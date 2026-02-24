تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

ماكس فيرستابن يكشف سبب عدم سعيه للمشاركة في الراليات

قال ماكس فيرستابن إنه رغم انفتاحه على خوض تجارب في فئات مختلفة بعد نهاية مسيرته في الفورمولا 1، فإنه لن ينتقل أبدًا إلى الراليات.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: زاك ماوجر

أكد ماكس فيرستابن أنه لا ينوي خوض منافسات الراليات على خطى والده يوس فيرستابن، الذي يشارك حاليًا في بطولة أوروبا للراليات.

وفي مقابلة مع برنامج "أب تو سبيد"، عبّر سائق ريد بُل ريسينغ عن إعجابه بأداء والده قائلًا: "بصراحة، الأمر جنوني فعلًا. أكثر ما يثير إعجابي أنه يبلغ الآن 53 عامًا ويتسابق ضد سائقين في أواخر العشرينات وبدايات الثلاثينات. بل ويتفوق عليهم في بعض البطولات".

وتابع: "في الراليات يعتمد الكثير بالطبع على الملاحظات، لكن في النهاية عندما تخوض رالي عدة مرات تتكون لديك ذاكرة عضلية، ومن الطبيعي أن تتحسن بعد بضع سنوات".

وأضاف: "إنه جيد جدًا ويحب ما يفعله، ومن الصعب جدًا التغلب عليه. على سبيل المثال، عندما يستأجرون مساحة صغيرة في مطار ويقيمون مسارًا، نقود معًا، وبصراحة أحتاج إلى الضغط على نفسي إلى الحد الأقصى لأتمكن من تجاوزه في لفة واحدة. أحب القيام بذلك. لكن عندما يعرض عليّ مقاطع فيديو لقيادته سيارات الرالي على مرحلة حقيقية، أجد الأمر مذهلًا للغاية".

اقرأ أيضاً:

ورغم إعجابه بأداء والده في الراليات، أوضح فيرستابن أنه غير مستعد لتقبّل مستوى المخاطرة في هذه الرياضة.

حيث قال: "أعتقد أنه أمر رائع جدًا، لكنني أفكر: إذا ارتكبت خطأ واصطدمت بتلك الشجرة، فالشجرة لن تتحرك. هذا هو حدي، وهذا ما لا أريد القيام به. المخاطرة عالية جدًا. قد يبدو ذلك غريبًا بعض الشيء، لكن على الأقل في الفورمولا 1 عندما تتعرض لحادث تكون هناك عادة حواجز مصممة لامتصاص الصدمة. الأمر مختلف قليلًا بالنسبة لي. إنها مخاطرة لا أود تحملها، لكنها ممتعة جدًا للمشاهدة".

شاهد المزيد