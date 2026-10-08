ماكس فيرستابن يعتقد أنه قادر أخيرًا على إنهاء صيامه عن الانتصارات في سنغافورة
صرّح هيلموت ماركو بأن ماكس ماكس فيرستابن قال أنه يعتقد بقدرته أخيرًا على غزو الحلبة الوحيدة التي لا تزال غائبة عن خزانة انتصاراته الكبيرة.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: سام باجنال
بعد الانتصار التاريخي لريد بُل ريسينغ في جائزة البحرين الكبرى 2026 التي تأخر انطلاقها بسبب الأمطار في سيبانغ بماليزيا، بدأ مستشار الفريق السابق هيلموت ماركو بالفعل في التطلع إلى الإنجاز التاريخي المقبل.
ولا تزال حلبة شوارع مارينا باي تمثل "الجائزة الكبرى المستعصية" بالنسبة إلى ماكس فيرستابن. فبينما هيمن السائق الهولندي على معظم الحلبات الأخرى في روزنامة الفورمولا 1 الحديثة، لا يزال الفوز على شوارع سنغافورة بعيدًا عن متناوله. لكن بعد أن حقق لريد بُل ريسينغ أول انتصار على الإطلاق باستخدام برنامج وحدة الطاقة الداخلي الخاص بها، تغيرت الأجواء تمامًا في ميلتون كينز.
إنجاز تاريخي لوحدة طاقة ريد بُل
وخلال حديثه إلى صحيفة "أو إي 24" النمساوية، احتفل ماركو بالانتصار التاريخي لوحدة الطاقة، وقال إن فيرستابن أصبح واثقًا أخيرًا من قدرته على التخلص من عقدة سنغافورة.
وقال النمساوي: "كان السباق نفسه رائعًا، رغم أنني كنت أتمنى مشاهدة سباق حقيقي في الأمطار، لكنهم انتظروا طويلًا جدًا قبل ذلك. لذلك كنت سعيدًا للغاية بماكس وريد بُل بعد تحقيقهما أول انتصار باستخدام محركهما الخاص".
وأضاف أن إيصال مشروع وحدة الطاقة الضخم إلى أعلى درجة على منصة التتويج كان إنجازًا هائلًا لفريق ميلتون كينز، قائلًا: "إن ما حققوه مثير للإعجاب حقًا. فكروا فقط في المدة التي استغرقتها هوندا في ذلك الوقت، على سبيل المثال".
نهاية لعنة سنغافورة؟
وبينما عانت ريد بُل ريسينغ في بداية موسم 2026، أشار ماركو إلى أن التحديثات الأخيرة على هيكل السيارة نجحت أخيرًا في إطلاق إمكاناتها على الحلبات الشوارع الضيقة، قائلًا: "كان الهيكل هو السبب في عدم نجاح الأمور في وقت سابق".
ومع حل المشاكل الميكانيكية على ما يبدو، قدم ماركو تلميحًا قويًا بشأن توقعات الفريق لسباق 11 أكتوبر.
حيث كشف لصحيفة "أو إي 24" قائلًا: "قال ماكس إنه يعتقد أن من الممكن الذهاب إلى سنغافورة... وتحقيق الفوز أخيرًا. وكما هو معروف، فهذا هو الانتصار الوحيد الذي لا يزال بحاجة إليه".
ومع نجاح فيرستابن في تجاوز معظم التحديات الأخرى في الفورمولا 1، ستتجه أنظار الحظائر بأكملها إلى مارينا باي لمعرفة ما إذا كان بطل العالم أربع مرات سيتمكن أخيرًا من شطب الحلبة الوحيدة المتبقية من قائمة إنجازاته الكبرى.
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