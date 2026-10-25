فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

ماكس فيرستابن يرد على رئيس حلبة أوستن: "يمكنه قيادة سيارتي، وبعد خمس لفات لن يستطيع المشي"

فيرستابن يرى أن حلبة الفورمولا 1 في أوستن تحتاج إلى إعادة حفرها بالكامل وإنشاء أساس أكثر متانة، مؤكدًا أن إعادة تعبيد المسار وحدها لن تكون كافية لمعالجة المطبّات "غير المقبولة".

منشور: 25-10-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: بريت فارمر

تُعد المطبّات الشديدة على حلبة الأمريكيتين أحد أبرز الموضوعات المطروحة في كواليس الفورمولا 1 خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية. فقد أعرب السائقون عن مخاوفهم خلال الاجتماع الذي عُقد مساء الجمعة، وبعده بقي ماكس فيرستابن لبعض الوقت لمواصلة النقاش مع ممثلي الاتحاد الدولي للسيارات ومسؤولي الحلبة.

وبُنيت الحلبة على تربة طينية ذات قدرة عالية على التمدد والانكماش، وهي من الخصائص المعروفة في تربة ولاية تكساس، ما يجعلها عرضة لتغيرات كبيرة في حجم التربة. وقبل عامين، أُعيد تعبيد الحلبة بالكامل، كما أُجريت تدخلات إضافية مرتين قبل نسخة هذا العام. وشملت الأعمال إعادة تعبيد المقطع الممتد بين المنعطفين 9 و11، إلى جانب محاولات إزالة أشد المطبّات بين المنعطفين 12 و19.

لكن السائقين يرون أن هذه الإجراءات غير كافية. وكان فيرستابن قد وصف حالة المسار يوم الخميس بأنها "غير مقبولة" و"خارجة عن السيطرة"، قبل أن يكشف يوم السبت عن تناوله مسكنات للألم يوميًا في أوستن، تمامًا كما يحتاج لاندو نوريس إلى أقراص لتخفيف الصداع قبل كل حصة.

وعندما عادت قضية المطبّات إلى الواجهة بعد التصفيات، خلال لقاءات فيرستابن مع وسائل الإعلام الهولندية في منطقة الفرق، قال: "هناك بعض المنعطفات هنا التي لا يمكن قبول حالتها على الإطلاق".

ويبدو أن تصريحاته تشير بصورة أساسية إلى التموج الكبير عند الكبح للمنعطف الأول، وآخر خطير نسبيًا عند المنعطف التاسع عشر. لكن عندما طرح موقعنا "موتورسبورت.كوم" هذه النقطة على فيرستابن، أوضح أن هناك مناطق أخرى تعاني المشكلة نفسها.

وقال: "المنعطفان الأول والتاسع عشر سيئان للغاية بالفعل، لكن هناك أيضًا المقطع السريع بأكمله بين المنعطفين الرابع والخامس، حيث توجد مطبّات كبيرة جدًا. أتفهم بالطبع أن طبيعة الأرض هنا تمثل مشكلة، لكن كان ينبغي دراسة هذه المسألة مسبقًا. لا ينبغي أن تكون هذه ذريعة على الإطلاق".

وإلى جانب الإجهاد البدني الكبير الذي تسببه المطبّات للسائقين، فإنها تشكل خطرًا محتملًا أيضًا خلال اجتياز سلسلة المنعطفات المتعرجة السريعة. فقد اقترب عدد من السائقين بالفعل من فقدان السيطرة على سياراتهم في هذا الجزء خلال حصص التجارب الحرة في أوستن، وإذا وقع حادث فعلًا وسط هذه المنعطفات السريعة، فقد تكون عواقبه خطيرة للغاية.

وقال فيرستابن: "نعم، هذه أمور لا ينبغي أن تحدث عند السرعات العالية، عندما تحتك أرضية السيارة بالمسار بهذه الطريقة".

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فيرستابن يقترح إجراءات جذرية

من جانبه، ردّ بوبي إبستين، رئيس حلبة الأمريكيتين، على تصريحات فيرستابن الأولية، مشيرًا إلى أن الوضع خلال التجارب لم يكن بالسوء الذي وصفه به السائق الهولندي.

وقال إبستين لشبكة "إي إس بي إن": "لا نشعر بالارتياح لوجود مطب عند النقطة المنخفضة من المنعطف الأول. لم نكن نعلم بوجوده حتى هذا الأسبوع، وكنا سنعالجه لو علمنا به. أما بقية الأمور التي تحدث عنها ماكس، والمطبّات المنتشرة في أنحاء الحلبة، فقد عالجناها. الحلبة في حالة جيدة جدًا".

بل إنه أعرب عن اعتقاده بأن فيرستابن سيغيّر رأيه بعد التجارب الحرة يوم الجمعة.

وأضاف إبستين: "ماكس لا يقول كثيرًا إنني مخطئ، لكنه غالبًا ما يكون محقًا أيضًا. إنه صريح عادة، وأنا أقدّر هذه الصفة فيه. لم أجد مشكلة في انتقاده، لكنني أعتقد أنه قد يتفاجأ في بعض المناطق عندما يكتشف أن بعض المطبّات التي كان يعتقد أنها لا تزال موجودة لم تعد كذلك".

لكن عندما عُرضت هذه التصريحات على فيرستابن خلال لقائه مع وسائل الإعلام الهولندية، اتضح أن ذلك لم يغيّر موقفه على الإطلاق. فبطل العالم أربع مرات لا يزال غير مقتنع بحالة الحلبة، ويعتقد أن إبستين سيصل إلى الاستنتاج نفسه إذا قاد سيارة ريد بُل آر بي 22.

وقال فيرستابن: "أدعوه إلى قيادة سيارتي. أعتقد أنه سيضطر إلى الخروج منها بعد خمس لفات، ولن يتمكن من المشي بعدها".

ويرى فيرستابن أن السنوات المقبلة تتطلب اتخاذ إجراءات جذرية. وكان قد صرّح يوم الخميس بأنه لا ينبغي لسائقي الفورمولا 1 القبول بهذه الظروف بعد الآن، بسبب الأضرار التي قد تلحق بعمودهم الفقري. وبعد التصفيات، طرح السائق الهولندي اقتراحًا واضحًا لمعالجة المشكلة مستقبلًا.

وقال: "يمكنك وضع طبقة جديدة من الإسفلت مرة أخرى، لكنك ستواجه المشكلة نفسها بعد عام أو عامين، لذا عليك النظر إلى ما هو أعمق".

واختتم: "أعتقد أن الاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا 1 يجب أن يكونا أكثر صرامة في هذا الشأن أيضًا. أتفهم أن الأمر يتطلب الكثير من المال، لكن ما يحدث الآن أشبه بوضع ضمادة على المشكلة. يجب حفر الحلبة بالكامل وإنشاء أساس متين وصحيح إذا كنتم تعلمون أن التربة الموجودة تحتها تتحرك".





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جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب التأهيلية

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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