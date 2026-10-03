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ماكس فيرستابن يكسر هيمنة مرسيدس ويحقق أول بول بوزيشن في 2026 من بوابة جائزة البحرين في ماليزيا

تصدر سائق ريد بُل الحصص الثلاث في التصفيات وانضم إليه منافسه القديم على اللقب هاميلتون في الصف الأول.

تم التحرير:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سرينفاسا كريشنان

حقق ماكس فيرستابن أول بول بوزيشن له في موسم 2026، مؤكدًا الوعود التي أطلقها في بداية عطلة نهاية الأسبوع، بعدما هيمن على تصفيات جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا.

وكان سائق ريد بُل الأسرع في الأقسام الثلاثة جميعها، بعدما تصدر أيضًا التجارب الحرة الأولى يوم الجمعة، ليحقق أول بول بوزيشن له منذ ختام موسم 2025 في أبوظبي، مسجلًا زمنًا قدره دقيقة واحدة و35.130 ثانية على حلبة سيبانغ.

وسينطلق فيرستابن من الصف الأول إلى جانب لويس هاميلتون، في عطلة نهاية الأسبوع التي تشهد عودة ماليزيا إلى الفورمولا 1 بعد غياب استمر تسعة أعوام لاستضافة جائزة البحرين الكبرى بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وجاء ذلك بعدما سجل بطل العالم أربع مرات أيضًا الزمن الأسرع في المحاولات الأولى من القسم الأخير للتصفيات، متصدرًا الترتيب المؤقت بزمن قدره دقيقة واحدة و35.250 ثانية، متفوقًا بفارق 0.308 ثانية على زميله إسحاق حجار الذي كان في المركز الثاني.

لكن فيرستابن فشل في تحسين زمنه خلال المقطعين الأول والثاني من لفته الثانية، قبل أن يستعيد سرعته بتسجيل أفضل زمن في المقطع الأخير، ليتفوق بفارق 0.120 ثانية ويحقق البول بوزيشن رقم 49 في مسيرته.

وكان زمنه النهائي أسرع بفارق 0.298 ثانية من زمن هاميلتون البالغ دقيقة واحدة و35.428 ثانية لصالح فيراري، ليتراجع حجار إلى المركز الثالث بعدما فشل السائق الفرنسي في تحسين زمنه خلال لفته الأخيرة. وسيتراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق بسبب تغيير محرك الاحتراق الداخلي.

وعانى متصدر بطولة العالم كيمي أنتونيللي، ليكتفي بالمركز الرابع بفارق 0.501 ثانية عن الصدارة، بعدما دخل القسم الأخير من التصفيات وهو متأثر أصلًا بما حدث في القسم الثاني.

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: صور غيتي

واضطر سائق مرسيدس إلى استخدام مجموعة إضافية من إطارات سوفت جديدة بعدما أُلغي زمن لفته الأولى في القسم الثاني من التصفيات بسبب تجاوز حدود الحلبة عند المنعطف السادس، ما أدى إلى خوضه لفة واحدة فقط في الحصة الأخيرة.

وسيبدأ أنتونيللي من المركز الثالث بفضل عقوبة حجار، متقدمًا مركزًا على زميل هاميلتون، شارل لوكلير، الذي سجل دقيقة واحدة و35.666 ثانية.

وكان بطل العالم الحالي لاندو نوريس أبطأ بفارق 0.627 ثانية عن الصدارة، ليحتل المركز السادس بأسرع زمن له في عطلة نهاية أسبوع عانى فيها فريق مكلارين من أجل إيجاد السرعة، بينما سجل زميله أوسكار بياستري سابع أسرع زمن بدقيقة واحدة و35.762 ثانية، لكن كليهما سيتقدم مركزًا على شبكة الانطلاق.

وكانت معاناة زميل أنتونيللي، جورج راسل، أكبر، إذ تأخر بفارق 0.741 ثانية عن الصدارة في المركز الثامن، بينما أكمل بيير غاسلي سائق ألبين وغابرييل بورتوليتو سائق أودي المراكز العشرة الأولى.

وفشل ليام لاوسون في بلوغ القسم الأخير من التصفيات بفارق عُشرين من الثانية، ليحتل المركز الحادي عشر على شبكة الانطلاق بعدما دفعه بورتوليتو إلى منطقة الإقصاء في القسم الثاني في اللحظات الأخيرة.

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وسيتشارك سائق ريسينغ بولز الصف السادس مع فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، الذي حقق أفضل نتيجة له في التصفيات خلال موسم 2026، بينما ذهب المركز الثالث عشر إلى سائق ويليامز كارلوس ساينز.

وسينضم ساينز إلى الصف السابع زميل ألونسو لانس سترول، في أول ظهور مزدوج لأستون مارتن في القسم الثاني من التصفيات هذا الموسم، بعدما أكد الفريق استمرار السائقين معًا في 2027 يوم الثلاثاء.

واحتل فرانكو كولابينتو المركز الخامس عشر، لكن سائق ألبين سينطلق من مؤخرة الشبكة في سباق الأحد بسبب عقوبة تراجع 15 مركزًا: خمسة مراكز نتيجة حادثة باكو، و10 مراكز بسبب تغيير وحدة الطاقة من مرسيدس.

واحتل الناشئ أرفيد ليندبلاد المركز السادس عشر لصالح ريسينغ بولز، وهو يستعد أيضًا لعقوبة تراجع على شبكة الانطلاق، متقدمًا بمركز واحد على نيكو هولكنبرغ سائق أودي، الذي دفع ثمن بدء القسم الأول من التصفيات على إطارات ميديوم.

وسينضم سائق هاس أوليفر بيرمان إليه في الصف التاسع من المركز الثامن عشر، أمام زميله المغادر إستيبان أوكون في المركز التاسع عشر، في أول خروج للسائق الفرنسي من القسم الأول من التصفيات منذ سبا.

وتواصلت معاناة أليكس ألبون، الذي احتل المركز العشرين لصالح ويليامز، أمام الأسماء المعتادة: فالتيري بوتاس في المركز الحادي والعشرين، متفوقًا بفارق ثلاثة أعشار من الثانية على زميله في كاديلاك سيرجيو بيريز الذي سينطلق من مؤخرة الشبكة.

شبكة الإنطلاق

المركز السائق # الزمن الإطارات كم/س
1 م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3

1:35.130

   209.763
2 ل. هاميلتون فيراري 44

+0.298

1:35.428

   209.108
3 أ. أنتونيللي مرسيدس 12

+0.501

1:35.631

   208.664
4 ش. لوكلير فيراري 16

+0.536

1:35.666

   208.588
5 ل. نوريس مكلارين 1

+0.627

1:35.757

   208.389
6 أ. بياستري مكلارين 81

+0.632

1:35.762

   208.379
7 ج. راسل مرسيدس 63

+0.741

1:35.871

   208.142
8 إ. حجار ريد بُل ريسينغ 6

+0.428

1:35.558

   208.823
9 ب. غاسلي ألبين 10

+2.080

1:37.210

   205.275
10 غ. بورتوليتو آودي 5

+2.543

1:37.673

   204.302
11 ل. لاوسون ريسينغ بولز 30

+1.893

1:37.023

   205.670
12 ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14

+2.090

1:37.220

   205.254
13 ك. ساينز الإبن ويليامز 55

+2.397

1:37.527

   204.607
14 ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18

+2.436

1:37.566

   204.526
15 ن. هلكنبرغ آودي 27

+2.840

1:37.970

   203.682
16 أ. بيرمان فريق هاس اف1 87

+2.850

1:37.980

   203.661
17 إ. أوكون فريق هاس اف1 31

+3.103

1:38.233

   203.137
18 أ. ألبون ويليامز 23

+3.470

1:38.600

   202.381
19 ف. بوتاس كاديلاك-فيراري 77

+3.481

1:38.611

   202.358
20 س. بيريز كاديلاك-فيراري 11

+3.803

1:38.933

   201.700
21 ف. كولابينتو ألبين 43

+2.049

1:37.179

   205.340
22 آ. لينبلاد ريسينغ بولز 41

+2.753

1:37.883

   203.863

 

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