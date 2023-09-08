مالكو الفورمولا واحد يعترفون: هيمنة فيرستابن الحالية تمثل "تحدياً"
اعترف غريغ مافي المدير التنفيذي لدى ليبرتي ميديا أن هيمنة ماكس فيرستابن سائق ريد بُل على مقدرات الفورمولا واحد باتت "تحدياً" على البطولة إيجاد حلّ له لضمان الاحتفاظ بشعبيتها وانتشارها.
في مونزا، سجل فيرستابن رقماً قياسياً جديداً عبر الفوز بسباقه العاشر على التوالي، حيث تقدم ثنائية فريقه ريد بُل أمام زميله سيرجيو بيريز، والذي فاز معه بجميع سباقات الموسم على الإطلاق حتى الآن.
وصرّح مافي، أن ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للبطولة، يحاول التركيز على فكرة أن فيرستابن يصنع التاريخ عبر انتصاراته المتتالية، وأن ذلك يستحق المشاهدة بحد ذاته.
فقال ضمن اجتماع استثماري للشركة: "معركة فرق الوسط مثيرة للغاية، مع تجاوزات أكثر من أي وقت مضى".
وأكمل: "التحدي الحالي هو ماكس الطبع، فهو يخوض موسماً لا يصدق، مع تحطيم الأرقام القياسية".
وتابع: "يحاول ستيفانو دومينيكالي تغيير اتجاه الانتقادات عبر القول ’تعالوا لنشاهد هذا الحدث التاريخي الذي لن يتكرر، لا يجب تفويت ذلك’. ويبدو أن هذه الطريقة تعمل".
وأضاف: "الحقيقة هي أنه لدينا منتج تنافسي جذّاب جداً، والحقيقة الأخرى أن ماكس سريع جداً".
وأردف: "إنه ظاهرة حقيقية. كما يقود سيارة تبدو الأسرع كذلك، ويقودها بشكل ممتاز للغاية. المسارات التي يتخذها والعدائية التي يتميز بها وكيفية التعامل مع كل ذلك، جميعها أمور مذهلة حقاً. إحصائياً، يمكن القول أنه أسرع من الجميع".
بالمقابل، يدرك مافي أن معدلات المشاهدة ليست المعيار الوحيد حيال مستوى الاهتمام بالبطولة.
فقال: "أعتقد أنه علينا النظر للصورة الأكبر في هذه الرياضة. معدلات المشاهدة بمثابة سباق صعب".
وأكمل: "حققنا الكثير من النجاحات هذا العام، 3 أو 4 سباقات هنا في الولايات المتحدة جميعها تعزز من معدلات المشاهدة التي تتزايد عاماً تلو الآخر".
وأردف: "لكن، هناك أحداث معينة، مثلاً، كانت جولة ميامي العام الماضي متصدرة في المشاهدات. لكن هذا العام كانت في مواجهة منافسات ’NBA’. مثل هذه الظروف تجعلنا ندخل في منافسة على المشاهدات".
وتابع: "لو أخذنا مجموع كامل المجالات التي تقدمنا فيها، وليس التلفاز وحسب، بل كل شيء مثل إنستاغرام، يوتيوب، تيك توك، فإن الاهتمام الإجمالي بالرياضة ارتفع حقاً، وتضاعف كثيراً. لذا أنا مقتنع بأن الاهتمام بالرياضة مرتفع جداً".
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