ماليزيا تستضيف رسميًا جائزة البحرين الكبرى في 2026

كان من المقرر أن تتضمن روزنامة موسم 2026 أربع جولات في منطقة الشرق الأوسط، لكن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أثرت في روزنامة البطولة، بعدما تسببت في زعزعة استقرار المنطقة بأكملها. وأُلغيت في البداية جائزتا البحرين والسعودية، ما خلق فجوة امتدت خمسة أسابيع في شهر أبريل.

وبناءً على ذلك، بدأت الفورمولا 1 في البحث عن بدائل، وشكل موعد جائزة سنغافورة الكبرى فرصة مثالية لإقامة سباق في ماليزيا، خاصة أن حلبة سيبانغ تبعد نحو 300 كيلومتر فقط.

ورغم ذلك، كانت البحرين حريصة على الاحتفاظ بسباقها ضمن روزنامة البطولة، ونجحت في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، والفورمولا 1، وماليزيا، يقضي باستضافة حلبة سيبانغ لجائزة البحرين الكبرى.

وبذلك ستشهد البطولة ثلاث جولات متتالية تمتد من باكو إلى سنغافورة بين أواخر سبتمبر ومنتصف أكتوبر. كما أن إقامة جائزة أذربيجان الكبرى يوم السبت ستسهل الجوانب اللوجستية لهذا الترتيب.

وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا 1: "يسرنا أن نؤكد أن ماليزيا ستستضيف جائزة البحرين الكبرى في عام 2026."

وأضاف: "تثبت الرياضة مرة أخرى قدرتها على التكيف وإيجاد الحلول والوفاء بالتزاماتها، بما يخلق لحظة مميزة لجميع متابعي الفورمولا 1."

وأكمل: "إنها أخبار رائعة لجماهيرنا. سيواصل المشجعون الاستمتاع بروزنامة كاملة ومثيرة للفورمولا 1، وفي الوقت نفسه سيشهدون عودة البطولة إلى واحدة من الحلبات الرائعة. ماليزيا بلد مذهل، وتحتل سيبانغ مكانة خاصة في تاريخ الفورمولا 1. وستوفر مسرحًا استثنائيًا للسباقات وتجربة لا تُنسى للجماهير في الحلبة وللمتابعين حول العالم."

واستضافت ماليزيا سباقات الفورمولا 1 سنويًا بين عامي 1999 و2017، لكن تراجع مبيعات التذاكر ونسب المشاهدة التلفزيونية، إلى جانب شعورها بأنها "تعرضت للاستغلال" في اتفاقها مع إدارة الفورمولا 1 بقيادة بيرني إيكلستون، دفع حلبة سيبانغ إلى إنهاء عقدها مبكرًا والتخلي عن استضافة سباق 2018.

وسبق لما لا يقل عن عشرة من السائقين الحاليين في الفورمولا 1 أن تسابقوا على حلبة سيبانغ، كما شهدت النسخة الأخيرة من جائزة ماليزيا الكبرى الظهور الأول لبيير غاسلي في البطولة.

ويعد سيباستيان فيتيل أنجح السائقين على الحلبة القريبة من كوالالمبور، بعدما حقق أربعة انتصارات، بينما يمتلك فرناندو ألونسو أكبر عدد من الانتصارات بين السائقين الحاليين برصيد ثلاثة.

أما لويس هاميلتون، فقد سجل الرقم القياسي في عدد مرات الانطلاق من المركز الأول على الحلبة بخمس مرات، لكنه لم يحول سوى واحدة منها إلى فوز، فيما اشتهر انسحابه بسبب عطل في المحرك خلال سباق 2016 بوصفه أحد الأسباب الرئيسية التي ساهمت في خسارته لقب بطولة العالم أمام زميله آنذاك نيكو روزبرغ.

ومن الجدير بالذكر أن الفورمولا 1 ما زالت متمسكة نظريًا بإقامة موسم مكون من 23 سباقًا، مع بقاء جائزتي قطر وأبوظبي الختاميتين في موعديهما، رغم أن مصيرهما سيظل مرتبطًا بتطورات الحرب على إيران، مع دراسة خيارات بديلة أيضًا.