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ماكس فيرستابن يُشيد بالموقف البطولي لمواطنه .. شاهد كيف أنقذ لوك هارتوغ حياة منافسه على الحلبة

حظي التصرف البطولي الذي قام به لوك هارتوغ في شنغهاي خلال عطلة نهاية الأسبوع بإشادة واسعة، ولم يغب عن أنظار ماكس فيرستابن. وبعد فترة وجيزة من جائزة إيطاليا الكبرى، وجه سائق ريد بُل كلمات إشادة إلى مواطنه.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: رودي كاريزيفولي/صور جيتي

لم تمر الأفعال اللافتة التي قام بها لوك هارتوغ خلال عطلة نهاية الأسبوع دون أن يلاحظها ماكس فيرستابن، بعدما أنقذ هارتوغ حياة زميله في سباقات السيارات أولي ميلروي.

واغتنم بطل العالم للفورمولا 1 أربع مرات لحظة بعد جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا للإشادة بمواطنه الهولندي على تصرفه الشجاع الذي لفت أنظار عالم رياضة المحركات بأكمله.

كان هارتوغ يشارك في الجولة الرابعة من بطولة الصين لسباقات الجي تي على حلبة شنغهاي الدولية، ويقود سيارة بورشه 911 جي تي3 آر إيفو، عندما تسبب حادث تصادم في اشتعال النيران في سيارة منافسه فيراري.

وكان السائق البريطاني عالقًا داخل قمرة القيادة، بينما وقف المارشلز مترددين على جانب الحلبة، وبدا أنهم غير متأكدين من كيفية التعامل مع السيارة المحترقة.

 

لكن هارتوغ لم يتردد. فأوقف سيارته، وركض نحو الحريق، وانتزع مطفأة حريق من أحد المراقبين، ثم سحب ميلروي جسديًا إلى بر الأمان. واستغرقت عملية الإنقاذ بأكملها 49 ثانية فقط.

وبعد جائزة إيطاليا الكبرى، التي أنهى فيها فيرستابن السباق ثالثًا خلف ثنائي مرسيدس كيمي أنتونيللي وجورج راسل، سألته شبكة فيابلاي عن رأيه في تصرف مواطنه. وكان إعجاب سائق ريد بُل واضحًا للغاية.

حيث قال فيرستابن: "نعم، هذا أمر مذهل. لقد قام بذلك بشكل رائع جدًا. كل الاحترام له على ذلك. لولاه، لما نجا. نعم، أمر مميز جدًا".

وتعرض ميلروي لخمسة كسور في الأضلاع، وكسر في عظمة الترقوة، وكسر في اليد، وكدمة في الرئة، لكنه نجا من الحادث.

وقال ميلروي من سريره في المستشفى إنه مدين بحياته لهارتوغ. وحظيت عملية الإنقاذ بإشادة واسعة حول العالم من وسائل الإعلام والسائقين والمشجعين على حد سواء.

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