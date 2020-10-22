ماغنوسن يعلن ترك صفوف فريق هاس نهاية الموسم الجاري

بعد دقائق من إعلان زميله رومان غروجان أنّه سيغادر كذلك صفوف الفريق نهاية هذا الموسم، كشف ماغنوسن عن أنّه لن يبقى كذلك في الفريق لموسم 2021.

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ووضع الدنماركي على حسابه بإنستاغرام منشورًا جاء فيه: "2020 سيكون موسمي الأخير مع فريق هاس".

وأضاف: "حظيت بوقت رائع مع الفريق لأربعة مواسم، وأتذكر تلك الرحلة المذهلة. أن أكون جزءًا من فريق جديد بالكامل لطالما كان تحديًا استمتعت به كثيرًا، وأكسبني قدرًا كبيرًا من الخبرة ساعدتني على التطوّر والنموّ كسائق سباقات".

وتابع: "أودّ توجيه الشكر إلى جين، غونتر وكامل فريق السباقات على إخلاصهم وثقتهم بي على مدار الأعوام الأربعة الماضية".

ومع قلّة المقاعد الشاغرة المتاحة حاليًا في الفورمولا واحد للموسم المُقبل، فإنّ ماغنوسن لن يتمكّن على الأرجح من تأمين بقائه في الفورمولا واحد في 2021.

مع ذلك، فقد يتّجه الدنماركي لشغل دور السائق الاحتياطي أو التطوير من أجل التخطيط لعودة في الموسم التالي.

حيث اختتم منشوره بالقول: "ما أزال أعمل على خططي للمستقبل، والتي سأعلن في حينها. ما تزال هنالك ستّة سباقات في هذا الموسم، حيث أنّني مُصمم على بذل أقصى ما لديّ من أجل إنهاء مسيرتي هنا بأفضل طريقة. شكرًا لكم جميعًا على دعمكم الدائم".