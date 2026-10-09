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ماكس فيرستابن ينتزع البول بوزيشن للسباق القصير في سنغافورة وأنتونيللي يتراجع إلى المركز السابع

تصدّر ماكس فيرستابن التصفيات التأهيلية للسباق القصير في جائزة سنغافورة الكبرى، لينطلق من المركز الأول أمام جورج راسل.

تم التحرير:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

ماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: كلايف ماسون صور جيتي

وكانت هذه المرة الأولى التي يحقق فيها فيرستابن أسرع زمن في أية حصة تصفيات على الإطلاق في حلبة مارينا باي، بينما سيبدأ متصدر البطولة كيمي أنتونيللي السباق القصير من المركز السابع، بعدما تفوقت عليه سيارتا فيراري ومكلارين.

القسم الأول من التصفيات القصيرة - فيرستابن الأسرع وليندبلاد خارج المنافسة

لم يكن أي سائق قد سجّل زمنًا في القسم الأول من التصفيات عندما تسبب سيرجيو بيريز في رفع العلم الأصفر، إثر اصطدامه بحواجز التيك برو عند المنعطف الخامس. وألحق السائق المكسيكي أضرارًا بالجناح الأمامي لسيارته، قبل أن يفقده في نهاية المطاف على خط التسابق، ما استدعى رفع العلم الأحمر لإزالة الحطام.

ولم يكن يتبقى سوى ست دقائق على نهاية الحصة، ولم يكن معظم السائقين قد سجلوا أزمنة تنافسية فعلية. ونتيجة لذلك، تحولت اللحظات الأخيرة إلى سباق مع الزمن لتسجيل لفة جيدة، إذ اصطفت السيارات في ممر الصيانة قبل عدة دقائق من تحوّل الإشارة إلى اللون الأخضر.

وتمكن ماكس فيرستابن في نهاية المطاف من تسجيل الزمن الأسرع، بواقع دقيقة واحدة و33.477 ثانية، وهو زمن أبطأ بنحو نصف ثانية من أفضل زمن سجله بنفسه خلال التجارب الحرة الأولى باستخدام إطارات الميديوم.

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وتقدم سائق ريد بُل بفارق 0.018 ثانية عن شارل لوكلير، و0.096 ثانية عن جورج راسل، بينما تأخر لويس هاميلتون بفارق 0.271 ثانية.

أما بقية السائقين، فتأخر كل منهم بفارق لا يقل عن ستة أعشار الثانية، بداية من نيكو هلكنبرغ الذي قدم أداءً لافتًا مع أودي، وتبعه عن قرب إسحاق حجار، ولاندو نوريس، وأوسكار بياستري، وكيمي أنتونيللي.

وفي المراكز المتأخرة، كان كارلوس ساينز الأبطأ على الإطلاق، إذ اشتكى عبر اللاسلكي قائلًا: "عانيت من انغلاق المكابح الأمامية كثيرًا، ومن انعدام التماسك الخلفي في الوقت نفسه".

وخرج ساينز من المنافسة بعد القسم الأول، إلى جانب زميله في ويليامز ألكسندر ألبون، وسيارتي كاديلاك، ولانس سترول سائق أستون مارتن، وبشكل مفاجئ أرفيد ليندبلاد أيضًا. إذ افتقد ناشئ فريق ريسينغ بولز إلى عُشر ثانية فقط للتأهل إلى القسم التالي.

القسم الثاني من التصفيات القصيرة - راسل ينجو بصعوبة بعد انغلاق المكابح

سجل فيرستابن في محاولته الأولى بالقسم الثاني زمنًا أسرع بـ 0.75 ثانية من أفضل زمن في القسم الأول، بعدما قطع اللفة في دقيقة واحدة و32.724 ثانية.

لكن شارل لوكلير ولويس هاميلتون ولاندو نوريس تجاوزوا زمن السائق الهولندي سريعًا، إذ سجل السائق المونغاسكي دقيقة واحدة و32.457 ثانية.

أما أنتونيللي وراسل، فتأخرا بفارق ستة وتسعة أعشار الثانية على التوالي.

وفي الوقت نفسه، وجد كل من حجار وغابرييل بورتوليتو وفرناندو ألونسو وفرانكو كولابينتو وإستيبان أوكون وأوليفر بيرمان أنفسهم مهددين بالخروج. حتى حجار كان يتأخر بنحو نصف ثانية عن نيكو هلكنبرغ، صاحب المركز العاشر.

ولم تكن المحاولة الثانية لراسل أفضل حالًا، بعدما تعرض لانغلاق المكابح عند المنعطف الثالث عشر. ودفعت التحسينات التي حققها حجار وكولابينتو سائق مرسيدس، الفائز بثمانية سباقات جائزة كبرى، إلى خارج المراكز العشرة الأولى، لكنه تمكن في اللحظات الأخيرة من تحسين زمنه والتقدم إلى المركز الرابع، ليضمن العبور بأمان.

وبذلك، خرج كولابينتو من المنافسة بفارق 0.094 ثانية خلف زميله في ألبين بيير غاسلي، كما ودّع هلكنبرغ التصفيات بعدما أخفق في تحسين زمنه خلال المحاولة الأخيرة.

القسم الثالث من التصفيات القصيرة - فيرستابن يتفوق على لوكلير

انتقل السائقون من إطارات الميديوم إلى السوفت وفقًا للقوانين، لكنهم لم يمتلكوا سوى فرص محدودة لإحداث فارق خلال القسم الثالث، الذي استمر ثماني دقائق.

وكانت سيارتا مكلارين ومرسيدس أول من خرج إلى الحلبة، وسجل نوريس الزمن الأسرع بواقع دقيقة واحدة و31.587 ثانية، متقدمًا على بياستري بفارق 0.189 ثانية، وراسل بفارق 0.250 ثانية، وأنتونيللي بفارق 0.518 ثانية.

بعد ذلك، جاء دور فيراري، وتمكن لوكلير من انتزاع الصدارة بتسجيل دقيقة واحدة و31.568 ثانية، متقدمًا بفارق ضئيل على نوريس.

أما هاميلتون، فكان أسرع من زميله بنحو عُشرين من الثانية في المقطع الأول، لكنه خسر وقتًا أكبر في الجزء الأخير من اللفة، لينهي محاولته متأخرًا بفارق 0.134 ثانية.

وتمكن لوكلير بالفعل من تحسين زمنه في اللحظات الأخيرة، مسجلًا دقيقة واحدة و31.399 ثانية، لكنه لم يتمكن من الصمود أمام فيرستابن الذي كان أسرع بكثير، إذ سجل دقيقة واحدة و31.156 ثانية في محاولته الوحيدة، محققًا إنجازًا غير مسبوق لبطل العالم أربع مرات، رغم أن هذه النتيجة لا تُعد بول بوزيشن لسباق الجائزة الكبرى، لأنها جاءت في التصفيات الخاصة بالسباق القصير.

وانتزع راسل مكانًا على الصف الأمامي لشبكة الانطلاق في اللحظات الأخيرة من الحصة، متقدمًا على لوكلير وبياستري ونوريس وهاميلتون.

أما متصدر البطولة أنتونيللي، فأنهى التصفيات في المركز السابع، متأخرًا بفارق 0.693 ثانية عن فيرستابن، بينما أكمل ليام لاوسون وإسحاق حجار وبيير غاسلي المراكز العشرة الأولى.

شبكة الانطلاق:

المركز السائق # الزمن الإطارات كم/س
1 م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3

1:31.156

   195.094
2 ج. راسل مرسيدس 63

+0.120

1:31.276

   194.837
3 ش. لوكلير فيراري 16

+0.243

1:31.399

   194.575
4 أ. بياستري مكلارين 81

+0.298

1:31.454

   194.458
5 ل. نوريس مكلارين 1

+0.431

1:31.587

   194.176
6 ل. هاميلتون فيراري 44

+0.546

1:31.702

   193.932
7 أ. أنتونيللي مرسيدس 12

+0.693

1:31.849

   193.622
8 ل. لاوسون ريسينغ بولز 30

+1.185

1:32.341

   192.590
9 إ. حجار ريد بُل ريسينغ 6

+1.791

1:32.947

   191.334
10 ب. غاسلي ألبين 10

+1.999

1:33.155

   190.907
11 ف. كولابينتو ألبين 43

+2.093

1:33.249

   190.715
12 ن. هلكنبرغ آودي 27

+2.264

1:33.420

   190.366
13 أ. بيرمان فريق هاس اف1 87

+2.267

1:33.423

   190.359
14 غ. بورتوليتو آودي 5

+2.310

1:33.466

   190.272
15 ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14

+2.578

1:33.734

   189.728
16 إ. أوكون فريق هاس اف1 31

+3.212

1:34.368

   188.453
17 آ. لينبلاد ريسينغ بولز 41

+3.980

1:35.136

   186.932
18 ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18

+4.506

1:35.662

   185.904
19 أ. ألبون ويليامز 23

+4.974

1:36.130

   184.999
20 س. بيريز كاديلاك-فيراري 11

+5.604

1:36.760

   183.794
21 ف. بوتاس كاديلاك-فيراري 77

+5.712

1:36.868

   183.590
22 ك. ساينز الإبن ويليامز 55

+6.220

1:37.376

   182.632

 

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