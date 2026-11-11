فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

ماكس فيرستابن يكشف عن الأمر الوحيد الذي قد يدفعه إلى اعتزال الفورمولا 1

لم يحقق سائق ريد بُل لقب البطولة منذ عامين، لكنه يؤكد أنه لم يتوقف يومًا عن الإيمان بأنه أفضل سائق على شبكة الانطلاق.

منشور: 11-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

قال ماكس فيرستابن إنه سيغادر الفورمولا 1 إذا توقف يومًا عن الاعتقاد بأنه أفضل سائق في ساحة المنافسة.

ولم يحقق بطل العالم أربع مرات لقب البطولة منذ عام 2024، بعدما توج لاندو نوريس باللقب في العام الماضي، قبل أن يحسم كيمي أنتونيللي بطولة موسم 2026 في المكسيك مطلع هذا الشهر.

لكن فيرستابن واجه سؤالًا مباشرًا من وسائل الإعلام قبل جائزة ساو باولو الكبرى بشأن ما إذا كان لا يزال يعتبر نفسه أفضل سائق في الفورمولا 1.

وقال: "أعتقد ذلك دائمًا. وإلا فسأتوقف عن المشاركة!".

وأضاف أن هذه العقلية رافقته منذ موسمه الأول في البطولة، عندما خاض ظهوره الأول مع تورو روسو وهو في سن 17 عامًا فقط، خلال عام 2015، قائلًا: "تراودك مثل هذه الفكرة بالفعل، لكنني كنت أعرف أيضًا في عام 2015 أن أمامي الكثير لأتعلمه. ومع ذلك، كان لديّ بالفعل اقتناع في ذهني بأنني أمتلك الإمكانات اللازمة لأصبح الأفضل، نعم".

وكان الموسم الحالي غريبًا بالنسبة للسائق الهولندي، إذ بدأت ريد بُل موسمها الأول بوحدات الطاقة الخاصة بها، التي طورتها بالشراكة مع فورد، بفارق كبير عن المنافسين من ناحية الأداء، ولم يحقق فيرستابن فوزه الأول حتى جائزة البحرين الكبرى في أكتوبر، التي نُقلت إلى حلبة سيبانغ بعد إلغاء السباق على حلبة الصخير.

ومنذ ذلك الحين، أضاف فيرستابن انتصارين في سنغافورة والمكسيك، ليحتل حاليًا المركز الثاني في ترتيب البطولة، متقدمًا بفارق 17 نقطة على جورج راسل سائق مرسيدس.

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وعن تقييمه للموسم حتى الآن، قال الهولندي: "أعتقد أنني قدمت موسمًا جيدًا. لكن الأمر في الفورمولا 1 يعتمد أيضًا على السيارة التي تمتلكها، بالطبع. وفي الآونة الأخيرة، تمكنا مجددًا من ترتيب أمورنا بصورة جيدة إلى حد معقول، وعندها تأتي الانتصارات".

وجاء سباق الأحد في البرازيل ليؤكد وجهة نظره، إذ انطلق من المركز 21 بسبب عقوبة تراجع على شبكة الانطلاق نتيجة تغيير المحرك، لكنه تمكن من شق طريقه إلى المركز الثاني خلف نوريس، رغم شكواه من حدوث تغيير كبير في أداء السيارة بعد الانتقال إلى الإطارات الملساء.

وقال مدير فريق ريد بُل لورون ميكيز بعد السباق إن أية محاكاة لم تكن قادرة على توقع قيادة من هذا النوع، مضيفًا أن فيرستابن "يتفوق على المحاكاة بصورة منتظمة".

وكان ذلك العام الثالث على التوالي الذي ينجح فيه فيرستابن في شق طريقه إلى منصة التتويج في إنترلاغوس بعدما انطلق من مركز متأخر على شبكة الانطلاق.

ولا تزال أمامه 3 سباقات للحفاظ على المركز الثاني في ترتيب البطولة، في ظل المنافسة القوية من راسل ولويس هاميلتون خلفه، بينما تحاول ريد بُل أيضًا إبقاء مكلارين خلفها في صراع المركز الثالث ببطولة الصانعين.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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