تبدو روزنامة الفورمولا 1 التي تم تقديمها لعام 2027 منطقية فيما يتعلق بتسلسل الجوائز الكبرى، لكن بعض الخيارات الخاصة بالسباقات القصيرة أثارت الدهشة.

ولم تكتفِ الفورمولا 1 بقرار زيادة عدد السباقات القصيرة إلى 10، وهو أمر كان حتميًا من الناحية التجارية، بل إن المواقع المختارة مثيرة للاهتمام أيضًا. فعلى سبيل المثال، تم تحديد الجولة الافتتاحية في البحرين والجولة الختامية للموسم في أبوظبي كجولتين تتضمنان سباقًا قصيرًا.

ويُعد ذلك أمرًا لافتًا بحد ذاته، لكن اختيار موناكو لاستضافة سباق قصير تسبب في دهشة أكبر داخل بادوك البطولة.

حيث قال سيرجيو بيريز خلال اليوم الإعلامي في باكو إنه لم يتوقع ذلك، ولم يعرف بالأمر إلا من خلال ردود الفعل الصريحة للسائقين الآخرين.

وقال سائق كاديلاك مبتسمًا: "عرفت بالأمر من خلال مجموعتنا على واتساب، في الواقع. كانت هناك بعض التعليقات هناك. كانت المجموعة مشغولة قليلًا! لم أهتم كثيرًا، باستثناء ما حدث في المجموعة. وما يحدث في المجموعة يبقى في المجموعة، كما يمكنك أن تتخيل".

وعلى الصعيد العلني، جاءت ردود فعل السائقين مختلفة تجاه السباق القصير في موناكو. نعم، سيكون السباق القصير أشبه بقطار من السيارات، لكن هذا الخيار سيجلب إثارة التصفيات إلى شوارع مونتي كارلو مرتين.

ورغم أن ذلك يبدو جذابًا، فإنه يحمل تبعات كبيرة على الطريقة التي يستعد بها السائقون لعطلة نهاية أسبوع السباق. فعند التجول بجانب الحلبة، من السهل ملاحظة الطريقة التي يترك بها السائقون عادةً هامشًا معينًا خلال التجارب الحرة الأولى، ثم يقتربون تدريجيًا من الحواجز في منعطفات مثل تاباك وبول روج خلال التجارب الحرة الأخيرة.

ويختفي هذا التصاعد التدريجي نحو الذروة النهائية بعد ظهر السبت مع نظام السباق القصير، كما أن مقدار المخاطرة التي سيرغب السائقون في تحملها خلال تصفيات السباق القصير يبقى موضع تساؤل كبير. فعلى سبيل المثال، إذا كان عليك القتال للخروج من القسم الأول من تصفيات السباق القصير في المركزين 12 أو 13 على شبكة الانطلاق، فما المكافأة؟ ومع استحالة التجاوز تقريبًا، فإن الانطلاق من المركز 13 لن يقود عادةً إلى تسجيل النقاط، ما يجعل من الأهم بالنسبة لمعظم السائقين تجنب الحوادث يوم الجمعة.

واعترف سائق ريسينغ بولز أرفيد ليندبلاد قائلًا: "ربما تخاطر بدرجة أقل قليلًا. إذا كنت في المركز 15، فربما لن تحاول بالقدر نفسه، لكن الفرق الكبرى ستضطر دائمًا إلى الضغط".

وتابع: "أعتقد أن ذلك سيعني ببساطة أنك لن تتمكن من البناء بشكل جيد كما تريد نحو التصفيات. سيكون عليك فقط الخروج من منطقة راحتك في وقت أبكر قليلًا خلال عطلة نهاية الأسبوع".

أما ماكس فيرستابن فلا ينشغل بمثل هذه التحليلات. وكان رد فعله قصيرًا لكنه واضح: بطل العالم أربع مرات ليس من محبي عطلات نهاية الأسبوع التي تتضمن سباقًا قصيرًا، ولن يكون كذلك أبدًا، بغض النظر عن مكان إقامتها.

إذ فيرستابن في باكو: "نعم، المزيد من السباقات القصيرة... شخصيًا، لست من محبيها، لكنني أفهم السبب وراء ذلك بالطبع".

وأكمل: "إنها تجلب مزيدًا من الأحداث طوال عطلة نهاية الأسبوع، لذلك نعم، سنشارك... لكن بالنسبة لي، أفكر دائمًا في الجائزة الكبرى، وهذا هو تركيزي الرئيسي".

وفوق كل شيء، يرى فيرستابن أن السباق القصير يفسد ما سيراه المشجعون يوم الأحد، وهو أمر يمكن التنبؤ به بدرجة أكبر في موناكو: سباقان دون الكثير من التجاوزات.

وقال فيرستابن: "أما بشأن السباق القصير في موناكو، نعم، إنه السيناريو نفسه الذي يحدث في السباق الرئيسي، أليس كذلك؟ تكون متحمسًا للانطلاقة، ثم لا تستطيع التجاوز. الأمر واضح جدًا".

وعندما سُئل فيرستابن عما إذا كان متفاجئًا من اختيار موناكو، شدد الهولندي على أنه لا يهتم بأماكن إقامة السباقات القصيرة، وأنه يشارك فيها ببساطة لأن ذلك جزء من عمله.

فقال: "لا أعرف. بالنسبة لي، بصراحة، لا يهمني أين تقام السباقات القصيرة. أشارك فقط، وبالطبع تحاول تقديم أفضل ما لديك. لكنني لا أشعر بأية مشاعر مرتبطة بالفوز بسباق قصير أو عدم الفوز به".

وأردف: "منذ أن كنت طفلًا، كنت تتطلع إلى الجائزة الكبرى. وعادةً ما تكون يوم الأحد أو أحيانًا يوم السبت"، في إشارة إلى إقامة سباق باكو يوم السبت هذا العام.

وفي المقابل، أضاف ليندبلاد أن حلبة باكو سيتي ستكون مثالية لإقامة سباق قصير. فهي حلبة شوارع تكون فيها التصفيات ممتعة، كما أن التجاوز ممكن عليها.

وقال سائق ريسينغ بولز: "يجب أن يكون هذا سباقًا قصيرًا، سيكون سباقًا قصيرًا مذهلًا. في النهاية، إنها حلبة يمكننا التجاوز عليها، والفكرة الأساسية من السباق القصير هي التسابق بأقصى سرعة والتجاوز. أعتقد أنه يجب أن يكون هناك سباق قصير هنا".

هذا ولا تستضيف باكو سباقًا قصيرًا في عامي 2026 أو 2027.