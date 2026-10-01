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ماكس فيرستابن يواجه فالنتينو روسي مع تأكيد الهولندي إضافة سباق جي تي3 إلى جدول الفورمولا 1 المزدحم

فيرستابن وروسي سيتواجهان على شبكة الانطلاق للمرة الأولى مع إعلان الهولندي عودته إلى سباقات الجي تي3.

منشور:
#3 فريق مرسيدس-AMG فيرستابين ريسينغ، مرسيدس AMG GT3 EVO: ماكس فيرستابن، دانييل جونكاديلا، جول جونون

#3 فريق مرسيدس-AMG فيرستابين ريسينغ، مرسيدس AMG GT3 EVO: ماكس فيرستابن، دانييل جونكاديلا، جول جونون

الصورة من قبل: ماكس فيرشتابن

سيستغل نجم ريد بُل ماكس فيرستابن الفاصل القصير بين ثلاثيتي سباقات الفورمولا 1 الحالية للمشاركة في سباق جي تي3 على حلبة بورتيماو.

وسيقود الهولندي سيارة مرسيدس-إيه إم جي جي تي3 تشارك بها "2 سيز موتورسبورت" تحت راية "فيرستابن ريسينغ" في الجولة الختامية من تحدي جي تي العالمي أوروبا في البرتغال خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر.

وستمثل هذه المشاركة أول ظهور لبطل العالم للفورمولا 1 أربع مرات في سلسلة تحدي جي تي العالمي التابعة لـ"إس آر أو"، كما ستضعه مباشرة في مواجهة أسطورة الموتو جي بي فالنتينو روسي، الذي سيشارك لصالح فريق "دبليو آر تي" المدعوم من بي إم دبليو في فئة المحترفين نفسها.

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وأكد فيرستابن مشاركته المقبلة في سباق الجي تي3، وهي الأولى له منذ سباق نوربورغرينغ 24 ساعة في مايو، قبل جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا نهاية هذا الأسبوع.

وأصبحت هذه المشاركة المفاجئة ممكنة بعد تعديل متأخر على روزنامة بطولة العالم للتحمل، ما جعل سائقي فيرستابن ريسينغ المشاركين في الموسم بالكامل جول غونون ودانيال جونكاديلا غير متاحين للمشاركة في الجولة الختامية لتحدي جي تي العالمي أوروبا بسبب تعارض الموعد. وسيشارك غونون وجونكاديلا مع ألبين وجينيسيس على التوالي في سباق برشلونة 6 ساعات في عطلة نهاية الأسبوع نفسها.

"أعرف أن اثنين من سائقي فريقي لن يكونا ضمن التشكيلة. ويحتاج سائقان آخران إلى التدخل. وأنا أتطلع إلى ذلك" قال فيرستابن، قبل أن يؤكد أنه سيشارك بنفسه.

وأضاف: "بالطبع، كنت أحب أن أرى سائقي المعتادين يشاركون في المنافسة، لكن الروزنامة تغيرت في بعض الأحيان. وهذا أمر مقبول. أحب بورتيماو. أحب التواجد في البرتغال. لذلك سنحاول أن نحظى بعطلة نهاية أسبوع جيدة".

رقم 46 فريق دبليو آر تي بي ام دبليو: أحمد الحارثي، فالنتينو روسي، كلفن فان دير ليند

رقم 46 فريق دبليو آر تي بي ام دبليو: أحمد الحارثي، فالنتينو روسي، كلفن فان دير ليند

ولم يتضح بعد من سينضم إلى فيرستابن وكريس لولهام في سباق كأس التحمل المؤلف من ثلاث جولات في بورتيماو، لكن سائق ريد بُل استبعد إمكانية مشاركة فرناندو ألونسو معه.

ومع إضافة جولة تحدي جي تي العالمي أوروبا في بورتيماو، يستعد فيرستابن لخوض أكثر فترات الموسم ازدحامًا، إذ سيشارك في سبعة سباقات متتالية بين جائزة أذربيجان الكبرى في نهاية الأسبوع الماضي وجائزة البرازيل الكبرى في 8 نوفمبر.

وهو ما علّق عليه قائلًا: "ستكون سبعة أسابيع مزدحمة، لكننا سنخوضها، وأنا أستمتع بذلك على أية حال. لذلك، سنرى ما يمكننا فعله هناك".

هذا وأصبح فيرستابن يخصص المزيد من وقته بشكل متزايد لمشاركاته في سباقات السيارات الرياضية، كما وسع فريقه الذي يحمل اسمه برنامج مشاركاته في السباقات لموسم 2026.

ويهدف فيرستابن العام المقبل إلى العودة إلى نوربورغرينغ نوردشلايفه لخوض سباق نوربورغرينغ 24 ساعة للمرة الثانية، بعدما حُرم من الفوز بشكل مؤلم في مايو الماضي بسبب عطل ميكانيكي متأخر.

كما يخطط السائق البالغ من العمر 29 عامًا لإضافة سباق سبا 24 ساعة إلى روزنامته في 2027، رغم أنه نفى أية محادثات بشأن قيادة سيارة فورد الجديدة من فئة الهايبركار في سباق لومان 24 ساعة.

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