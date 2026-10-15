تحدي جي تي العالمي للتحمّل في أوروبا

ماكس فيرستابن ضد فالنتينو روسي: كيف تختلف سيارتا جي تي 3 لكل منهما؟

سيتنافس السائقان ضمن فئة المحترفين العُليا خلال الجولة الختامية من تحدي جي تي العالمي الأوروبي يوم السبت.

منشور: 15-10-2026

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سيارة مرسيدس التي سيقودها ماكس فيرستابن

الصورة من قبل: SRO/JEP

الموتورسبورت خارج البادوك



ثقافة رياضة المحركات تتجاوز حدود الحلبة، من أسلوب حياة السائقين والأزياء والسفر والتصميم، إلى القصص التي تجعل السباقات أكثر من مجرد رياضة.

تختلف سيارة مرسيدس-إيه إم جي التي يقودها ماكس فيرستابن اختلافًا كبيرًا عن سيارة بي إم دبليو الخاصة بفالنتينو روسي، سواء من حيث عدد الشواحن التوربينية أو الصوت الصادر عن المحرك. لكن اللوائح مصممة لضمان تكافؤ سرعتهما.

وسيتنافس السائقان يوم السبت في بورتيماو ضمن الجولة الختامية من كأس التحمل لتحدي جي تي العالمي الأوروبي، لكن كيف تمكن مقارنة السيارتين اللتين اختار كل منهما خوض المنافسة بها؟

تضم شبكة الانطلاق هذا الأسبوع 61 سيارة، فيما يشارك فيرستابن بدلًا من السائقين الأساسيين جول غونون ودانيال جونكاديلا، اللذين يرتبطان بالمشاركة في جولة بطولة العالم للتحمل في برشلونة.

وهذا يعني أن نجم الفورمولا 1 وأسطورة موتو جي بي سيتواجهان ضمن فئة المحترفين الأعلى مستوى.

محرك كبير بثماني أسطوانات على شكل حرف "V" مقابل محرك سداسي صغير مزود بشاحن توربيني

يشارك فريق مرسيدس-إيه إم جي التابع لفريق فيرستابن بسيارة مرسيدس-إيه إم جي جي تي 3 إيفو، بقيادة كريس لولام وبن بارنيكوت، وتحت الإدارة الميدانية لفريق تو سيز موتورسبورت.

وانتقل الفريق إلى استخدام سيارات مرسيدس في عام 2026، بعدما كان يشارك في السابق بسيارات أستون مارتن.

وتستمد السيارة قوتها من محرك إم 159، وهو محرك من ثماني أسطوانات على شكل حرف "V"، بسعة 6.3 لترات ومن دون شاحن توربيني. وينتج المحرك نحو 550 حصانًا، رغم أن مستويات القوة تُعدّل وفقًا للوائح موازنة الأداء، التي تهدف إلى توحيد مستويات الأداء بين السيارات المشاركة في فئة جي تي 3.

وتعتمد السيارة نظام دفع خلفي، مع محرك مثبت في الجزء الأمامي الوسطي، وعلبة تروس تسلسلية من ست سرعات، ووزن يبلغ نحو 1285 كيلوغرامًا، وهو ما تحدده أيضًا لوائح موازنة الأداء.

أما سيارة بي إم دبليو إم 4 جي تي 3 إيفو رقم 46 التي يقودها روسي، ويشغّلها فريق دبليو آر تي، فتعتمد نهجًا مختلفًا. إذ تستخدم محرك بي 58 سداسي الأسطوانات المتتالية، بسعة 3.0 لترات (2993 سنتيمترًا مكعبًا)، ومزودًا بشاحنين توربينيين، ومشتقًا من محرك السيارة المخصصة للطرقات، وينتج "ما يصل إلى 590 حصانًا" قبل تطبيق موازنة الأداء.

وتستخدم السيارة علبة تروس من ست سرعات من شركة إكستراك، ويبلغ طولها 5020 ملم مع الجناح الأمامي والمشتت الهوائي والجناح الخلفي، فيما تصل قاعدة عجلاتها إلى 2917 ملم. وتتولى أقراص مكابح أمامية بقطر 390 ملم، مع ملاقط بستة مكابس، مهمة إيقافها، إلى جانب أقراص خلفية بقطر 380 ملم. ويشارك روسي القيادة مع ثنائي بي إم دبليو المصنعي، ماكس هيسه ونيل فيرهاخن.

ومنذ ظهورها الأول في عام 2025، أعطت نسخة إيفو الأولوية لسهولة القيادة والاعتمادية والفعالية من حيث التكلفة بدلًا من التركيز على السرعة القصوى. وحققت إم 4 جي تي 3 أكثر من 70 انتصارًا خلال مسيرتها في السباقات، بما في ذلك الفوز بسباق سبا للتحمل لمدة 24 ساعة في عام 2023، وبطولة السيارات السياحية الألمانية في عام 2022.

وعلى الورق، تمتلك بي إم دبليو قوة أكبر، لكن نظام موازنة الأداء يهدف إلى تحييد هذه الأفضلية، ما يعني أن أيًا من السيارتين لا تتمتع بميزة واضحة.

وتعتمد السيارتان محركًا أماميًا ونظام دفع خلفي وعلبة تروس تسلسلية، كما تستخدمان مكابح أمامية بأقراص قطرها 390 ملم.

لكن الفارق الأبرز بينهما يكمن في صوت المحرك: هدير محرك من ثماني أسطوانات على شكل "V"، مقابل صوت أعلى حدة لمحرك سداسي الأسطوانات مزود بشاحنين توربينيين.

سيارة رقم 46 (فريق دبليو آر تي)، سيارة بي أم دبليو أم4 إيفو جي تي3: ماكس هيسي، فالنتينو روسي

الصورة من قبل: SRO

كيف تمكن مقارنة السائقين؟

لا تزال مسيرة فيرستابن في سباقات جي تي 3 قصيرة، لكنها مثيرة للإعجاب. فقد حقق انتصارًا في أول سباق له يوم 27 سبتمبر 2025، خلال جولة إن إل إس 9 على حلبة نوربورغرينغ، عندما تقاسم قيادة سيارة فيراري 296 جي تي 3 مع لولام، وفرض سيطرته على السباق منذ اللفة الأولى، قبل أن يعبر خط النهاية متقدمًا بأكثر من 20 ثانية.

وخلال سباق نوربورغرينغ للتحمل لمدة 24 ساعة في عام 2026، تصدر فيرستابن المنافسات على متن سيارة مرسيدس رقم 3، قبل أن يتعرض لعطل في عمود نقل الحركة مع تبقي نحو ثلاث ساعات على النهاية. لكن السيارة الشقيقة رقم 80 واصلت طريقها نحو الفوز، محققة أول انتصار لمرسيدس في هذا السباق منذ عام 2016.

أما روسي، البالغ من العمر 47 عامًا، وبطل العالم للدراجات النارية تسع مرات، فيشارك في سباقات جي تي 3 مع فريق دبليو آر تي منذ عام 2022. وبدأ مسيرته مع سيارات أودي، لكنه انتقل إلى سيارات بي إم دبليو اعتبارًا من عام 2023، واستمر في القيادة لصالح العلامة الألمانية منذ ذلك الحين.

ويتضمن سجله ثلاثة انتصارات متتالية بالسباق القصير في ميسانو، سباقه على أرضه، خلال أعوام 2023 و2024 و2025، وجميعها تحققت خلف مقود سيارة إم 4. وإلى جانب ذلك، حقق عدة مراكز ضمن الثلاثة الأوائل خلال موسمي 2024 و2025 من فئة إل إم جي تي 3 ضمن بطولة العالم للتحمل.

ويبدو أن روسي نفسه يدرك حجم التحدي الذي ينتظره، إذ قال: "سيكون ماكس فيرستابن مشكلة كبيرة، لأن هذا الرجل سريع للغاية بصورة لا تصدق".

ومع تقارب مستويات أداء السيارتين بفضل لوائح موازنة الأداء، فإن روسي ليس مخطئًا في تقديره.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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