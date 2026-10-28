فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

ماكس فيرستابن يعترف: "كان أداء ريد بُل متوسطًا بعض الشيء" في أوستن

انتقد ماكس فيرستابن استراتيجية الإطارات والأداء العام لريد بُل بعد إنهائه جائزة الولايات المتحدة الكبرى في المركز الثالث.

منشور: 28-10-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: أليكس سليتز

رغم صعوده إلى منصة التتويج، شعر ماكس فيرستابن بخيبة أمل عقب جائزة الولايات المتحدة الكبرى. وقال السائق الهولندي بعد السباق إن أداء فريق ريد بُل كان "متوسطًا بعض الشيء"، في ظل اختياره تركيبة الإطارات غير المناسبة، إلى جانب مشكلات في وحدة الطاقة والاتصالات عبر الراديو.

أنهى فيرستابن سباق حلبة الأمريكيتين في المركز الثالث، بفارق 17.5 ثانية خلف كيمي أنتونيللي، بعدما فاز بالسباقين السابقين في ماليزيا وسنغافورة.

ووصف فيرستابن السباق بأنه "محبط إلى حد كبير"، مشيرًا إلى أن فريق ميلتون كينز اعتمد أكثر من اللازم على الخيارات التي نجحت معه خلال الجولات الأخيرة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب السباق: "من السهل بالطبع قول ذلك بعد فوات الأوان، لكن لسبب ما، لم تكن تركيبات الإطارات الأكثر ليونة تعمل جيدًا اليوم. وأعتقد أيضًا أننا أخطأنا في ترتيب استخدام الإطارات".

وأضاف: "كان من الواضح في مرحلة معينة أن السائقين الذين استخدموا التركيبات الأكثر قساوة كانوا يجدون قدرًا كبيرًا من التماسك، لكنني أعتقد أننا لم نتفاعل مع ذلك بالشكل المطلوب. ربما تمسكنا أكثر من اللازم بقناعاتنا المستمدة من السباقين الأخيرين، عندما كانت التركيبات الأكثر ليونة هي الأسرع، لكن من الواضح أن ذلك لم ينجح هنا".

وتمكن سائق مرسيدس كيمي أنتونيللي من تحويل انطلاقه من البول بوزيشن إلى فوز بالسباق، بعدما اعتمد استراتيجية التوقف مرة واحدة في منصات الصيانة باستخدام إطارات هارد. في المقابل، اختارت ريد بُل وفيراري استراتيجية التوقف مرتين.

وعندما سُئل فيرستابن عن أسباب تراجع وتيرة ريد بُل مقارنة بالسباقات الأخيرة، أوضح أن سيارة "آر بي 22" لم تمتلك نقطة قوة بارزة يمكن للفريق الاعتماد عليها في أوستن.

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وقال: "أعتقد أن توازن السيارة كان جيدًا. لكننا لسنا الأسرع في المنعطفات عالية السرعة، ولسنا الأسرع في المنعطفات منخفضة السرعة أيضًا. وربما تحتاج هنا إلى أن تكون سريعًا جدًا في المنعطفات عالية السرعة، أو أن تكون الأسرع في المنعطفات منخفضة السرعة. وعندما لا تكون الأفضل في أي منهما، يصبح أداؤك متوسطًا بعض الشيء، وأعتقد أن هذا ما حدث معنا خلال السباق".

واعتقد فيرستابن أن تحقيق المركز الثاني كان ممكنًا لو اعتمد الفريق استراتيجية مختلفة، لكنه أشار إلى أن مشكلات وحدة الطاقة زادت من صعوبة المهمة.

فقال: "ربما كان بإمكاننا إنهاء السباق في المركز الثاني لو اخترنا إطارات مختلفة، لكن من السهل دائمًا قول ذلك بعد انتهاء السباق. وإلى جانب ذلك، عندما تواجه الكثير من المشكلات التي تؤثر في اتساق أداء وحدة الطاقة، فإنك تخسر بالفعل زمنًا مجانيًا على اللفة. ومن الطبيعي عندها ألا تتمكن من تنفيذ كل شيء بأقصى حدود الأداء، أو على الأقل تقديم أفضل ما لديك. لا يزال هناك الكثير من الأمور التي علينا مراجعتها وتحسينها".

وأشار السائق الهولندي إلى أن السباق ترك أمام ريد بُل مزيدًا من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات، إذ اختتم قائلًا: "هناك عدة أمور علينا تحليلها، مثل سبب عدم عمل هذه الإطارات كما توقعنا، أو سبب تقديم الإطارات الأخرى أداءً أفضل مما كنا نتوقع. لذلك، نعم، هناك الكثير لنتعلمه من هذه التجربة".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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