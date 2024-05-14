ماغنوسن يرغب البقاء مع هاس في 2025 كون "مهمته لم تنته بعد" مع الفريق الأمريكي

انضم الدنماركي إلى هاس في 2017، بعد عام من مشاركة الفريق الأولى في سباقات الجائزة الكبرى، ليظل هناك حتى خسارة مقعده نهاية موسم 2020.

لكن ماغنوسن قام بعودة مفاجئة إلى صفوف هاس لموسم 2022 بعدما تخلّى الفريق عن خدمات نيكيتا مازيبين والراعي الروسي أورالكالي إثر الغزو الرروسي لأوكرانيا.

هذا وينتهي العقد الحالي لماغنوسن مع نهاية هذا العام، لكن صاحب الـ 31 عامًا يرغب بتمديد بقائه مع الفريق من أجل إكمال عملية استخلاص القدرات الكامنة التي يعتقد بأنها لدى هذا الفريق.

حيث قال: "أشعر بأنه ما يزال هنالك الكثير من العمل والأهداف التي لم أحققها بعد هنا".

وأضاف: "لطالما اعتقدت دومًا بأن هنالك بعض القدرات التي لم نستغلها بعد هنا. وأنا أتواجد في الفريق منذ العديد من السنوات".

وتابع: "وأرى بأننا الآن نبني أساسًا أقوى من أجل استخلاص تلك القدرات الكامنة. كما أعتقد بأن لدينا عددًا من الأشخاص الموهوبين للغاية والمتواجدين منذ اليوم الأول".

وأكمل: "أنا مثل الجميع، أركز على هذا العام وفي ذات الوقت منفتح على أية فرصة. لقد قلت لكم ما أشعر به حيال فرصة البقاء في هاس وأعتقد بأن ذلك هو الخيار الأكثر ترجيحًا بطبيعة الحال".