ماغنوسن يفجّر المفاجأة وينطلق أولًا في السباق القصير في البرازيل
سجل كيفن ماغنوسن قطب الانطلاق الأول في جائزة البرازيل الكبرى لينطلق أولًا في السباق القصير يوم غدٍ السبت على متن سيارة هاس متقدمًا على ماكس فيرستابن وجورج راسل.
ماغنوسن سينطلق من المركز الأول في السباق القصير الذي يحدد شبكة انطلاق السباق الرئيسي للجائزة الكبرى يوم الأحد، وذلك بعدما استفاد من الأمطار الغزيرة في القسم الثالث من التصفيات ورفع العلم الأحمر بسبب انزلاق سيارة جورج راسل.
وبدأت دراما القسم الثالث من التصفيات عندما غامرت فيراري بشكل كبير عبر إخراج شارل لوكلير على إطارات إنترميديت استعدادًا لعودة الأمطار، فيما خرج البقية على إطارات ملساء.
مع ذلك، أدرك لوكلير سريعًا أن الفريق أخطأ في قراره وكان غاضبًا للغاية، وكان المونغاسكي الأبطأ في المقطع الأول وعانى من أجل التماسك قبل أن يلغي لفته ويعود لمنصة الصيانة ويضع إطارات ملساء.
وفي الأثناء كان ماغنوسن قد تمكن من تسجيل الزمن الأسرع مع دقيقة و11.674 ثانية متقدمًا على فيرستابن بعشرين من الثانية.
ومن ثم انحرف راسل بسيارته مرسيدس إلى المنطقة الحصوية ليُرفع العلم الأحمر، مع توقّع ازدياد حدّة الأمطار.
حيث كان وقت توقف الحصة كافيًا للسماح بعودة المزيد من الأمطار ولم يجد أي سائق الوقت لتحسين زمنه حتى مع وجود 5 دقائق متبقية.
رغم حادثته حافظ راسل على مركزه الثالث، بينما تواجد لاندو نوريس رابعًا لصالح مكلارين أمام كارلوس ساينز.
المركز السادس كان من نصيب إستيبان أوكون أمام زميله في ألبين فرناندو ألونسو، في حين حل سيرجيو بيريز سائق ريد بُل تاسعًا أمام لوكلير.
وكان أوكون قد تقدم إلى العشرة الأوائل بفارق 0.045 ثانية على حساب أليكس ألبون، بينما تواجد بيير غاسلي بالمركز الـ 12 أمام سيباستيان فيتيل، دانيال ريكاردو ولانس سترول.
شبكة الانطلاق:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|20
|كيفن ماغنوسن
|Haas
|Ferrari
|0
|1:11.674
|2
|1
|ماكس فيرشتابن
|Red Bull
|Red Bull
|0
|1:11.877
|0.203
|3
|63
|جورج راسل
|Mercedes
|Mercedes
|0
|1:12.059
|0.385
|4
|4
|لاندو نوريس
|McLaren
|Mercedes
|0
|1:12.263
|0.589
|5
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|Ferrari
|Ferrari
|0
|1:12.357
|0.683
|6
|31
|إستيبان أوكون
|Alpine
|Renault
|0
|1:12.425
|0.751
|7
|14
|فرناندو ألونسو
|Alpine
|Renault
|0
|1:12.504
|0.830
|8
|44
|لويس هاميلتون
|Mercedes
|Mercedes
|0
|1:12.611
|0.937
|9
|11
|سيرجيو بيريز
|Red Bull
|Red Bull
|0
|1:15.601
|3.927
|10
|16
|شارل لوكلير
|Ferrari
|Ferrari
|0
|11
|23
|ألكسندر ألبون
|Williams
|Mercedes
|0
|1:11.631
|12
|10
|بيير غاسلي
|AlphaTauri
|Red Bull
|0
|1:11.675
|0.001
|13
|5
|سيباستيان فيتيل
|Aston Martin
|Mercedes
|0
|1:11.678
|0.004
|14
|3
|دانيال ريكاردو
|McLaren
|Mercedes
|0
|1:12.140
|0.466
|15
|18
|لانس سترول
|Aston Martin
|Mercedes
|0
|1:12.210
|0.536
|16
|6
|نيكولاس لاتيفي
|Williams
|Mercedes
|0
|1:15.095
|3.421
|17
|24
|غوانيو جو
|Alfa Romeo
|Ferrari
|0
|1:15.197
|3.523
|18
|77
|فالتيري بوتاس
|Alfa Romeo
|Ferrari
|0
|1:15.486
|3.812
|19
|22
|يوكي تسونودا
|AlphaTauri
|Red Bull
|0
|1:16.264
|4.590
|20
|47
|ميك شوماخر
|Haas
|Ferrari
|0
|1:16.361
|4.687
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