حقق ماكس فيرستابن أول بول بوزيشن له في موسم 2026، مؤكدًا الوعود التي أطلقها في بداية عطلة نهاية الأسبوع، بعدما هيمن على تصفيات جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا.

وكان سائق ريد بُل الأسرع في الأقسام الثلاثة جميعها، بعدما تصدر أيضًا التجارب الحرة الأولى يوم الجمعة، ليحقق أول بول بوزيشن له منذ ختام موسم 2025 في أبوظبي، مسجلًا زمنًا قدره دقيقة واحدة و35.130 ثانية على حلبة سيبانغ.

وسينطلق فيرستابن من الصف الأول إلى جانب لويس هاميلتون، في عطلة نهاية الأسبوع التي تشهد عودة ماليزيا إلى الفورمولا 1 بعد غياب استمر تسعة أعوام لاستضافة جائزة البحرين الكبرى بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وجاء ذلك بعدما سجل بطل العالم أربع مرات أيضًا الزمن الأسرع في المحاولات الأولى من القسم الأخير للتصفيات، متصدرًا الترتيب المؤقت بزمن قدره دقيقة واحدة و35.250 ثانية، متفوقًا بفارق 0.308 ثانية على زميله إسحاق حجار الذي كان في المركز الثاني.

لكن فيرستابن فشل في تحسين زمنه خلال المقطعين الأول والثاني من لفته الثانية، قبل أن يستعيد سرعته بتسجيل أفضل زمن في المقطع الأخير، ليتفوق بفارق 0.120 ثانية ويحقق البول بوزيشن رقم 49 في مسيرته.

وكان زمنه النهائي أسرع بفارق 0.298 ثانية من زمن هاميلتون البالغ دقيقة واحدة و35.428 ثانية لصالح فيراري، ليتراجع حجار إلى المركز الثالث بعدما فشل السائق الفرنسي في تحسين زمنه خلال لفته الأخيرة. وسيتراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق بسبب تغيير محرك الاحتراق الداخلي.

وعانى متصدر بطولة العالم كيمي أنتونيللي، ليكتفي بالمركز الرابع بفارق 0.501 ثانية عن الصدارة، بعدما دخل القسم الأخير من التصفيات وهو متأثر أصلًا بما حدث في القسم الثاني.

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس الصورة من قبل: صور غيتي

واضطر سائق مرسيدس إلى استخدام مجموعة إضافية من إطارات سوفت جديدة بعدما أُلغي زمن لفته الأولى في القسم الثاني من التصفيات بسبب تجاوز حدود الحلبة عند المنعطف السادس، ما أدى إلى خوضه لفة واحدة فقط في الحصة الأخيرة.

وسيبدأ أنتونيللي من المركز الثالث بفضل عقوبة حجار، متقدمًا مركزًا على زميل هاميلتون، شارل لوكلير، الذي سجل دقيقة واحدة و35.666 ثانية.

وكان بطل العالم الحالي لاندو نوريس أبطأ بفارق 0.627 ثانية عن الصدارة، ليحتل المركز السادس بأسرع زمن له في عطلة نهاية أسبوع عانى فيها فريق مكلارين من أجل إيجاد السرعة، بينما سجل زميله أوسكار بياستري سابع أسرع زمن بدقيقة واحدة و35.762 ثانية، لكن كليهما سيتقدم مركزًا على شبكة الانطلاق.

وكانت معاناة زميل أنتونيللي، جورج راسل، أكبر، إذ تأخر بفارق 0.741 ثانية عن الصدارة في المركز الثامن، بينما أكمل بيير غاسلي سائق ألبين وغابرييل بورتوليتو سائق أودي المراكز العشرة الأولى.

وفشل ليام لاوسون في بلوغ القسم الأخير من التصفيات بفارق عُشرين من الثانية، ليحتل المركز الحادي عشر على شبكة الانطلاق بعدما دفعه بورتوليتو إلى منطقة الإقصاء في القسم الثاني في اللحظات الأخيرة.

وسيتشارك سائق ريسينغ بولز الصف السادس مع فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، الذي حقق أفضل نتيجة له في التصفيات خلال موسم 2026، بينما ذهب المركز الثالث عشر إلى سائق ويليامز كارلوس ساينز.

وسينضم ساينز إلى الصف السابع زميل ألونسو لانس سترول، في أول ظهور مزدوج لأستون مارتن في القسم الثاني من التصفيات هذا الموسم، بعدما أكد الفريق استمرار السائقين معًا في 2027 يوم الثلاثاء.

واحتل فرانكو كولابينتو المركز الخامس عشر، لكن سائق ألبين سينطلق من مؤخرة الشبكة في سباق الأحد بسبب عقوبة تراجع 15 مركزًا: خمسة مراكز نتيجة حادثة باكو، و10 مراكز بسبب تغيير وحدة الطاقة من مرسيدس.

واحتل الناشئ أرفيد ليندبلاد المركز السادس عشر لصالح ريسينغ بولز، وهو يستعد أيضًا لعقوبة تراجع على شبكة الانطلاق، متقدمًا بمركز واحد على نيكو هولكنبرغ سائق أودي، الذي دفع ثمن بدء القسم الأول من التصفيات على إطارات ميديوم.

وسينضم سائق هاس أوليفر بيرمان إليه في الصف التاسع من المركز الثامن عشر، أمام زميله المغادر إستيبان أوكون في المركز التاسع عشر، في أول خروج للسائق الفرنسي من القسم الأول من التصفيات منذ سبا.

وتواصلت معاناة أليكس ألبون، الذي احتل المركز العشرين لصالح ويليامز، أمام الأسماء المعتادة: فالتيري بوتاس في المركز الحادي والعشرين، متفوقًا بفارق ثلاثة أعشار من الثانية على زميله في كاديلاك سيرجيو بيريز الذي سينطلق من مؤخرة الشبكة.

شبكة الإنطلاق