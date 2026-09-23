استبعد ماكس فيرستابن المشاركة في سباق لومان 24 ساعة عام 2027، لكن بطل العالم أربع مرات في الفورمولا 1 يتطلع إلى المشاركة في سباقي الـ 24 ساعة في نوربورغرينغ وسبا-فرانكورشان.

وترك الكشف مؤخرًا عن روزنامة الفورمولا 1 لعام 2027 الباب مفتوحًا أمام سائقي الفورمولا 1 للمشاركة في العديد من أكبر سباقات التحمل في الروزنامة، إذ تقام سباقات الـ 24 ساعة في نوربورغرينغ ولومان وسبا جميعها في عطلات نهاية أسبوع لا تتزامن مع سباقات الفورمولا 1.

ومن المفهوم أن سباق سبا، الذي تنظمه منظمة SRO، كان قد أدرج قدرًا من المرونة في موعده لتجنب التعارض المباشر مع الفورمولا 1، على أمل جذب سائقين مثل فيرستابن أو لاندو نوريس للمشاركة في الحدث المقرر نهاية يونيو.

أما أكبر سباقات التحمل، سباق لومان 24 ساعة، فيقام يومي 12 و13 يونيو من العام المقبل، بين جولتي موناكو والبرتغال. لكن نظرًا إلى الاستعدادات المكثفة المطلوبة للمشاركة في هذا السباق الفرنسي العريق، والتي تتضمن يوم اختبار يتعارض مع جائزة موناكو الكبرى، ومن المفترض أن يكون إلزاميًا للسائقين الناشئين، فقد استبعد فيرستابن الآن فكرة ظهوره الأول في لومان عام 2027.

حيث قال يوم الأربعاء في باكو: "نوربورغرينغ وسبا، على الأرجح. لومان، لا. هذا ليس ضمن قائمتي في الوقت الحالي".

وكان فرناندو ألونسو، الفائز مرتين بالسباق مع تويوتا، قد ألمح إلى إمكانية توحيد جهوده مع فيرستابن في لومان، قائلًا: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث العام المقبل، لكن ربما في المستقبل. سيكون ذلك رائعًا. يحتاج ماكس إلى أن يكون أكثر تحررًا قليلًا في روزنامته. هناك الكثير من السباقات".

في المقابل، أبدى لاندو نوريس، بطل العالم الحالي، اهتمامه بالمشاركة في لومان مستقبلًا، لكنه أكد أن الأمر "ليس شيئًا كنت أفكر فيه". وكان البريطاني قد أجرى الأسبوع الماضي اختبارًا لسيارة مكلارين هايبركار الجديدة كليًا في بورتيماو.

وقال نوريس: "كان الاختبار رائعًا، ومن الجيد أن أذهب وأقوم بشيء مختلف. كل تركيزي لا يزال منصبًا على الفورمولا 1 وسيظل كذلك دائمًا. لن أضحي أبدًا بشيء في الفورمولا 1 من أجل شيء آخر".

وأضاف: "إذا كانت هناك فرصة تسمح بحدوث ذلك، فربما، لكنني لا أعرف ما إذا كان ذلك العام المقبل، أو العام الذي يليه، أو بعد ثلاثة أو أربعة أعوام، ليست لدي أية فكرة. إنه ليس شيئًا كنت أفكر فيه على الإطلاق، لكنه شيء أرغب في القيام به مستقبلًا".

وكان فيرستابن أكثر تفاؤلًا بشأن فرص مشاركته في سباق سبا 24 ساعة للمرة الأولى، بعدما نقلت منظمة SRO الاختبار الرسمي للحدث، الذي يمتد ليومين، إلى 15 و16 يونيو، وهو موعد لا يتعارض مع أي حدث للفورمولا 1.

وبعدما خرجت سيارته من صدارة سباق نوربورغرينغ 24 ساعة بسبب مشكلات ميكانيكية، يحرص بطل العالم أربع مرات في الفورمولا 1 أيضًا على خوض محاولة جديدة على حلبة نوردشلايفه، حيث قال: "لقد قلت بالفعل بعد السباق على نوردشلايفه إنني أرغب في العودة".

وتابع: "لذلك، إذا سمح لي ذلك بالاستعداد جيدًا وسارت الأمور كلها بشكل جيد، فسأشارك. أعلم أنه لا يوجد تعارض، لكن لا يزال يتعين أن يتناسب الأمر مع جدول سباقاتي، وعندها سأشارك. وسبا خيار مثير للاهتمام لخوضه".