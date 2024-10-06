مانسل: هاميلتون سينافس على لقب 2025 بعد الانتقال "السحري" إلى فيراري

سينضم بطل العالم سبع مرات إلى صفوف الحصان الجامح بدءاً من موسم 2025 المقبل، ضمن سعيه لإحراز لقبه الثامن الذي طال انتظاره، وكسر الرقم القياسي الحالي الذي يحمله بالتوازي مع البارون الأحمر مايكل شوماخر.

وسيصبح هاميلتون أول بريطاني يقود لصالح القلعة الحمراء منذ مانسل الذي قاد مع الفريق بين موسمي 1989 - 1990.

وفاز مانسل بثلاثة سباقات لصالح فيراري قبل الانتقال إلى ويليامز في 1991، وتحقيق لقبه الوحيد في الموسم التالي.

لكنه وصف خطوة انتقال هاميلتون إلى الحصان الجامح "بالسحرية".

فقال في تصريح لـ "Top Offshore Sportsbooks": "لطالما كنت من المعجبين بـ هاميلتون، وتوقعت أنه سيكون من بين الأعظم في التاريخ".

وأكمل: "لقد حقق ذلك بالفعل. أعتقد أنها خطوة سحرية، أن يُنهي مسيرته في الفورمولا واحد مع فيراري".

وتابع: "لو حصل لويس على السيارة المناسبة، فإنه سيقوم بالعمل المطلوب. لهذا السبب أعتقد أنه سيحظى بوقت رائع مع فيراري".

وأردف: "سيصبح متحفزاً من جديد، وأعتقد أنه سينافس على اللقب في 2025".

واختتم: "إنه سائق من الطراز الرفيع. لا أحد قادر على التقليل من قيمة إنجازاته".