في الفورمولا 1 لو لم أوقع مع مكلارين

هاميلتون: ما كنت لأتواجد في الفورمولا 1 لو لم أوقع مع مكلارين

فورمولا 1
هاميلتون: ما كنت لأتواجد في الفورمولا 1 لو لم أوقع مع مكلارين
وولف يشرح سبب ترقية أنتونيللي إلى مرسيدس مباشرة بدلًا ويليامز

وولف يشرح سبب ترقية أنتونيللي إلى مرسيدس مباشرة بدلًا ويليامز

فورمولا 1
وولف يشرح سبب ترقية أنتونيللي إلى مرسيدس مباشرة بدلًا ويليامز
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

برايم
برايم
فورمولا 1
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018
فيراري
المزيد من
فيراري
ساينز: أرغب بتحقيق فوز أخير هنا قبل أن أغادر فيراري

ساينز: أرغب بتحقيق فوز أخير هنا قبل أن أغادر فيراري

فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
ساينز: أرغب بتحقيق فوز أخير هنا قبل أن أغادر فيراري
ويليامز توضّح طبيعة محادثة ألبون مع ساينز حول سيارة الفريق لموسم 2025

ويليامز توضّح طبيعة محادثة ألبون مع ساينز حول سيارة الفريق لموسم 2025

فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
ويليامز توضّح طبيعة محادثة ألبون مع ساينز حول سيارة الفريق لموسم 2025
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

ماسا يدعم فيرستابن: "لم يتجاوز الحدود"

ماسا يدعم فيرستابن: "لم يتجاوز الحدود"

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
ماسا يدعم فيرستابن: "لم يتجاوز الحدود"
هورنر: أمامنا عمل كبير قبل أوستن رغم التقدم الفعليّ

هورنر: أمامنا عمل كبير قبل أوستن رغم التقدم الفعليّ

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
هورنر: أمامنا عمل كبير قبل أوستن رغم التقدم الفعليّ
كلير ويليامز: فكرة العمل سابقاً مع سترول "تدفعني للجنون"

كلير ويليامز: فكرة العمل سابقاً مع سترول "تدفعني للجنون"

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
كلير ويليامز: فكرة العمل سابقاً مع سترول "تدفعني للجنون"
ساينز: أرغب بتحقيق فوز أخير هنا قبل أن أغادر فيراري

ساينز: أرغب بتحقيق فوز أخير هنا قبل أن أغادر فيراري

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
ساينز: أرغب بتحقيق فوز أخير هنا قبل أن أغادر فيراري

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط