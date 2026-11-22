فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

ماكس فيرستابن يهاجم جورج راسل بعد فوزه في لاس فيغاس: "إنه أدنى بكثير من مستواي"

رد الفائز بجائزة لاس فيغاس الكبرى على انتقادات راسل في وقت سابق من عطلة نهاية الأسبوع، معتبرًا أن "القدر" عاقب سائق مرسيدس عندما اصطدم بالحائط وخسر المركز الثاني

أليكس هارينغتون

تم التحرير: 22-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: جيمس ساتون

شنّ ماكس فيرستابن هجومًا حادًا على جورج راسل عقب عطلة نهاية الأسبوع الدرامية لجائزة لاس فيغاس الكبرى، قائلًا إن السائق "أدنى بكثير من مستواي"، إلى درجة أنه لا يرى أية حاجة للرد عليه. وجاء ذلك بعدما تعرض سائق مرسيدس لحادث أنهى سباقه بينما كان يحتل المركز الثاني خلفه.

واشتبك السائقان خلال التجارب الحرة الأخيرة يوم الجمعة، عندما وجه مراقبو السباق تحذيرًا إلى فيرستابن بسبب قيادته غير المنتظمة. ورد راسل حينها بالقول إن فيرستابن يتصرف "وكأنه أكبر شأنًا وأفضل من الجميع"، مضيفًا أن "على أحدهم أن يضع حدًا لذلك الرجل".

وفي ليلة السبت، سنحت الفرصة المثالية لراسل للقيام بذلك، بعدما انطلق فيرستابن وراسل جنبًا إلى جنب من الصف الأول. وتبادلا الصدارة عدة مرات خلال سباق اتسم بتقلبات مستمرة في المراكز، لكن في اللفة 48، أغلق راسل مكابحه أثناء محاولته تجاوز زميله كيمي أنتونيللي على المركز الثاني، واصطدم بالحائط. وتراجع إلى المركز التاسع، لكنه تمكن من مواصلة السباق، في حين مضى فيرستابن نحو الفوز أمام ثنائي مكلارين، لاندو نوريس وأوسكار بياستري.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب السباق تحت أضواء لاس فيغاس، لم يتردد فيرستابن في التطرق إلى المنافسة بينه وبين السائق البريطاني.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: صور غيتي

وقال فيرستابن: "المشكلة أنه يتحدث كثيرًا خارج الحلبة، وبصراحة، لا يزعجني ذلك حقًا، لأنه أدنى بكثير من مستواي، وبالتالي لا أرى أية جدوى من محاولة مجاراته أو الدخول في مواجهة معه. لذلك، لا يزعجني الأمر".

ثم انتقل إلى اللحظة التي انتهى فيها سباق راسل، قائلًا: "اليوم، عاد القدر ليضرب بقوة. كان الأمر رائعًا بصراحة عندما نظرت في مرآتي ورأيت ما يحدث. فقلت لنفسي: رائع! يومي يزداد روعة!".

وأضاف: "وبالطبع، عندما عبرت خط النهاية في المركز الأول، اكتمل يومي".

وكان هذا الفوز الرابع لفيرستابن خلال الموسم، بعد انتصاراته في البحرين وسنغافورة والمكسيك، كما كان منصة التتويج التاسعة له تواليًا.

وعززت النتيجة أيضًا قبضته على المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين. إذ يملك فيرستابن الآن 304 نقاط، متقدمًا بفارق 37 نقطة عن لويس هاميلتون الذي صعد إلى المركز الثالث، بينما تراجع راسل إلى المركز الرابع برصيد 264 نقطة، متساويًا مع نوريس، وذلك قبل جولتين من نهاية الموسم.

وقال راسل بعد السباق إنه لا يشعر بالندم على محاولته تجاوز زميله، والتي أدت إلى الحادث، موضحًا أنه "أقدم على مناورة عالية المخاطر ودفع ثمنها"، وأنه كان بإمكانه الاكتفاء بالمركز الثالث.

أما مدير فريق مرسيدس توتو وولف، فكان أقل تسامحًا، إذ وصف الحادث بأنه "خطأ".

اقرأ أيضاً:

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق لوكلير يعترف بشعوره "بالحرج أمام الفريق" بعد حادثه المكلف مع هاميلتون في لاس فيغاس

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

أليكس هارينغتون





لماذا فشلت خطة مرسيدس في منح راسل عامل السحب الهوائي في لاس فيغاس؟



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



19 س



لماذا فشلت خطة مرسيدس في منح راسل عامل السحب الهوائي في لاس فيغاس؟





حجار: فريق ريد بُل بدا "غبيًا بعض الشيء" في معركة السحب الهوائي بتصفيات لاس فيغاس



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



19 س



حجار: فريق ريد بُل بدا "غبيًا بعض الشيء" في معركة السحب الهوائي بتصفيات لاس فيغاس





شارل لوكلير غاضب بعد أن كشفت التصفيات حجم تأخر فيراري الكبير في لاس فيغاس



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



شارل لوكلير غاضب بعد أن كشفت التصفيات حجم تأخر فيراري الكبير في لاس فيغاس

المزيد من

جورج راسل





راسل "لا يشعر بالندم" بعد اصطدامه بحاجز لاس فيغاس خلال محاولته المتأخرة



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



30 دقيقة



راسل "لا يشعر بالندم" بعد اصطدامه بحاجز لاس فيغاس خلال محاولته المتأخرة





راسل يفسّر حادثه المتأخر خلال محاولته الفوز بجائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



54 دقيقة



راسل يفسّر حادثه المتأخر خلال محاولته الفوز بجائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1





تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟

المزيد من

مرسيدس





أنتونيللي يكشف الخطأ الذي جعله "فريسة سهلة أمام سيارتي مكلارين" في لاس فيغاس



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



21 دقيقة



أنتونيللي يكشف الخطأ الذي جعله "فريسة سهلة أمام سيارتي مكلارين" في لاس فيغاس





أنتونيللي وراسل يتجهان لإجراء محادثات داخلية بعد ارتباك استراتيجية تصفيات لاس فيغاس



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



18 س



أنتونيللي وراسل يتجهان لإجراء محادثات داخلية بعد ارتباك استراتيجية تصفيات لاس فيغاس





وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"

أحدث الأخبار





لوكلير يعترف بشعوره "بالحرج أمام الفريق" بعد حادثه المكلف مع هاميلتون في لاس فيغاس



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



15 دقيقة



لوكلير يعترف بشعوره "بالحرج أمام الفريق" بعد حادثه المكلف مع هاميلتون في لاس فيغاس





أنتونيللي يكشف الخطأ الذي جعله "فريسة سهلة أمام سيارتي مكلارين" في لاس فيغاس



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



21 دقيقة



أنتونيللي يكشف الخطأ الذي جعله "فريسة سهلة أمام سيارتي مكلارين" في لاس فيغاس





راسل "لا يشعر بالندم" بعد اصطدامه بحاجز لاس فيغاس خلال محاولته المتأخرة



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



30 دقيقة



راسل "لا يشعر بالندم" بعد اصطدامه بحاجز لاس فيغاس خلال محاولته المتأخرة





راسل يفسّر حادثه المتأخر خلال محاولته الفوز بجائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



54 دقيقة



راسل يفسّر حادثه المتأخر خلال محاولته الفوز بجائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





تحليل: من كان الخاسر الأكبر بعدما لعب أنتونيللي دور "حاجز الهواء" في لاس فيغاس؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



18 س



من قبل ستيوارت كودلينغ



تحليل: من كان الخاسر الأكبر بعدما لعب أنتونيللي دور "حاجز الهواء" في لاس فيغاس؟





وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"





تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك