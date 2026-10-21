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ماكس فيرستابن يدعم إسحاق حجار كمستقبل فريق ريد بُل

أعلن بطل العالم للفورمولا 1 أربع مرات ماكس فيرستابن دعمه لزميله إسحاق حجار ليخلفه في نهاية المطاف ضمن فريق ريد بُل.

خلدون يونس

منشور: 21-10-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وإسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

انضم حجار إلى ريد بُل إلى جانب فيرستابن مع بداية موسم 2026، بعدما ترك انطباعاً مميزاً خلال موسمه الأول مع الفريق الشقيق ريسينغ بولز.

وفي حين واجه فريق ميلتون كينز صعوبات لفترة طويلة في العثور على زميل لفيرستابن يستطيع استخراج المستوى نفسه من الأداء من السيارة، فقد قدم حجار مستويات لافتة حتى الآن.

ومع تبقي ست جولات على نهاية موسم 2026، يحتل فيرستابن المركز الرابع في بطولة السائقين برصيد 221 نقطة، بينما يحتل حجار المركز الثامن برصيد 97 نقطة، بعدما غاب عن ثلاثة جولات بسبب إصابة في المعصم.

وخلال حديثه إلى قناة "كانال+"، تحدث فيرستابن عن زميله البالغ من العمر 22 عاماً.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وإسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

وقال فيرستابن: "لا يزال إسحاق شاباً صغيراً جداً. لقد كان جزءاً من برنامج ريد بُل منذ فترة. وحتى عندما لم يكن يشارك بعد في سباقات الفورمولا 1، كان يحضر بعض السباقات، ويستمع ويتابع ما يجري".

وأضاف: "لذلك، بدأت أشعر تدريجياً بأنني أصبحت أكبر سناً بعض الشيء، بعدما أصبح لديّ زميل يصغرني بعدة سنوات. لكن هذه عملية طبيعية، وهذا أيضاً ما ينبغي لكم البحث عنه كفريق، أليس كذلك؟".

"لن أستمر في التسابق إلى الأبد، وفي مرحلة ما، تحتاج إلى انضمام مواهب جديدة إلى الفريق لمحاولة تولي المسؤولية في نهاية المطاف. لطالما كانت هذه إحدى الطرق التي تعمل بها ريد بُل، من خلال اكتشاف المواهب الجديدة، وأعتقد أن ذلك سيستمر لفترة طويلة".

"لقد كان رائعاً بوصفه زميلاً لي في الفريق. إنه لا يزال في بداية مسيرته، لكن العمل معه كان ممتعاً للغاية".

وعندما سُئل عما إذا كان بإمكان حجار تولي دوره داخل الفريق في المستقبل، أضاف فيرستابن: "هذا ما آمله. كما قلت، لن أستمر في التسابق هنا إلى الأبد. إنه أصغر مني ببضع سنوات، لذا آمل أن يتمكن من البقاء لفترة أطول".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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