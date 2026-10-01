صعد فيرستابن إلى منصة التتويج في ست من آخر ثماني عطلات نهاية أسبوع للفورمولا 1، لكن شيئًا واحدًا لا يزال ينقصه: الفوز.

وعندما سُئل عما إذا كان مستوى ريد بُل بدأ أخيرًا يبدو مقبولًا من جديد بعد البداية الصعبة للغاية لموسم 2026، أوضح الهولندي طموحه على الفور، قائلًا: "صحيح أننا نحصد عددًا لا بأس به من منصات التتويج الآن، لكنني أريد الفوز".

وفي حال لم يتحقق ذلك الفوز، فستكون هذه المرة الأولى منذ 2015 التي ينهي فيها فيرستابن وريد بُل موسمًا كاملًا دون تحقيق أي انتصار. وكان هذا السيناريو يهدد فيرستابن أيضًا في 2017، لكن ماليزيا جاءت حينها، وهي المكان الذي حقق فيه الهولندي ثاني انتصاراته في مسيرته بالفورمولا 1.

ولا يزال فيرستابن آخر سائق فورمولا 1 يفوز على حلبة سيبانغ الدولية، رغم أنه لم يعد يتذكر الكثير عن المكان.

حيث قال بطل العالم أربع مرات مبتسمًا: "بصراحة، دخلت إلى منطقة البادوك هذا الصباح ولم تكن لدي أية فكرة عن المكان الذي يجب أن أذهب إليه! لذلك نعم، لقد مضى وقت طويل".

وأضاف: "لطالما استمتعت بالسباق هنا لأنني أحببت تصميم الحلبة كثيرًا. لم تكن الأمور مباشرة على الإطلاق، لأنه كان هناك دائمًا تدهور كبير للإطارات، وكانت الأجواء شديدة الحرارة بشكل عام، لذلك كان الأمر غير مريح من الناحية البدنية. هناك ذكريات رائعة، لكنني اضطررت إلى الاعتياد على منطقة الحظائر هذه مجددًا. لقد مضى وقت طويل جدًا".

وفي 2026، أصبحت السيارات أقل تطلبًا من الناحية البدنية قليلًا بسبب التركيز الكبير على إدارة الطاقة، لكن السباق بالقرب من كوالالمبور لا يزال يفرض تحدياته. لطالما كان السباق في سنغافورة القريبة متطلبًا بدنيًا، لكن السباق في ماليزيا يُقام خلال النهار.

وهذا يطرح سؤالًا حول ما إذا كان السائقون قد أجروا أية تحضيرات خاصة لعودة سيبانغ الاستثنائية إلى الروزنامة، لكن فيرستابن تجاهل السؤال بطريقته المعتادة، إذ قال ضاحكًا: "أعتقد أنني خضعت لأربعة أو خمسة أشهر من التحضير المكثف جدًا. نعم، تحضير ذهني عميق لعدم الاكتراث بأي شيء...".

وأردف: "لذلك نعم، ما عليك سوى الحضور. الجو حار، لكنه حار أيضًا في موناكو، وهناك تصبح الأجواء شديدة الرطوبة كذلك. وإذا كنت تريد حرارة حقيقية، فاذهب إلى الساونا أو غرفة البخار. أفعل ذلك أحيانًا. ما عليك سوى أن تعتاد على عدم الراحة، لكن الأمر كذلك بالنسبة إلى الجميع. الجو حار ومتعرق، وتحتاج إلى بضع قطع إضافية من الملابس الداخلية، على ما أعتقد! لكن فقط انسجم مع الوضع".

وبعيدًا عن الطقس، يمثل الإسفلت شديد الخشونة في ماليزيا تحديًا آخر. فهو لا يسبب تدهورًا كبيرًا للإطارات فحسب، بل يثير أيضًا تساؤلات بشأن إدارة الطاقة. وترتبط كل من استعادة الطاقة واستخدامها بشكل وثيق بمستوى التماسك الذي توفره الحلبة، وهو أمر يدركه فيرستابن أيضًا.

فقال: "خشونة الحلبة هنا مرتفعة جدًا، لذلك سترون على الأرجح قدرًا كبيرًا من تدهور الإطارات، وهذا يؤثر أيضًا بشكل كبير على استخدام الطاقة. لذلك نعم، هناك بعض الأمور المجهولة بالنسبة إلينا أيضًا مع هذه السيارات. علينا فقط الانتظار ورؤية ما سيحدث".

ومن الناحية النظرية، يمكن أن تمنح كل علامات الاستفهام هذه فيرستابن فرصة، لكنه مع جلب مرسيدس تحديثًا إلى ماليزيا، لا يزال يعتقد أن باكو كانت نظريًا أفضل فرصة لريد بُل لتحقيق الفوز في سباق خلال 2026.

حيث قال: "نعم، على الأرجح. عادةً إذا جلبت تحديثًا، فمن المفترض أن تصبح أسرع. لذلك، مع امتلاكهم بالفعل للوتيرة التي يملكونها، سيكون الأمر صعبًا للغاية على الأرجح. لكن نعم، سنحاول تقديم أفضل ما لدينا في كل عطلة نهاية أسبوع، وسنرى إلى أين سيقودنا ذلك في عطلة نهاية هذا الأسبوع".

هذا وساعدت حزمة التحديثات التي قدمتها ريد بُل في باكو، رغم أنه لا يزال من المهم للفريق التحقق من تأثيرها على حلبة مختلفة تمامًا عن حلبة الشوارع الواقعة على شواطئ بحر قزوين.

"أعتقد أن القطع التي وضعناها على السيارة في باكو عملت بشكل جيد. لكننا نعرف أيضًا أن باكو كانت دائمًا حلبة جيدة إلى حد ما بالنسبة إلينا" قال فيرستابن.

وأكمل: "إنها فريدة جدًا مع المنعطفات بزاوية 90 درجة. لا توجد هناك الكثير من المنعطفات عالية السرعة، لذلك علينا الآن الانتظار قليلًا في السباقات المقبلة لنرى كيف سيكون أداء سيارتنا".

وبعيدًا عن إمكانية تحقيق الفوز، فإن ذلك مهم أيضًا للموسم المقبل، إذ تريد ريد بُل العودة للمنافسة على الجائزة الأكبر على الإطلاق. لكن فيرستابن يواصل التأكيد على أن تغييرات أكبر لا تزال مطلوبة لتحقيق ذلك، وهي تغييرات لم يعد من الممكن إجراؤها على سيارة هذا العام.

فقال: "من الجيد لنا على الأرجح أن نرى كل هذه الأنواع المختلفة من الحلبات، لأننا في العام المقبل سنتعلم على الأرجح الكثير خلال هذه السباقات المقبلة حول ما نحتاج إليه وما نريد القيام به مع السيارة".

واختتم: "نحن على أية حال لا ننافس على البطولة، لذلك فهي مرحلة تعلم كبيرة بالنسبة إلينا. لكن بالطبع، كانت العطلات نهاية الأسبوع القليلة الماضية أفضل بكثير بالفعل من بداية الموسم".