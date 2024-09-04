جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إيطاليا الكبرى

ماغنوسن يؤكد أنه لن يشارك في باكو

لن يشارك كيفن ماغنوسن سائق هاس في مجريات سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد.

كيفن ماغنوسن، هاس وجين هاس مالك الفريق

كيفن ماغنوسن، هاس وجين هاس مالك الفريق

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

في حال تلقى السائق 12 نقطة عقوبة خلال 12 شهراً، يتم حرمانه من المشاركة بالسباق التالي.

وكان ماغنوسن قبل جولة إيطاليا، قريباً من عقوبة الحرمان في حال تلقى نقطتي عقوبة.

لكن الدنماركي تعرض لحادثة مع بيير غاسلي مراقبي جائزة إيطاليا الكبرى حيث وقع احتكاكٌ طفيفٌ بين الثنائيّ بالدخول إلى منعطف فاريانتي ديلا روجيا جنبًا إلى جنب.

 ما حال دون عبور أيٍ منهما المنعطف بشكلٍ طبيعي. وتمكّن ماغنوسن من تجاوز غاسلي لاحقًا ليحلّ تاسعًا ما أصبح مركزًا عاشرًا عند تطبيق عقوبة الثواني العشر التي تلقاها لقاء الواقعة.

اقرأ أيضاً:

وتلقى ماغنوسن بعد ذلك نقطتي عقوبة على رخصة قيادته، ما رفع رصيده إلى 12 وبالتالي تلقى عقوبة الحظر من المشاركة في سباق.

رغم ذلك، لم يتم إصدار أي بيان رسمي حول الأمر، لكنه علق حول ذلك على قنوات التواصل الاجتماعي.

فقال: "الأخبار الجيدة أننا سجلنا نقطة في مونزا".

وأكمل: "الخبر السيء أنني تلقيت عقوبة الحرمان من المشاركة في سباق باكو".

وأردف: "أراكم في سنغافورة!".

ومن المتوقع أن يستعين فريق هاس بـ أوليفر بيرمان بدلاً منه.

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق براندل: تراجع وتيرة ريد بُل مقارنة بالموسم الماضي "غريب جداً"

أبرز التعليقات

كيفن ماغنوسن
More from
كيفن ماغنوسن
رسمياً: ماغنوسن يتجه للخروج من فريق هاس مع نهاية 2024

رسمياً: ماغنوسن يتجه للخروج من فريق هاس مع نهاية 2024

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
رسمياً: ماغنوسن يتجه للخروج من فريق هاس مع نهاية 2024
شطب نتيجة سائقي هاس من تصفيات موناكو

شطب نتيجة سائقي هاس من تصفيات موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
شطب نتيجة سائقي هاس من تصفيات موناكو
"فيا" تخطط لفرض عقوبات أشد لقمع تكتيكات مماثلة لما قام به ماغنوسن في ميامي

"فيا" تخطط لفرض عقوبات أشد لقمع تكتيكات مماثلة لما قام به ماغنوسن في ميامي

فورمولا 1
"فيا" تخطط لفرض عقوبات أشد لقمع تكتيكات مماثلة لما قام به ماغنوسن في ميامي
فريق هاس اف1
More from
فريق هاس اف1
بيرمان: لا أشعر بالغيرة من أنتونيللي

بيرمان: لا أشعر بالغيرة من أنتونيللي

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
بيرمان: لا أشعر بالغيرة من أنتونيللي
بيرمان يكشف عن السائق الذي يتمنى أن يتعلم منه مع صعوده إلى الفورمولا 1 في 2025

بيرمان يكشف عن السائق الذي يتمنى أن يتعلم منه مع صعوده إلى الفورمولا 1 في 2025

فورمولا 1
بيرمان يكشف عن السائق الذي يتمنى أن يتعلم منه مع صعوده إلى الفورمولا 1 في 2025
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

برايم
برايم
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

أحدث الأخبار

فيراري تكشف سبب توقف المفاوضات مع نيوي

فيراري تكشف سبب توقف المفاوضات مع نيوي

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
فيراري تكشف سبب توقف المفاوضات مع نيوي
بيرمان: لا أشعر بالغيرة من أنتونيللي

بيرمان: لا أشعر بالغيرة من أنتونيللي

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
بيرمان: لا أشعر بالغيرة من أنتونيللي
رالف شوماخر: مكلارين قد "تدمّر" أداء بياستري في حال طبّقت أوامر الفريق

رالف شوماخر: مكلارين قد "تدمّر" أداء بياستري في حال طبّقت أوامر الفريق

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
رالف شوماخر: مكلارين قد "تدمّر" أداء بياستري في حال طبّقت أوامر الفريق
ماغنوسن يؤكد أنه لن يشارك في باكو

ماغنوسن يؤكد أنه لن يشارك في باكو

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
ماغنوسن يؤكد أنه لن يشارك في باكو

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط