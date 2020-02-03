ماليا المالك السابق سعيد بصفقة سترول بين ريسينغ بوينت وأستون مارتن

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
12 مارس
-
15 مارس
الحدث التالي خلال
37 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
44 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فيتنام الكبرى
تذاكر
02 أبريل
-
05 أبريل
الحدث التالي خلال
58 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
تذاكر
16 أبريل
-
19 أبريل
الحدث التالي خلال
72 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
86 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
07 مايو
-
10 مايو
الحدث التالي خلال
93 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
107 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
121 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
128 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
142 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
149 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
163 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
177 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
205 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
212 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
226 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
233 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
247 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
261 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
268 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
282 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
296 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماليا المالك السابق سعيد بصفقة سترول بين ريسينغ بوينت وأستون مارتن

المشاركات
التعليقات
ماليا المالك السابق سعيد بصفقة سترول بين ريسينغ بوينت وأستون مارتن
03-02-2020

أبدى فيجاي ماليا المالك السابق لفريق فورس إنديا (ريسينغ بوينت حاليًا) سعادته بأنّ الفريق سيحظى بدعم مصنعي من أستون مارتن بدءًا من موسم 2021 في بطولة العالم للفورمولا واحد.

استحوذ المالك الحالي لورانس سترول على حصّة أسهم في علامة أستون مارتن، إلى جانب تغيير اسم ريسينغ بوينت بدءًا من موسم 2021، مع رعاية من صانع السيارات الرياضية، ضمن الصفقة التي أبرمها مؤخّرًا.

وقال ماليا - الذي ترأس الفريق المتمركز في سيلفرستون منذ 2008 وحتّى ضربته المشاكل المالية في صيف 2018 - أنّه هنأ بالفعل سترول على تلك الصفقة.

"أنا مسرور من أجل لورانس ومن أجل ريسينغ بوينت أن أصبحوا في نهاية المطاف فريقًا مصنعيًا، الأمر الذي لطالما كان حُلمًا" قال ماليا لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "أنا ولورانس صديقان، وفي الواقع لقد هنأته صباح اليوم على تلك الأخبار. إنّه مستثمر مخضرم جدًا، وسجلّه برهان على ذلك. إذا ما نظرت إلى سعر أسهم أستون مارتن اليوم، فسترى أنّهم أبرم صفقة جيّدة للغاية. كما أنّه وتحت قيادته والنطاق الجديد من الطرازات التي تخطط أستون لإنتاجها، فإنّ النجاح هو السبيل الوحيد".

وتابع: "في المقابل، سيكون من الرائع أن يصبح ريسينغ بوينت فريقًا مصنعيًا مع دعم من مصنّع بريطاني عظيم مثل أستون والذي يملك العديد من المتابعين الذين سيتحولون بالتبعية إلى متابعين لريسينغ بوينت كذلك".

اقرأ أيضاً:

ومن المصادفة أنّ ماليا نفسه حاول تأمين رعاية من أستون مارتن في 2015، لكنّ الأمر لم يُفلح. حيث ذهب الدعم في نهاية المطاف إلى ريد بُل ريسينغ.

حيث أكمل قائلًا: "خضنا محادثات مع ريسينغ لخمسة أعوام، ليس لكي نصبح فريقًا مصنعيًا، ولكن لتكون أستون الراعي الرئيسي للفريق وتمنحنا بعض الدعم التقني. لا أعلم ماهية الصفقة مع ريد بُل، لكنّني لا أعتقد بأنّ أستون لها يد تقنية في الفريق النمساوي. في النهاية ريد بُل لديها العبقري التقني أدريان نيوي، لذلك لا أرى أنّهم بحاجة لأيّ أحدٍ آخر"

وقد أصرّ ماليا - الذي زار ريسينغ بوينت على هامش جائزة بريطانيا الكبرى العام الماضي - على أنّه لا يفتقد مشاركته القريبة السابقة في الرياضة.

حيث قال: "أمضيت عشر سنوات كاملة في الفورمولا واحد، واستمتعت بكلّ لحظة منها، والآن حان الوقت للقيام بأمر آخر".

واختتم: "اعتنيت بالفريق طوال الأعوام العشرة، وحققت المركز الرابع مرّتين في بطولة الصانعين، وهو أمر أفخر به دومًا. ما يزال الفريق بداخلي، وأنا سعيد بالفعل لأجله وأعتقد بأنّ سيارة 2020 قد حققت خطوات كبيرة، كما لا أطيق الانتظار حتّى بداية الموسم".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
ماركو: لوكلير أهم موهبة خارج أسوار ريد بُل

المقال السابق

ماركو: لوكلير أهم موهبة خارج أسوار ريد بُل
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة أستراليا الكبرى

جائزة أستراليا الكبرى

١٢ مارس - ١٥ مارس
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

8 أرقام قياسيّة قد تتهاوى في موسم 2020 في الفورمولا واحد

2
فورمولا 1

ماركو: لوكلير أهم موهبة خارج أسوار ريد بُل

3
فورمولا 1

ألونسو: ربّما بالغتُ بوصف محرّك هوندا بـ "محرّك الجي بي 2"

4
موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يتّجه لأخذ مكان روسي ضمن صفوف ياماها في 2021

5
لومان

صدور الإعلان الدعائي الأوّل لفيلم "فورد/فيراري" عن صراع العلامتين في لومان 1966

03-06-2019

أحدث ملفات الفيديو

مرسيدس تتطلع إلى المستقبل مع مهندسيها الشباب 04:09
فورمولا 1

مرسيدس تتطلع إلى المستقبل مع مهندسيها الشباب

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري 05:25
فورمولا 1

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي 03:17
فورمولا 1

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ 15:16
فورمولا 1

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ

حدث المبادلة بين روسي وهاميلتون 06:05
فورمولا 1

حدث المبادلة بين روسي وهاميلتون

أحدث الأخبار

ماليا المالك السابق سعيد بصفقة سترول بين ريسينغ بوينت وأستون مارتن
F1

ماليا المالك السابق سعيد بصفقة سترول بين ريسينغ بوينت وأستون مارتن

ماركو: لوكلير أهم موهبة خارج أسوار ريد بُل
F1

ماركو: لوكلير أهم موهبة خارج أسوار ريد بُل

8 أرقام قياسيّة قد تتهاوى في موسم 2020 في الفورمولا واحد
F1

8 أرقام قياسيّة قد تتهاوى في موسم 2020 في الفورمولا واحد

فيراري: نحتاج للعمل على مجابهة منافسينا على الصعيد السياسي في الفورمولا واحد
F1

فيراري: نحتاج للعمل على مجابهة منافسينا على الصعيد السياسي في الفورمولا واحد

ريسينغ بوينت واثقة من قدرتها على العودة لتكون أفضل البقية خلف فرق الصدارة
F1

ريسينغ بوينت واثقة من قدرتها على العودة لتكون أفضل البقية خلف فرق الصدارة

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٢ مارس
تذاكر
١٩ مارس
تذاكر
٢ أبريل
تذاكر
١٦ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
٧ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.