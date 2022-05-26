ماغنوسن يغيّر رأيه بشأن حادثته مع هاميلتون في سباق برشلونة

احتك الدنماركي وغريمه سائق مرسيدس ببعضهما البعض عند المنعطف الرابع من اللفة الافتتاحية على حلبة برشلونة نهاية الأسبوع الماضي، حيث حاول إتمام حركة تجاوز من الجهة الخارجية.

وعبر لاسلكي الفريق مباشرة عقب الحادثة، اعترف ماغنوسن بأن هاميلتون قد تعمّد فتح توجيهه، بالرُغم من توضيحه لاحقًا بأن تلك التعليقات أتت في خضم سخونة اللحظة.

لكن وبعد أن شاهد الحادثة من جديد في الأيام التي تلت السباق، أوضح ماغنوسن بأنه يعتقد الآن أن هاميلتون كان بريئًا تمامًا.

حيث يرى سائق هاس أن الظروف لم تخدم حظ الطرفين، إذ أوضح بأنه وبعد مشاهدة الحادثة كان يتمنى لو ترك لبطل العالم سبع مرات مساحة أكبر بعض الشيء.

فقال قُبيل انطلاق جائزة موناكو الكبرى نهاية هذا الأسبوع: "كانت لدي فرصة للنظر في الحادثة وبالطبّع غيّرت رأيي بشأنها".

وأضاف: "كان لديّ شعور وأنا على المسار بأنه فتح توجيهه، لكن ذلك لم يحدث. لقد دخل فقط في عامل السحب لسيارة الفيراري، وواجه صعوبة في الانعطاف بعض الشيء".

وتابع: "كنت قريبًا للغاية منه. لم أمنحه مساحة كبيرة للخطأ، لذلك احتككنا ببعضنا البعض. كان أمرًا مؤسفًا".

هذا وصرّح ماغنوسن بأنه غير نادم على محاولة إتمام تجاوز كهذا في اللفة الأولى، لكنه كان يتمنى فقط أن تكون وجهته مختلفة بعض الشيء.

فقال: "كنت أتمنى فقط لو انعطفت بعد ميللي ثانية لاحقة. لكن كذلك وفي منعطف كهذا، إذا ما ستتجاوز من الجهة الخارجية، فأنت ترغب أن تكون في أقرب مكان ممكن من غريمك. لا تريد أن تتخذ مسارًا واسعًا أكثر من اللازم وتذهب إلى القسم المتسخ من المسار. وهذا ما فعلته".

جديرٌ بالذكر أنه وبينما تمكن هاميلتون من العودة من تلك الحادثة وإنهاء السباق خامسًا، لكن ماغنوسن لم ينجح بتحقيق تقدم مماثل ليكتفي بالمركز الـ 17.