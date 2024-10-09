مانسل: ما زالت أمام فيرستابن فرصة للانضمام إلى مرسيدس

تسببت تأدية ريد بُل المتأرجحة هذا الموسم بالكثير من التكهنات إزاء مستقبل فيرستابن، خاصة مع الشائعات التي أشارت لاحتمال انتقاله إلى مرسيدس، وسط تلميحات توتو وولف المتلاحقة إزاء ذلك.

لكن مرسيدس قامت في النهاية بترقية الناشئ أندريا كيمي أنتونيللي ليقود بديلاً عن لويس هاميلتون المنتقل إلى فيراري بدءاً من موسم 2025.

وأشار وولف مدير الفريق، بوضوح، ضمن تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن السهام الفضية تركز حالياً على تشكيلتها من جورج راسل وأنتونيللي.

حيث قال تعليقاً على محاولات ضم فيرستابن: "لقد تراجعنا وتوقفنا عن المحادثات، لقد سبق وعبرت عن ذلك ولدينا وجهة نظر مشابهة من جانب ماكس كذلك. عليك أن تضع ثقتك في السائقين ضمن فريقك الآن".

وأضاف: "تحتاج إلى أن توجه لذلك أقصى دعم ممكن من أجل إنجاح الأمر. وفقد عندما تسير الأمور بشكل خاطئ للغاية، قد تدرس فرصاً أخرى".

وتابع: "لكن الأمر بالنسبة مثل المغازلة خارج منزلك بينما تحاول في نفس الوقت إنجاح العلاقة في الداخل. والأمور لا تسير هكذا، وعليه فأنا لا أغازل خارج معسكرنا".

من جهته، أشار مانسل إلى أنه لا يجب نفي مثل ذلك الاحتمال في رياضة متقلبة مثل الفورمولا واحد.

فقال في تصريح لـ "Top Offshore Sportsbooks": "رغم كل المشاكل في ريد بُل، يمكن القول أن ماكس حافظ على تركيزه".

وأكمل: "إنه يقدم تأديات رائعة، رغم أن سيارته غير تنافسية مقارنة بالمنافسين".

وأضاف: "ما زالت هناك فرصة جيدة لانتقاله إلى مرسيدس. سيكون ذلك مثيراً جداً للاهتمام، لكنني آمل أن تتمكن ريد بُل من الاحتفاظ بخدماته".

واسترسل: "إنه يمتلك عقداً معهم بالفعل، لكن في الفورمولا واحد، كل شيء وارد الحدوث!".

واختتم: "أعتقد أن هذا ما يمنح الفورمولا واحد روعتها".