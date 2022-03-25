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ماغنوسن يواجه "المزيد من الضغوط" لتفادي أي إخفاق في سباق السعودية

أشار كيفن ماغنوسن سائق فريق هاس إلى أنه يواجه "المزيد من الضغوط" لتفادي أي إخفاق في أول سباقٍ له على أراضي المملكة العربية السعودية، نظراً لأنه لم يحظَ بفرصة الاستعداد على جهاز المحاكاة.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
ماغنوسن يواجه "المزيد من الضغوط" لتفادي أي إخفاق في سباق السعودية

حقق الدنماركي المركز الخامس في سباق البحرين الافتتاحي لموسم 2022 للفورمولا واحد، وذلك بعد أن تم ضمه كبديل عن الروسي نيكيتا مازبين الذي أعلن الفريق فضّ العقد معه ومع الراعي الأساسي أورالكالي عقب تداعيات الغزو الروسي لدولة أوكرانيا.

وسيشارك ماغنوسن للمرة الأولى على حلبة جدة من دون أي تحضير مسبق على جهاز المحاكاة.

حيث أجاب حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال دخوله الجولة من دون تحضيرات مسبقة: "الفارق الرئيسي هو أنني لا أعرف المسار".

وأكمل: "طريقة تحضيري لسباق البحرين كانت واضحة لأنني خضتُ تجارب عليها من قبل، وكل شيء معروف بالنسبة لي".

وتابع: "أعلم بالفعل مستويات التآكل بشكل جيد بسبب التجارب. أما هنا، فهناك الكثير من المجاهيل والمزيد من الضغوط على كاهلي لتفادي أي إخفاق".

واسترسل: "لكن لا مشكلة. سأواجه الواقع".

كيفن ماغنوسن، هاس

كيفن ماغنوسن، هاس

تصوير: صور موتورسبورت

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان تحقيق نتيجة قوية في جدة سيمنح الفريق ثقة أكبر، رد ماغنوسن: "ذلك سيمنحني المزيد من الثقة فقط لأنني لا أعرف المسار".

وتابع: "لا تبدو حلبة سهلة. إنها إحدى الحلبات التي تحتاج لإكمال أقدر ممكن من اللفات عليها".

واسترسل: "آمل أن أتأقلم معها قبل التصفيات ومن ثم السباق. أتطلع قدماً لتجربتها".

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وأردف معلقاً على مجريات سباق جدة 2021: "لقد كان جنونياً".

واستكمل: "ليس المسار الجنوني فقط، بل السباق نفسه كان جنونياً، مع رفع العلم الأحمر مرتين والكثير من الأحداث خلال السباق".

واختتم: "أنا مستعد لتكرار سباق جنوني آخر، أعتقد أن الجميع يحاول توقع كل شيء. إنها حلبة متميزة جداً بسرعات عالية للغاية".

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