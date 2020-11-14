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ماغنوسن ينتقد "الوضع الخطير" إثر تحسين السائقين أزمنتهم تحت العلم الأصفر في تصفيات تركيا

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ماغنوسن ينتقد "الوضع الخطير" إثر تحسين السائقين أزمنتهم تحت العلم الأصفر في تصفيات تركيا

وجّه كيفن ماغنوسن انتقادات لاذعة لرفقائه السائقين على إثر تحسينهم لأزمنة القسم الأوّل للتصفيات تحت الأعلام الصفراء في جائزة تركيا الكبرى، ما تسبّب بوضع وصفه "بالخطير".

تمّت الإطاحة بماغنوسن من القسم الأول الفوضوي في التصفيات، حيث تواجد بالمركز الـ 16. واستغرقت الفترة الأولى أكثر من ساعة لتنتهي بسبب الأعلام الحمراء التي تمّ رفعها إثر هطول أمطار غزيرة وانزلاق سيارة زميله في هاس رومان غروجان.

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وكان لدى السائقون وقتًا لإكمال لفة واحدة أخيرة سريعة عند استنئناف الحصة، فقط ليتم التلويح بالأعلام الصفراء عند المنعطف الثالث على إثر التفاف سيارة سائق ألفا تاوري دانييل كفيات.

وعلى الرُغم من التلويح بالأعلام الصفراء، تمكّن أغلبية السائقين من تحسين أزمنتهم، ليتراجع ماغنوسن إلى المركز الـ 16 بعدما تخلّى عن لفّته، ما أثار غضب سائق هاس.

حيث قال: "لقد احترمت القوانين، وتراجعت وألغيت لفتي. كان هنالك بالتأكيد علم أصفر. أحدهم في منطقة الحصوية عند هذا المنعطف، والقوانين تنصّ على أنّه يجب عليك إلغاء لفتك، وليس فقط رفع قدمك من على دواسة الوقود أو شيء من هذا القبيل - تنصّ على إلغاء اللفة، وهو ما فعلته".

وأضاف: "كنت أبطأ بثلاث ثوانٍ من أفضل لفاتي، وكان المسار بحالة أفضل، لذلك ضغط الآخرون وحسّنوا من أزمنتهم، والآن تمّت الإطاحة بي من القسم الأوّل. في وقت كنت فيه في المركز السابع. أنا أستشيط غضبًا".

وقد أكّد المراقبون أنّه سيتم التحقيق في كل الأزمنة التي تم تسجيلها تحت العلم الأصفر بمجرد إنتهاء التصفيات.

بيد أنّ ماغنوسن ظلّ غاضبًا، معتقدًا بأنّ العقوبات التي سيتمّ منحها لن تعوّض خسارة خروجه من القسم الأوّل للتصفيات، حيث صرّح بأنّه في المستقبل سيقوم ببساطة بخرق القوانين.

فقال: "هؤلاء سيحصلون على عقوبة التراجع ثلاثة أو خمسة مراكز. ذلك لن يصنع فارقًا بالنسبة لي. في المرة المقبلة وضمن وضع كهذا، سأضغط، كونه سيكون أفضل لي أن أحصل على عقوبة ثلاثة مراكز من المركز السابع عن المركز الذي أنا فيه الآن أيا كان رقمه. كما أنّ الوضع كان خطيرًا كذلك".

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