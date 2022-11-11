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ماغنوسن يفجّر المفاجأة وينطلق أولًا في السباق القصير في البرازيل

سجل كيفن ماغنوسن قطب الانطلاق الأول في جائزة البرازيل الكبرى لينطلق أولًا في السباق القصير يوم غدٍ السبت على متن سيارة هاس متقدمًا على ماكس فيرستابن وجورج راسل.

ماغنوسن يفجّر المفاجأة وينطلق أولًا في السباق القصير في البرازيل

ماغنوسن سينطلق من المركز الأول في السباق القصير الذي يحدد شبكة انطلاق السباق الرئيسي للجائزة الكبرى يوم الأحد، وذلك بعدما استفاد من الأمطار الغزيرة في القسم الثالث من التصفيات ورفع العلم الأحمر بسبب انزلاق سيارة جورج راسل.

وبدأت دراما القسم الثالث من التصفيات عندما غامرت فيراري بشكل كبير عبر إخراج شارل لوكلير على إطارات إنترميديت استعدادًا لعودة الأمطار، فيما خرج البقية على إطارات ملساء.

مع ذلك، أدرك لوكلير سريعًا أن الفريق أخطأ في قراره وكان غاضبًا للغاية، وكان المونغاسكي الأبطأ في المقطع الأول وعانى من أجل التماسك قبل أن يلغي لفته ويعود لمنصة الصيانة ويضع إطارات ملساء.

وفي الأثناء كان ماغنوسن قد تمكن من تسجيل الزمن الأسرع مع دقيقة و11.674 ثانية متقدمًا على فيرستابن بعشرين من الثانية.

ومن ثم انحرف راسل بسيارته مرسيدس إلى المنطقة الحصوية ليُرفع العلم الأحمر، مع توقّع ازدياد حدّة الأمطار.

حيث كان وقت توقف الحصة كافيًا للسماح بعودة المزيد من الأمطار ولم يجد أي سائق الوقت لتحسين زمنه حتى مع وجود 5 دقائق متبقية.

رغم حادثته حافظ راسل على مركزه الثالث، بينما تواجد لاندو نوريس رابعًا لصالح مكلارين أمام كارلوس ساينز.

المركز السادس كان من نصيب إستيبان أوكون أمام زميله في ألبين فرناندو ألونسو، في حين حل سيرجيو بيريز سائق ريد بُل تاسعًا أمام لوكلير.

وكان أوكون قد تقدم إلى العشرة الأوائل بفارق 0.045 ثانية على حساب أليكس ألبون، بينما تواجد بيير غاسلي بالمركز الـ 12 أمام سيباستيان فيتيل، دانيال ريكاردو ولانس سترول.

شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق
1 20 Denmark كيفن ماغنوسن Haas Ferrari 0 1:11.674  
2 1 Netherlands ماكس فيرشتابن Red Bull Red Bull 0 1:11.877 0.203
3 63 United Kingdom جورج راسل Mercedes Mercedes 0 1:12.059 0.385
4 4 United Kingdom لاندو نوريس McLaren Mercedes 0 1:12.263 0.589
5 55 Spain كارلوس ساينز الإبن Ferrari Ferrari 0 1:12.357 0.683
6 31 France إستيبان أوكون Alpine Renault 0 1:12.425 0.751
7 14 Spain فرناندو ألونسو Alpine Renault 0 1:12.504 0.830
8 44 United Kingdom لويس هاميلتون Mercedes Mercedes 0 1:12.611 0.937
9 11 Mexico سيرجيو بيريز Red Bull Red Bull 0 1:15.601 3.927
10 16 Monaco شارل لوكلير Ferrari Ferrari 0    
11 23 Thailand ألكسندر ألبون Williams Mercedes 0 1:11.631  
12 10 France بيير غاسلي AlphaTauri Red Bull 0 1:11.675 0.001
13 5 Germany سيباستيان فيتيل Aston Martin Mercedes 0 1:11.678 0.004
14 3 Australia دانيال ريكاردو McLaren Mercedes 0 1:12.140 0.466
15 18 Canada لانس سترول Aston Martin Mercedes 0 1:12.210 0.536
16 6 Canada نيكولاس لاتيفي Williams Mercedes 0 1:15.095 3.421
17 24 China غوانيو جو Alfa Romeo Ferrari 0 1:15.197 3.523
18 77 Finland فالتيري بوتاس Alfa Romeo Ferrari 0 1:15.486 3.812
19 22 Japan يوكي تسونودا AlphaTauri Red Bull 0 1:16.264 4.590
20 47 Germany ميك شوماخر Haas Ferrari 0 1:16.361 4.687

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