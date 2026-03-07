ماكس فيرستابن يشعر بـ "فراغ تام" تجاه سيارات 2026 بعد تصفيات كارثية في أستراليا

واصل ماكس فيرستابن انتقاداته المستمرة لقوانين 2026، إذ قال إنه يشعر بـ "فراغ تام" بعد تصفيات جائزة أستراليا الكبرى.

وشهدت البطولة هذا العام بداية حقبة تنظيمية جديدة، إذ تعد القوانين الحالية من بين الأكثر إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، بسبب الاعتماد الأكبر على الطاقة الكهربائية.

وتنقسم الطاقة في السيارات الجديدة تقريبًا بنسبة 50:50 بين المحرك التقليدي ومحرك الطاقة الكهربائية، ما يجعل إدارة البطارية عنصرًا أساسيًا في السباقات. وهذا يعني أن السائقين قد يضطرون لاستخدام أساليب قيادة غير طبيعية، مثل خفض التروس على الخط المستقيم أو رفع القدم عن دواسة الوقود لإعادة شحن البطارية.

وقد أثار ذلك انتقادات واسعة، خاصة من فيرستابن، الذي وصف هذه القوانين خلال التجارب الشتوية بأنها "مضادة للسباقات" وتشبه "فورمولا إي بمنشطات".

ولم يغير بطل العالم أربع مرات رأيه، بل أكد موقفه مجددًا بعد خروجه من القسم الأول للتصفيات قبل سباق الأحد الافتتاحي للموسم على حلبة ألبرت بارك.

حيث قال: "أنا لا أستمتع بهذا الأمر على الإطلاق. ولا يهمني أين أتأهل. سواء كنت في المقدمة أو في مكاني الحالي، من الناحية العاطفية ومن حيث الشعور، الأمر فارغ تمامًا".