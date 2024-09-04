ماغنوسن يؤكد أنه لن يشارك في باكو
لن يشارك كيفن ماغنوسن سائق هاس في مجريات سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد.
كيفن ماغنوسن، هاس وجين هاس مالك الفريق
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
في حال تلقى السائق 12 نقطة عقوبة خلال 12 شهراً، يتم حرمانه من المشاركة بالسباق التالي.
وكان ماغنوسن قبل جولة إيطاليا، قريباً من عقوبة الحرمان في حال تلقى نقطتي عقوبة.
لكن الدنماركي تعرض لحادثة مع بيير غاسلي مراقبي جائزة إيطاليا الكبرى حيث وقع احتكاكٌ طفيفٌ بين الثنائيّ بالدخول إلى منعطف فاريانتي ديلا روجيا جنبًا إلى جنب.
ما حال دون عبور أيٍ منهما المنعطف بشكلٍ طبيعي. وتمكّن ماغنوسن من تجاوز غاسلي لاحقًا ليحلّ تاسعًا ما أصبح مركزًا عاشرًا عند تطبيق عقوبة الثواني العشر التي تلقاها لقاء الواقعة.
وتلقى ماغنوسن بعد ذلك نقطتي عقوبة على رخصة قيادته، ما رفع رصيده إلى 12 وبالتالي تلقى عقوبة الحظر من المشاركة في سباق.
رغم ذلك، لم يتم إصدار أي بيان رسمي حول الأمر، لكنه علق حول ذلك على قنوات التواصل الاجتماعي.
فقال: "الأخبار الجيدة أننا سجلنا نقطة في مونزا".
وأكمل: "الخبر السيء أنني تلقيت عقوبة الحرمان من المشاركة في سباق باكو".
وأردف: "أراكم في سنغافورة!".
ومن المتوقع أن يستعين فريق هاس بـ أوليفر بيرمان بدلاً منه.
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