ماكنيش: أداء أودي في موسمها الأول بالفورمولا 1 أفضل من المتوقع

أكد آلان ماكنيش مدير قسم السباقات في أودي أنه تفاجأ إيجابياً ببداية فريقه في موسم الفورمولا 1 لعام 2026، مشيراً إلى أن الأداء في التجارب التأهيلية يُعد إحدى نقاط القوة لدى الفريق الجديد.

وسجلت أودي خمس مشاركات في القسم الثالث من التجارب التأهيلية خلال أول 11 جولة من الموسم، عبر نيكو هولكنبرغ وغابرييل بورتوليتو، اللذين يبلغ متوسط موقعي انطلاقهما 12 و13 على التوالي.

ويمثل ذلك بداية مستقرة لأودي، التي استحوذت على فريق ساوبر التاريخي مع انطلاق موسم 2026، وتمتلك حالياً 12 نقطة، جاءت 10 منها خلال الجولات الثلاث الأخيرة.

ويعود هذا التحسن في المستوى جزئياً إلى حزمة التحديثات التي قُدمت في جائزة النمسا الكبرى قبل أربع جولات، والتي ركزت على تحسين الأداء في المنعطفات البطيئة، وهو ما ساعد الفريق أيضاً في المجر، حيث أنهى هولكنبرغ السباق في المركز التاسع.

وعندما طُلب منه تقييم الموسم حتى الآن، قال ماكنيش، الذي خلف جوناثان ويتلي في منصب مدير الفريق ابتداءً من جائزة ميامي، الجولة الرابعة من الموسم: "أنا سعيد. لقد تطورنا كثيراً كفريق منذ أن بدأت الانخراط بشكل مباشر، وأستطيع أن أرى تطوراً في أفراد الفريق، وثقة أكبر لديهم".

وأضاف: "أعتقد أننا نعمل كفريق واحد، وكان سباق اليوم صعباً بسبب عدة عوامل، لكنني أعتقد أن الطريقة التي أدرنا بها السباق كانت جيدة."

وأردف: "أما من ناحية أداء السيارة، فأعتقد أننا أفضل في التجارب التأهيلية مما كنت أتوقع. لم أكن أظن أننا سنكون بهذه السرعة، وبهذا القدر من الثبات، لكننا أثبتنا قدرتنا على ذلك."

واستدرك قائلاً: "مع ذلك، نحتاج إلى خطوة جديدة إلى الأمام."

ورغم احتلال أودي المركز الثامن في بطولة الصانعين، بفارق 54 نقطة عن ريسينغ بولز، متصدر فرق وسط الترتيب في المركز الخامس، و165 نقطة عن فرق الصدارة الأربعة، فإن الفريق لا يزال يرى أن أمامه جوانب عديدة تحتاج إلى التحسين.

وتُعد وحدة الطاقة أحد هذه الجوانب، خاصة أن الهيكل يُنظر إليه على أنه من بين الأفضل، بينما تمثل الانطلاقات من خط البداية نقطة ضعف أخرى، بعدما تراجع هولكنبرغ من المركز العاشر إلى الحادي عشر في المجر قبل أن يحقق أول نقاطه في موسم 2026.

وقال ماكنيش: "من بين الأمور التي لسنا راضين عنها، أو التي يمكننا تحسينها، بالتأكيد علينا العمل على الانطلاقات."

وأضاف: "هذا الأمر أضر بنا مجدداً اليوم، بعدما تراجعنا خلف ليام لاوسون، لأنه في النهاية كانت لدينا فرصة لإنهاء السباق أمام إحدى سيارتي ريسينغ بولز، لكننا وجدنا أنفسنا خلفهما معاً."

وأكمل: "لكن بصورة عامة، أغادر وأنا أشعر بأن لدينا الكثير لنحسنه، والكثير الذي يجب أن نحسنه، لكننا تجاوزنا الآن ويليامز في بطولة الصانعين."

وأضاف: "لقد وصلنا باستمرار إلى القسم الثالث، وحققنا باستمرار مراكز ضمن العشرة الأوائل في السباقات وسجلنا النقاط، وأرى من خلال التطور الذي نحققه، سواء على المستوى التشغيلي أو التقني، أننا سنصبح أقوى."

وتابع: "أعتقد أن أهم ما أشعر به الآن ليس الثقة، بل الارتياح. أشعر بالارتياح لأننا نسير في منحنى تصاعدي ونزداد قوة."

واختتم قائلاً: "لكن إذا أردنا أن نكون صريحين تماماً، فنحن حالياً ضمن فرق وسط الترتيب، والفجوة مع الفرق الأربعة الكبرى لا تزال كبيرة. لكن إذا أخذنا في الاعتبار أننا خضنا 11 سباقاً فقط في تاريخنا بالفورمولا 1، فأعتقد أننا في موقع جيد بالفعل".