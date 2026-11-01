فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

ماكس فيرستابن بعد فوزه بسباق المكسيك: "أنا فخور بأنتونيللي"

بعد تحقيقه الفوز في جائزة المكسيك الكبرى، أعرب ماكس فيرستابن عن إعجابه بما قدمه بطل العالم الجديد كيمي أنتونيللي، مشيدًا بما حققه السائق الشاب في هذا العمر المبكر.

أحمد مجدي

منشور: 01-11-2026

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أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

هنأ ماكس فيرستابن السائق الشاب كيمي أنتونيللي، الذي حسم لقبه العالمي الأول في جائزة المكسيك الكبرى.

وخلال حديثه على منصة التتويج بعد انتصاره في المكسيك، قال فيرستابن: "إنه أمر لا يُصدق حقًا".

وأضاف: "أن يظهر سائق في مثل هذا العمر الصغير، ويقدم موسمًا مذهلًا بهذا الشكل، ثم يحقق هذا الإنجاز، فهذا أمر مثير للإعجاب للغاية".

وتابع: "من الرائع رؤية الفريق بأكمله يحتفل معه بهذا الانتصار، كما أن وجود عائلته إلى جانبه في هذه اللحظة المميزة أمر رائع أيضًا. أنا متأكد من أنه يعيش يومًا عاطفيًا للغاية، وأنا فخور حقًا بأنتونيللي".

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وعن مجريات السباق، قال الهولندي: "كانت الأمور معقدة ومليئة بالفوضى على الحلبة اليوم. أعتقد أن الانطلاقة الأولى واللفة الافتتاحية الرائعة التي قدمتها كانتا العاملين الحاسمين في تحديد نتيجة السباق بالنسبة إليّ. بعد ذلك، اخترنا استراتيجية مختلفة قليلًا مقارنة بمنافسينا".

وأكمل: "أعترف بأن وتيرتنا المطلقة لم تكن بالمستوى المطلوب قليلًا، لكننا لم نستسلم، بل واصلنا المنافسة وتمكنا من اتخاذ القرارات الصحيحة في اللحظات المناسبة".

وأردف: "بالطبع، ساعدتنا العقوبة التي فُرضت على شارل لوكلير في التقدم إلى الصدارة، لكننا وجدنا أنفسنا بعد ذلك في بعض المواجهات الصعبة مع منافسينا".

واختتم قائلًا: "كان سباقًا صعبًا للغاية، وخلال اللفات الأخيرة كنت أتعرق بشدة خلف المقود في محاولة لإبقاء لويس خلفي".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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