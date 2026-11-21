فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

فيرستابن يقلل من شأن واقعته مع راسل في لاس فيغاس بردّ من كلمتين

سينطلق ماكس فيرستابن وجورج راسل من المركزين الأول والثاني بعد عقوبة محرك كيمي أنتونيللي.

ليديا مي

تم التحرير: 22-11-2026

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لمشجّعي ريد بُل. واصلوا متابعة ريد بُل ريسينغ، مع الأخبار، وتحديثات السائقين، والمعلومات التقنيّة وتحليلات السباقات من ميلتون كينز.

قلّل بطل الفورمولا 1 أربع مرات ماكس فيرستابن من شأن اصطدامه في التجارب الحرة الأخيرة مع جورج راسل بكلمتين بعد التأهل لجائزة لاس فيغاس الكبرى: "لم يحدث شيء".

احتك الثنائي عند المنعطف 14 في نهاية التجارب الحرّة الثالثة عندما دخل راسل من الجهة الداخلية ليتجاوز سيارة ريد بُل مجددًا. ووجّه المراقبون تحذيرًا إلى فيرستابن بسبب القيادة غير المنتظمة بعدما وجدوا أن تغييره للاتجاه أثناء الكبح كان "غير قابل للتنبؤ".

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"اعتبر المراقبون أن تغيير اتجاه السيارة 3 أثناء الكبح كان غير قابل للتنبؤ وأسهم في الموقف الذي اضطرت فيه السيارة 63 إلى التحرك إلى الداخل لتجنب الاحتكاك،" أوضحت وثيقة "فيا" الرسمية.

وتابع: "ورغم أن المراقبين لم يعتبروا المناورة خطيرة بما يكفي لتستدعي عقوبة أشد، فقد خلصوا إلى أن تغيير الاتجاه أثناء الكبح في هذه الظروف كان دون مستوى القيادة المتوقع"

وأثناء حديثه إلى سكاي سبورتس بعد التجارب التأهيليّة، علّق راسل على حادثة التجارب الثالثة. وقال: "لن أقبل ببساطة أن يفسد أحدهم عليّ بهذه الطريقة ثم يتجول وكأنه أكبر وأفضل من الجميع". وأضاف: "على أحدهم أن يقف في وجه ذلك الرجل".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images

تأهل راسل ثالثًا لجائزة لاس فيغاس الكبرى خلف زميله في فريق مرسيدس أنتونيللي وفيرستابن، لكن عقوبة محرك للسائق الإيطالي تعني أن فيرستابن وراسل سينطلقان أولًا وثانيًا.

سُئل فيرستابن عن احتكاك التجارب الثالثة في المؤتمر الصحفي بعد التأهل عقب تعليقات راسل. فأجاب ببساطة: "لم يحدث شيء".

ويتنافس كل من فيرستابن وراسل حاليًا على المركز الثاني في بطولة السائقين. ومع تبقي ثلاث جولات في 2026، يحتل فيرستابن المركز الثاني برصيد 279 نقطة وراسل المركز الثالث برصيد 262 نقطة. ويأتي لويس هاميلتون سائق فيراري بفارق نقطة واحدة فقط خلف راسل في المركز الرابع.

تفتتح جائزة لاس فيغاس الكبرى السلسلة الثلاثية الختامية للموسم، والتي تشمل جائزتي قطر وأبوظبي الكبرى.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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