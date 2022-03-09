ماغنوسن يعود إلى فريق هاس للفورمولا واحد لتعويض مازيبين

قيّم فريق هاس عددًا من المرشّحين لموسم 2022، وذلك بعد أن قرّر عدم مواصلة التعاون مع مازيبين والراعي الرئيسي الروسي أورالكالي على خلفيّة اجتياح روسيا لأوكرانيا.

وفي حين أنّ سائقين ذوي خبرة مثل أنطونيو جيوفينازي ونيكو هلكنبرغ ارتبطوا بقوّة بالمقعد، فإنّ فريق هاس اختار في النهاية الاستعانة بسائقه السابق ماغنوسن ليُجاور ميك شوماخر.

وسبق لماغنوسن أن قاد لصالح هاس بين 2017 و2020، لكنّ الحظيرة الأمريكيّة لم تُبقِ عليه العام الماضي كونها رغبت بالسعي وراء تطوير المواهب الناشئة عوضًا عن ذلك.

وبعد أن فقد مقعده في الفورمولا واحد، انتقل ماغنوسن إلى سباقات السيارات الرياضيّة، حيث تسابق في بطولة "إيمسا" بالأساس في الولايات المتّحدة. كما تسابق في لومان رفقة والدة يان العام الماضي.

وباتّجاهه حاليًا إلى البحرين للمشارك في التجارب الشتويّة الأخيرة، قال ماغنوسن أنّه حريصٌ على بدء العمل مع فريقه السابق مجدّدًا.

وقال حيال ذلك: "من الواضح أنّني كنت متفاجئًا جدًا، لكنّني متحمّسٌ بذات القدر لتلقي اتّصالٍ من فريق هاس".

وأضاف: "كنت أنظر في وجهة مختلفة في ما يتعلّق بالتزاماتي لموسم 2022، لكنّ فرصة العودة للمنافسة في الفورمولا واحد ومع فريقٍ أعرفه جيّدًا كانت مغرية للغاية. أودّ شكر بيجو وشيب غاناسي على تسريحي سريعًا".

واختتم بالقول: "أودّ كذلك شكر جين هاس وغونتر شتاينر على منحي فرصة استئناف مسيرتي في الفورمولا واحد، أعرف مدى تنافسيّتهما وحرصهما على العودة إلى المنافسة أسبوعًا تلو الآخر".