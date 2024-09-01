ماغنوسن يتّجه لتلقي عقوبة الحرمان من المشاركة في أذربيجان بعد حادثه في مونزا

سيُحرم ماغنوسن من المشاركة في سباق جائزة أذربيجان الكبرى بعد بلوغه نقاط العقوبة الـ 12 على رخصة قيادته الخاصة إثر حادثه مع بيير غاسلي في جائزة إيطاليا الكبرى.

تلقى الدنماركي عقوبة 10 ثوانٍ لقاء احتكاكه بغاسلي في المنعطف المزدوج، حيث اعتبر المراقبون أنّ اللوم بأكمله يقع عليه.

وتطلّب ذلك منحه نقطتي عقوبة، وهو ما رفع رصيده إلى الحدّ الأقصى البالغ 12 نقطة في فترة عام. وبالتالي من المنتظر أن يغيب ماغنوسن عن جائزة أذربيجان الكبرى المقبلة، بانتظار أيّ استئناف.

وكان ماغنوسن قد جمع نقاطه الـ 10 السابقة خلال أوّل خمسة سباقات من الموسم، وهو ما يعني أنّ أيّ عقوبة الحظر كانت تلوح في الأفق أمامه في حال ارتكابه لأيّة خروقات إضافيّة.

وبالرغم من أنّه تفادى ذلك طوال الفترة الماضية، فإنّ حادثة مونزا رفعت رصيده إلى الـ 12.

وكان ماغنوسن "حائرًا بشكلٍ كامل" حيال القرار، حيث شعر بأنّها كانت حادثة صغيرة بالمقارنة مع الحادثة التي جمعت زميله نيكو هلكنبرغ ودانيال ريكاردو، لكنّها أنتجت عقوبة أكبر.

وقال: "لا أفهم ذلك على الإطلاق. أنا حائرٌ بالكامل. تسابقت أنا وغاسلي بشدّة نحو المنعطف الرابع. حدث احتكاكٌ طفيفٌ بيننا قبل ذلك، أخطأ كلانا المنعطف وعدنا إلى المسار مجدّدًا ولا ضرر على السيارتين، لا تأثير على سباق كلٍ منا، ومن ثمّ تلقيت عقوبة 10 ثوان".

ولا يُعرف حاليًا إن كان فريق هاس سيستأنف العقوبة، في الوقت الذي يبقى فيه أوليفر بيرمان وبييترو فيتيبالدي على أهبة الاستعداد لتعويضه. وكان بيرمان قد تسابق بالفعل هذا الموسم كبديلٍ لكارلوس ساينز الإبن سائق فيراري في جدّة عندما أجرى الإسباني عمليّة جراحيّة.

نقاط عقوبة ماغنوسن

جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى – التسبّب في حادثة مع أليكسندر ألبون – 3 نقاط

جائزة الصين الكبرى – التسبق في حادثة مع يوكي تسونودا – نقطتان

جائزة ميامي الكبرى – الخروج عن المسار وكسب أفضليّة في عدّة مناسبات – 3 نقاط

جائزة ميامي الكبرى – التسبّب في حادثة مع لوغان سارجنت – نقطتان

جائزة إيطاليا الكبرى – التسبّب في حادثة مع بيير غاسلي - نقطتان