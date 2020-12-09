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ماغنوسن ينتقل إلى بطولة "إمسا" لموسم 2021 مع فريق "شيب غاناسي ريسينغ"

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ماغنوسن ينتقل إلى بطولة "إمسا" لموسم 2021 مع فريق "شيب غاناسي ريسينغ"

سينتقل كيفن ماغنوسن سائق فريق هاس الحالي للفورمولا واحد إلى المشاركة في منافسات بطولة "إمسا" للسيارات الرياضية مع فريق "شيب غاناسي ريسينغ" في موسم 2021 المقبل.

أعلن سائقا فريق هاس، ماغنوسن ورومان غروجان عدم تجديد العقد مع الفريق للموسم المقبل.

بينما تم التأكيد لاحقاً عن ضم الناشئَين نيكيتا مازبين وميك شوماخر إلى صفوف العلامة الأمريكية بديلاً عنهما.

وكشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" في الشهر الماضي أن ماغنوسن يتجه للانضمام إلى فريق "شيب غاناسي" ضمن بطولة "إمسا" لموسم 2021.

وهذا ما حصل بالفعل، إذ أعلن الفريق عن التوقيع مع الدنماركي لموسم كامل، ليقود إلى جانب رينغر فان دير زاندي الفائز مرتين بسباق دايتونا 24 ساعة.

حيث قال ماغنوسن: "اسم فريق ’شيب غاناسي’ معروف في جميع أنحاء العالم من قبل جميع السائقين المحترفين".

وأكمل: "إنهم يمتلكون سجلاً عريقاً للغاية من النجاحات، خاصة فيما يتعلق بسباقات السيارات الرياضية".

وتابع: "إنها فرصة رائعة لي للانضمام إليهم. لا أكاد أطيق صبراً للقاء أفراد الفريق وبدء التحضيرات للموسم المقبل".

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من جهته قال فان دير زاندي: "لطالما أراد شيب إنشاء فريق قويّ للغاية. وقد فعل هذا بالتأكيد والنتائج تتكلم عن نفسها".

وأكمل: "أنا وكيفن مسروران حقاً ومتحمسان لانطلاق الموسم المقبل من دايتونا".

وأشار الفريق إلى أنه سيكشف عن بقية تشكيلته للموسم المقبل، في وقت لاحق.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ سكوت ديكسون أحد المرشحين لنيل أحد المقعدَين المتبقيين للموسم المقبل.

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