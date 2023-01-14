ماكنيش: تغييرات قوانين 2026 تمنح آودي "مسلكًا جيّدًا" لدخول الفورمولا واحد
يعتقد ألام ماكنيش بأنّ القوانين الجديدة لمحرّكات الفورمولا واحد لموسم 2026 تُمثّل "مسلكًا جيّدًا" لآودي للتحضير لانضمامها إلى البطولة.
أعلن الصانع الألماني في نهاية أغسطس الماضي عن دخوله الفورمولا واحد للمرّة الأولى عند انطلاق دورة المحرّكات المقبلة التي ستنطلق في 2026.
وسترتبط آودي بفريق ساوبر، الذي يتسابق حاليًا بعلامة ألفا روميو، وستقوم بتزويده بوحدات الطاقة إلى جانب استحواذها على حصّة الأغلبيّة في عمليّات الفورمولا واحد فيه.
وستصبّ القوانين المعدّلة تركيزًا أكبر على الطاقة الكهربائيّة والوقود المستدام، وسيتزامن ذلك مع دورة قوانين تقنيّة جديدة بالنسبة للهيكل.
ويرى ماكنيش، الذي يلعب دور مدير التنسيق في رياضة المحرّكات في مجموعة آودي، بأنّ تغيير قوانين المحرّكات لموسم 2026 يجعل ذلك "توقيتًا جيّدًا" لآودي لدخول البطولة.
وقال ماكنيش لموقعنا "موتورسبورت.كوم" ضمن معرض أوتوسبورت الدولي: "دائمًا ما تكون هناك نقطة تتوازن فيها كلّ الجوانب".
وأضاف: "تلك النقطة هي الآن مع هذه القوانين التقنيّة، وموقع شركتنا الآن. يسمح لنا ذلك بالحصول على مسلكٍ جيّدٍ لتحضيراتنا".
وأردف: "ذلك مثيرٌ بالتأكيد. الجميع متحمّسٌ حيال ذلك. لكن هناك الكثير من العمل للقيام به بين الآن والانطلاقة الفعليّة وهي السباق الأوّل".
وعملت آودي على توسيع منشآتها لاحتضان مشروع الفورمولا واحد في نويبرغ في ألمانيا، حيث جهّزت أرضيّة بمساحة 3000 متر مربّع سيكون موقعًا لمنشآت أنظمة قياس المحرّكات واختبارها وتطويرها.
وقال ماكنيش أنّ تركيز آودي الحالي ينصبّ على المراحل الأولى لتطوير وحدة الطاقة، بالنظر إلى أنّ شراكتها مع ساوبر لن تبدأ رسميًا إلّا بعد ثلاثة أعوام، لكمن هناك شعورٌ متنامٍ بالحماس بالفعل حول مشروع الفورمولا واحد.
وقال: "هناك المزيد من الموظّفين وذلك مثيرٌ وحماسي".
وأضاف: "يُمكن الشعور بوجود زخمٍ حقيقي وذلك جزء إيجابيٌ حقًا. إنّه مشروعٌ جديد، ويتمّ بناءٌه الآن. لا شكّ في أنّ تلك نقطة جيّدة لنا. أعتقد بأنّ هناك الكثير من الوجوه المبتسمة في الوقت الحاضر".
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