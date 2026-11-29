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ماكس فيرستابن يتوقع إطارات "من دون أي مطاط متبقٍ" في قطر رغم محاكاة بيريللي

فيرستابن لا يتفق مع توقعات بيريللي، ويعتقد أن بعض مجموعات الإطارات ستُستخدم حتى "الحد الأقصى المطلق" في قطر، مع إقراره بأن ذلك قد يكون خطيرًا

رونالد فوردينغ

منشور: 29-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: Manuel Eletto

كما يحدث كل عام، عاد التآكل المرتفع للغاية للإطارات في قطر ليكون محورًا رئيسيًا للنقاش داخل حظيرة الفورمولا 1. وفرضت بيريللي مجددًا حدًا أقصى لفترة استخدام الإطارات، إذ حُدد هذا العام عند 27 لفة، أي بزيادة لفتين مقارنة بالموسم الماضي، في قرار استند إلى محاكاة الشركة الإيطالية.

لكن كبير المهندسين لدى بيريللي، سيموني بيرّا، خلص إلى أن بعض مجموعات الإطارات وصلت بالفعل إلى نسبة تآكل بلغت 100% يوم الجمعة، بعد إكمال 15 لفة بدلًا من الحد المسموح به البالغ 27 لفة.

وأثار ذلك تساؤلات بشأن إمكانية خفض الحد الأقصى لفترة استخدام الإطارات أكثر، لكن بيريللي قررت عدم القيام بذلك. ووفقًا للشركة الإيطالية، فإن معدل التآكل مرتفع أيضًا، مع خسارة تبلغ 0.2 ثانية في كل لفة، وهو ما يجعل من غير المرجح أن تكمل الفرق 27 لفة كاملة على مجموعة واحدة من الإطارات. وبحسب بيريللي، فإن الفريق الذي يفعل ذلك سيضحي ببساطة بوقت السباق.

وبالتالي، لم يتم خفض الحد أكثر، لكن ماكس فيرستابن لا يقتنع بأن الأمور ستسير بهذه الطريقة عمليًا. وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" خلال جلسة إعلامية مع الصحافة الهولندية في حظيرة الفرق عما إذا كانت فوضى الإطارات قد تكون واردة، أجاب: قائلًا: "حسنًا، سيكون هناك عدد لا بأس به من الإطارات التي ستُستخدم حتى الحد الأقصى المطلق، إلى درجة ألا يتبقى عليها أي مطاط".

وعندما سُئل عما إذا كان ذلك قد يشكل خطرًا، تابع فيرستابن: "نعم، لكن الأمر كما هو. لا يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك".

ويعتقد فيرستابن شخصيًا أن بعض الفرق ستتجاوز بالفعل حدود الإطارات وستسعى إلى إكمال 27 لفة، قائلًا: "سنرى يوم الأحد، لكنني أعتقد أن هناك بعض الأشخاص الذين سيواصلون ببساطة. من الواضح أنك تأمل ألا يحدث أي شيء خاطئ، لكن إذا كان مسموحًا لك إكمال 27 لفة، فستكون هناك بالتأكيد بعض الفرق التي ستكمل 27 لفة".

ماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

لماذا تعتقد بيريللي أن زيادة الحد لم تُحدث أي فرق؟

وعندما سُئل بيرّا من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عما إذا كانت زيادة الحد إلى 27 لفة هذا العام، عند النظر إليها بأثر رجعي، قد شكلت خطأ في التقدير، أوضح أنه لا يتفق مع هذا الرأي.

وقال: "لا أعتقد أن لفتين تشكلان فارقًا كبيرًا. لذلك، في رأيي، كان القرار صحيحًا في النهاية، لأن هاتين اللفتين لا تؤثران فعليًا على سلامة الإطار".

وأضاف: "كما أن معدل التآكل نفسه أعلى مما توقعناه قبل الحدث. أعتقد أن هذا سيدفع الفرق إلى التوقف على أي حال، ولذلك، في رأيي، ستتعامل الفرق مع الأمر بشكل أكبر. ومن المؤكد أن مستوى التآكل سيكون أقل خلال السباق، وهذا أمر واضح".

وأكمل: "ولا أعتقد أن إكمال فترة استخدام تمتد إلى 27 لفة أمر مجدٍ للغاية، بالنظر إلى آخر التحليلات التي أجريناها. فكلما أطلت فترة الاستخدام، تراجع الأداء بشكل واضح، وهو ما يجبرك على استخدام إطار جديد والتوقف".

وبعيدًا عن الحد الأقصى لفترة استخدام الإطارات، كانت الضغوط المرتفعة للإطارات أيضًا محورًا للنقاش. وحتى مع تحديد ضغط الإطارات الأمامية عند 29 رطلًا لكل بوصة مربعة، رصدت بيريللي يوم الجمعة "شقوقًا عميقة" في الإطارات ناجمة عن الحصى.

لكن الشركة الإيطالية لم تكن راغبة في رفع الحد الأدنى المحدد للضغط أكثر، لأن الإطار يعمل في هذا الجانب بطريقة مشابهة للبالون. إذ تصبح مساحة تماس الإطار مع سطح الإسفلت أصغر، ما قد يؤدي إلى تآكل موضعي أعلى. إضافة إلى ذلك، يتحول التآكل الحبيبي نحو مركز الإطار.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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