ماليا المالك السابق سعيد بصفقة سترول بين ريسينغ بوينت وأستون مارتن

استحوذ المالك الحالي لورانس سترول على حصّة أسهم في علامة أستون مارتن، إلى جانب تغيير اسم ريسينغ بوينت بدءًا من موسم 2021، مع رعاية من صانع السيارات الرياضية، ضمن الصفقة التي أبرمها مؤخّرًا.

وقال ماليا - الذي ترأس الفريق المتمركز في سيلفرستون منذ 2008 وحتّى ضربته المشاكل المالية في صيف 2018 - أنّه هنأ بالفعل سترول على تلك الصفقة.

"أنا مسرور من أجل لورانس ومن أجل ريسينغ بوينت أن أصبحوا في نهاية المطاف فريقًا مصنعيًا، الأمر الذي لطالما كان حُلمًا" قال ماليا لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "أنا ولورانس صديقان، وفي الواقع لقد هنأته صباح اليوم على تلك الأخبار. إنّه مستثمر مخضرم جدًا، وسجلّه برهان على ذلك. إذا ما نظرت إلى سعر أسهم أستون مارتن اليوم، فسترى أنّهم أبرم صفقة جيّدة للغاية. كما أنّه وتحت قيادته والنطاق الجديد من الطرازات التي تخطط أستون لإنتاجها، فإنّ النجاح هو السبيل الوحيد".

وتابع: "في المقابل، سيكون من الرائع أن يصبح ريسينغ بوينت فريقًا مصنعيًا مع دعم من مصنّع بريطاني عظيم مثل أستون والذي يملك العديد من المتابعين الذين سيتحولون بالتبعية إلى متابعين لريسينغ بوينت كذلك".

ومن المصادفة أنّ ماليا نفسه حاول تأمين رعاية من أستون مارتن في 2015، لكنّ الأمر لم يُفلح. حيث ذهب الدعم في نهاية المطاف إلى ريد بُل ريسينغ.

حيث أكمل قائلًا: "خضنا محادثات مع ريسينغ لخمسة أعوام، ليس لكي نصبح فريقًا مصنعيًا، ولكن لتكون أستون الراعي الرئيسي للفريق وتمنحنا بعض الدعم التقني. لا أعلم ماهية الصفقة مع ريد بُل، لكنّني لا أعتقد بأنّ أستون لها يد تقنية في الفريق النمساوي. في النهاية ريد بُل لديها العبقري التقني أدريان نيوي، لذلك لا أرى أنّهم بحاجة لأيّ أحدٍ آخر"

وقد أصرّ ماليا - الذي زار ريسينغ بوينت على هامش جائزة بريطانيا الكبرى العام الماضي - على أنّه لا يفتقد مشاركته القريبة السابقة في الرياضة.

حيث قال: "أمضيت عشر سنوات كاملة في الفورمولا واحد، واستمتعت بكلّ لحظة منها، والآن حان الوقت للقيام بأمر آخر".

واختتم: "اعتنيت بالفريق طوال الأعوام العشرة، وحققت المركز الرابع مرّتين في بطولة الصانعين، وهو أمر أفخر به دومًا. ما يزال الفريق بداخلي، وأنا سعيد بالفعل لأجله وأعتقد بأنّ سيارة 2020 قد حققت خطوات كبيرة، كما لا أطيق الانتظار حتّى بداية الموسم".