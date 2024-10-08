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مانسل: نظرة فيراري كانت "قاصرة" في التعامل مع نيوي

قال نايجل مانسل بطل العالم السابق في الفورمولا واحد أن نظرة فيراري كانت قاصرة في محاولة ضم عبقري التصميم آدريان نيوي.

خلدون يونس
خلدون يونس
فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

تم التأكيد على انتقال نيوي إلى أستون مارتن في 2025 ليصبح شريكاً إدارياً تقنياً مع الفريق.

وبعد الإعلان عن رحيله، سرت شائعات مفادها أن فيراري قد تكون خيار نيوي الأفضل.

لكن الحصان الجامح لم يرغب الدخول في حرب مزايدات لضمّ نيوي، كما أن فريدريك فاسور مدير الفريق، لم يكن مستعداً لقبول متطلبات نيوي المالية وكذلك السلطة التقنية التي أرادها.

وأمضى مانسل موسمين مع فيراري بين 1989 و1990، قبل تحقيق لقبه مع ويليامز ونيوي على متن سيارة أف14بي عام 1992.

وضمن معرض كلامه مع "Top Offshore Sportsbooks"، عبّر مانسل عن رأيه بأن فيراري أخطأت بتفويت فرصة هائلة لضم نيوي.

فقال: "أعتقد أن أستون مارتن تمثل فرصة مذهلة لـ نيوي".

وأكمل: "إنها خطوة ذكية، لأنه لن يضطر للتعامل مع السياسة ضمن فيراري وكل ما يأتي جراء الانضمام إلى الفريق".

وأردف: "أعتقد أن فيراري حاولت بجدّ لضمه، لكن تهانينا إلى أستون مارتن".

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وتابع: "أعتقد أن ما قد يقوم به مع أستون مارتن، قد يصبح أعظم إنجازاته على الإطلاق، لأنه قادر على تحويل الفريق بسرعة كبيرة جداً. أعتقد أنهم سيكونون الموسم المقبل أكثر تنافسية من هذا الموسم".

وحين سُئِل إن كان متفاجئاً من عدم سعي فيراري بشدة أكبر لضم نيوي، أجاب مانسل: "تفاجأت حالما علمت أن فيراري ربما عارضت المرتّب الذي أراده نيوي. أعتقد أن نظرتهم كانت قاصرة في هذا الصدد".

واستكمل: "لقد فوّتوا فرصة، لأن أي فريق يضمّ نيوي سيحصل على مواسم مذهلة. قامت أستون مارتن بعمل ممتاز جداً بضمه".

واختتم: "يغفل الناس حقيقة أن نيوي لم يكن مسروراً كثيراً مع ريد بُل في السنوات الأخيرة، لكن انتقاله إلى أستون مارتن سيمنحه مزيداً من الطاقة".

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